Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'
GĐXH - Phan Hiển mới đây tiếp tục khoe hình ảnh bé Lisa - con gái út nhà mình với giọng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh được nhiều cộng đồng mạng khen ngợi vì bé quá đáng yêu.
Khán giả nhí ở miền Tây không biết Mỹ Tâm là ai, phản ứng của chính chủ ra sao?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mới đây đã tiết lộ hậu trường ở miền Tây rất thú vị. Một chi tiết thú vị khiến Mỹ Tâm ngỡ ngàng là khán giả nhí ở đây không biết cô là ai.
Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để giúp đỡ vợ chồng Phúc.
Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) gặp sóng gió khi chạm mặt một ngườiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Thương không gây được thiện cảm ngay trong lần đầu gặp mặt mẹ Quân.
Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan đã trở lại đường đua phim Tết với vai diễn ông Thiên trong "Báu vật trời cho". Anh cho biết đây là vai diễn mang màu sắc mới và cho anh nhiều trải nghiệm.
Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ ChiThế giới showbiz - 8 giờ trước
Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.
Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi loGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Suốt 70 năm qua tôi đi hát đều ở nhà thuê nhà mướn, chưa bao giờ có cái nhà của riêng mình. Tôi cũng được Nhà nước quan tâm, cho vào viện dưỡng nhưng tôi không nhận vì mình tôi vào thì vợ tôi ở sẽ ra sao", tâm sự của NSND Hùng Minh ở tuổi U90.
Con gái MC Phan Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 7 năm giờ ra sao?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Con gái MC Phan Anh - Hoàng Dương Bảo Anh (Bo) - gây chú ý ở tuổi 20, thừa hưởng chiều cao cùng nhiều nét nổi trội từ bố, phong thái tự tin.
Nữ NSƯT nức tiếng trong làng sân khấu cải lương vừa đóng phim Tết cùng danh hài Xuân Hinh là ai?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Thanh Thanh Hiền mới đây đã vào phim "Mùi phở", chị đóng vai tri kỉ cũng là "cô dâu" ở tuổi xế chiều của danh hài Xuân Hinh. Đây được xem là một chi tiết thú vị trong phim của 2 nghệ sĩ vốn nổi tiếng thân thiết ngoài đời.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AIThế giới showbiz - 20 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ýGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đáng yêu của con gái thời điểm 5 tháng tuổi, được nhận xét là "bản sao" của bố Huy Trần.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AIThế giới showbiz
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.