Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Thứ hai, 14:50 02/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phan Hiển mới đây tiếp tục khoe hình ảnh bé Lisa - con gái út nhà mình với giọng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh được nhiều cộng đồng mạng khen ngợi vì bé quá đáng yêu.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

GĐXH - Kubi, Anna, Lisa là 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có bộ ảnh đón Tết cùng bố mẹ. Biểu cảm lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp của 3 bé được khán giả yêu thích.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 2.

Phan Hiển mới đây đã đăng một dòng trạng thái khoe ảnh về con gái. Anh viết: "Giọt nước cất & giọt nước súp". Ngay sau đó, mạng xã hội dậy sóng với hàng nghìn lượt tương tác với những bình luận hài hước. Nhiều người cho rằng, Phan Hiển đã bị "lu mờ" trước con gái.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 3.

Trước đó, Khánh Thi cũng khoe ảnh hồi bé của Phan Hiển khi so cùng Lisa. Cô còn bình luận 2 bố con trông "na ná" nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng bé Lisa có nét pha trộn giữa bố lẫn mẹ chứ không giống hoàn toàn Phan Hiển.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 4.

Thực tế, đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn đáng yêu cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 5.

Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 6.

Cũng giống như anh và chị gái, Lisa mới hơn 2 tuổi đã bộc lộ thiên phú thích nhảy múa giống bố mẹ. Ở bất kỳ chỗ nào, đồ vật cô bé thích chơi nhất chính là giày nhảy của mẹ.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 7.

Bé Lisa bộc lộ năng khiếu nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được làm việc mình yêu thích nhất.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 8.

Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú tốt nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ' - Ảnh 9.

Đặc biệt, anh cả Kubi làm quen với khiêu vũ từ năm 3 tuổi và liên tục giành nhiều huy chương vàng trong nước và quốc tế. Cậu bé đã 2 lần liên tiếp đoạt chức vô địch tại cuộc thi Syllabus World Championship tổ chức tại Ý vào các năm 2023 và 2024, ở hạng mục thiếu nhi 1 (lứa tuổi 6–9). Ngoài ra, cậu bé còn giành 6 huy chương vàng tại Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao 2024 tổ chức ở Lâm Đồng. Còn Anna thì đang được đi cọ xát và cũng có triển vọng như anh trai.

Ảnh: FBNV

Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn "con nhà nòi"Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn 'con nhà nòi'

GĐXH - Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu lên sân khấu đã chiếm trọn spotlight.


