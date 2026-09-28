Nghỉ hưu lên ở với con để tận hưởng tuổi già, ai ngờ khó xử vì một người đàn ông tán tỉnh

Nghỉ hưu, tôi tìm được niềm vui ở một nhóm cầu lông

Tôi năm nay 58 tuổi, ly hôn gần 10 năm và không có ý định đi bước nữa. Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con trai để chăm cháu và xác định sống cùng con lúc tuổi già.

Từ ngày lên sống cùng con, cuộc sống của tôi khá yên ổn. Ban ngày cháu đi học, tôi ở nhà rảnh nên tham gia nhóm cầu lông trong khu phố.

Nhóm chủ yếu là những người đã nghỉ hưu, cả nam lẫn nữ, tuổi từ ngoài 50 đến hơn 70. Mọi người chơi thể thao, sau đó ngồi uống nước, nói chuyện nên tôi thấy rất vui và hợp với nhu cầu của mình.

Thế nhưng gần đây, tôi bắt đầu thấy không thoải mái.

Ảnh minh họa.

Tôi cảm thấy phiền khi nghỉ hưu rồi vẫn có người tán tỉnh

Trong nhóm có một người đàn ông khoảng 70 tuổi, vợ mới mất cách đây không lâu. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường như những người cùng chơi thể thao.

Sau một thời gian, tôi nhận ra ông ấy có tình cảm với mình. Ông thường tìm cách đứng gần tôi, chủ động hỏi han, lúc thì khen tôi trẻ hơn tuổi, lúc lại nói những cử chỉ thân mật hơn bình thường.

Lần đầu tiên, tôi chỉ cười rồi né tránh để ông ấy không có cơ hội tiếp cận. Tôi nghĩ cách ứng xử của mình như vậy sẽ đủ để họ hiểu ý mình.

Nhưng tôi đã nhầm. Ông ấy vẫn tìm cách tiếp cận, đôi khi còn khiến tôi lúng túng trước mặt những người khác trong nhóm. Tôi không muốn làm căng, nhưng càng im lặng tôi càng thấy khó chịu.

Cuối cùng, tôi đem chuyện kể với một người bạn thân và cân nhắc có nên nghỉ hẳn nhóm cầu lông để đỡ bị phiền toái.

Nghe xong bạn tôi đã phản đối: "Cậu không cần phải bỏ một việc mình thích chỉ vì một người không biết giữ khoảng cách. Nhưng lần này phải nói rõ hơn."

Nên làm gì để không bị bạn khác giới làm phiền toái

Bạn thân đã đưa ra cho tôi 3 lời khuyên:

Ảnh minh họa.

Trước hết, phải thể hiện thái độ dứt khoát. Nếu người kia tiếp tục tán tỉnh, cần nói thẳng rằng mình chỉ muốn giữ quan hệ bạn bè trong nhóm và không có nhu cầu tiến tới tình cảm. Không nên cười đùa quá mức, đáp lại những câu mập mờ hay vô tình tạo cho đối phương cảm giác mình đang bật đèn xanh.

Thứ hai, hạn chế chia sẻ những chuyện riêng tư. Bạn tôi nói đôi khi chúng ta chỉ kể chuyện gia đình, những lúc cô đơn hay những chuyện buồn trong quá khứ vì nghĩ đó là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng người khác có thể hiểu rằng mình đang cần một người đồng hành. Vì vậy, với những người chưa đủ thân thiết, tốt nhất chỉ nên chia sẻ ở mức vừa phải.

Cuối cùng là giữ khoảng cách trong giao tiếp. Không nên nhận những món quà có giá trị hay những sự giúp đỡ quá mức cần thiết từ ông ấy. Khi chơi cầu lông, cứ giao tiếp tự nhiên với cả nhóm, không dành cho ông ấy sự ưu tiên đặc biệt.

Tôi hiểu rằng tuổi già vẫn cần những ranh giới rõ ràng

Nghe bạn nói, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ tôi không cần từ bỏ những niềm vui của mình chỉ vì sợ bị hiểu lầm, mà cần học cách nói rõ điều mình muốn và giữ khoảng cách khi cần thiết.

Tôi sẽ nói với ông ấy một lần nữa rằng tôi chỉ muốn coi nhau như những người bạn trong nhóm. Nếu ông tôn trọng điều đó, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau bình thường. Còn nếu sự quan tâm ấy khiến tôi tiếp tục khó xử, tôi sẽ chủ động giữ khoảng cách.

Sau gần 10 năm sống một mình, tôi càng hiểu mình quý sự bình yên đến thế nào. Tôi vẫn muốn chơi cầu lông, gặp gỡ bạn bè, ở bên con cháu và tận hưởng những ngày tháng của riêng mình. Ở tuổi này, có lẽ hạnh phúc không cần quá nhiều, chỉ cần được sống thoải mái và không phải gượng ép bản thân vì bất kỳ ai.