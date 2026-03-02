Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Đặc biệt, anh cả Kubi làm quen với khiêu vũ từ năm 3 tuổi và liên tục giành nhiều huy chương vàng trong nước và quốc tế. Cậu bé đã 2 lần liên tiếp đoạt chức vô địch tại cuộc thi Syllabus World Championship tổ chức tại Ý vào các năm 2023 và 2024, ở hạng mục thiếu nhi 1 (lứa tuổi 6–9). Ngoài ra, cậu bé còn giành 6 huy chương vàng tại Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao 2024 tổ chức ở Lâm Đồng. Còn Anna thì đang được đi cọ xát và cũng có triển vọng như anh trai.