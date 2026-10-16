Tuổi già không có lương hưu, tôi càng thấm thía: Nếu còn trẻ, đừng mắc sai lầm như tôi!

Khi còn trẻ, tôi đã cố tích cóp để tuổi già không phải phụ thuộc

Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, tôi làm đủ công việc tự do để kiếm sống. Biết mình về già không có lương hưu, tôi luôn cố chắt chiu từng đồng, mong khi tuổi cao, không còn sức làm việc, vẫn có khoản tiền để tự lo cho bản thân.

Ảnh minh họa.

Tôi từng nghĩ chỉ cần sống tiết kiệm, tích lũy đủ nhiều thì tuổi già sẽ bớt lo toan. Nhưng khi thực sự bước vào những năm tháng ấy, tôi mới hiểu tiền tiết kiệm không phải nguồn thu vô tận. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, sức khỏe dần giảm sút, khoản tiền dành dụm cả đời cũng vơi đi theo thời gian.

Trước đây, tôi khá yên tâm với những gì mình đã chuẩn bị. Nhưng sau vài biến cố, tôi bắt đầu lo lắng: nếu một ngày phát sinh khoản chi lớn hoặc không còn khả năng làm việc, tôi sẽ xoay xở ra sao? Tôi không biết số tiền mình chắt chiu có đủ để trang trải đến cuối đời hay không.

Không có lương hưu, mỗi khoản chi đều khiến tôi phải cân nhắc

Nhìn những người có lương hưu, dù khoản tiền hằng tháng không lớn, vẫn có nguồn thu tương đối ổn định để tính toán chi tiêu. Còn với tôi, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền tích lũy và những khoản thu nhập khác nếu còn sức làm việc.

Tuổi càng cao, tôi càng nhận ra có những khoản không thể tùy ý cắt giảm. Tiền ăn uống, điện nước vẫn phải trả; khi đau ốm, chi phí khám chữa bệnh có thể tăng lên; chưa kể những việc phát sinh trong gia đình mà đôi khi mình không thể làm ngơ.

Có lúc nhìn những người cùng tuổi nhận lương hưu đều đặn, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi hiểu mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng ít nhất, nguồn thu ổn định giúp họ chủ động hơn trong việc chi tiêu. Còn tôi, dù đã chuẩn bị từ sớm, vẫn thường tự hỏi liệu mình có tính toán đủ cho những năm tháng phía trước.

Ảnh minh họa.

Không có lương hưu, tôi càng thấm thía việc chuẩn bị cho tuổi già

Nếu được nhắn nhủ với người trẻ, tôi chỉ muốn nói đừng đợi đến khi không còn làm việc mới nghĩ đến nguồn sống lúc tuổi già. Bên cạnh việc lo cho gia đình, mỗi người cũng cần dành một khoản dự phòng cho bản thân, đồng thời tính đến những nguồn thu phù hợp với khả năng và sức khỏe về sau.

Đến giờ, tôi vẫn có lúc bất an, nhưng không còn cho rằng không có lương hưu đồng nghĩa với tuổi già sẽ khốn khó. Điều quan trọng là biết cân đối chi tiêu, giữ gìn sức khỏe và chủ động tìm cách thích nghi khi hoàn cảnh thay đổi.

Điều khiến tôi tiếc nuối là ngày còn trẻ, tôi chỉ lo tích cóp mà chưa hình dung hết những nhu cầu của mình khi về già. Giờ tôi mới hiểu, tuổi già bình yên không chỉ phụ thuộc vào số tiền đã dành dụm, mà còn ở việc mình chuẩn bị được những phương án nào để đối diện với những điều bất ngờ.

Mai Linh