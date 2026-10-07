Sau khi nghỉ hưu, tôi đã áp dụng 3 bí quyết này để có tuổi già hạnh phúc

Những ngày đầu nghỉ hưu, tôi vô cùng hụt hẫng, nhiều lúc cứ ngồi thần người và nghĩ không biết mình sẽ làm gì vào ngày hôm sau.

Có những buổi sáng tôi vẫn thức dậy rất sớm theo thói quen, nhưng rồi nằm thêm trên giường vì nghĩ hôm nay cũng chẳng có việc gì phải làm. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau, trong khi mọi người vẫn bận rộn với công việc và cuộc sống riêng.

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Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là được nghỉ ngơi, nhưng hóa ra không phải

Khoảng thời gian đầu, tôi cố tìm niềm vui bằng những việc rất vụn vặt. Hôm thì dọn nhà, hôm xem tivi cả buổi, hôm lại sang nhà con chơi.

Nhưng những việc ấy không thể lấp đầy cả ngày. Tôi càng rảnh lại càng suy nghĩ nhiều, sức khỏe cũng không tốt hơn mà tinh thần thì ngày càng thiếu năng lượng.

Cho đến một lần gặp nhóm bạn cũ, tôi mới nhận ra mỗi người lại có một cách khác nhau để bước vào tuổi nghỉ hưu. Có người sáng nào cũng đi bộ, có người tham gia câu lạc bộ, có người tự học nấu những món mới, chăm cây hoặc dành thời gian đi đây đó.

Tôi chợt hiểu, vấn đề không phải nghỉ hưu khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Mà là tôi chưa biết xây dựng một cuộc sống mới sau khi rời công việc.

Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi và duy trì cho mình 3 thói quen.

3 thói quen đã giúp tôi lấy lại cân bằng sau nghỉ hưu

Thói quen đầu tiên: Tạo cho mình lịch sinh hoạt mới

Trước đây, tôi có lịch làm việc cố định nên gần như không cần suy nghĩ hôm nay phải làm gì. Nghỉ hưu rồi, nếu không tự sắp xếp, cả ngày rất dễ trôi qua trong sự chờ đợi.

Tôi bắt đầu thức dậy vào một giờ cố định, ăn sáng đúng giờ, dành thời gian đọc sách hoặc làm việc nhà rồi buổi chiều đi bộ, gặp bạn bè. Tối đến, tôi hạn chế thức quá khuya và cố gắng giữ giờ ngủ ổn định.

Tôi nhận ra một ngày có lịch trình không khiến mình mất tự do. Ngược lại, nó giúp tôi có cảm giác mỗi ngày đều có mục đích.

Quan trọng hơn, tôi không còn thức dậy với câu hỏi "Hôm nay mình làm gì đây?" nữa. Tôi biết mình cần làm gì và có những điều nhỏ bé để mong chờ.

Ảnh minh họa.

Thói quen thứ hai: Tôi không cho phép mình ngồi yên quá lâu

Một trong những thay đổi lớn nhất của tôi sau nghỉ hưu là bắt đầu vận động đều đặn.

Tôi không tập những môn quá sức. Mỗi sáng, tôi đi bộ quanh khu nhà, thỉnh thoảng tập vài động tác nhẹ rồi rủ bạn bè cùng đi. Có hôm chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, thành ra quãng đường chẳng còn cảm giác dài.

Tôi từng nghĩ tập thể dục chỉ để giữ sức khỏe. Sau này tôi mới thấy nó còn giúp tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều.

Những ngày vận động đều đặn, tôi ngủ ngon hơn, người cũng nhẹ nhõm và đầu óc bớt uể oải. Tôi không còn coi việc nghỉ hưu là thời điểm mình phải "nghỉ hết", mà là lúc càng cần chủ động chăm sóc cơ thể.

Thói quen thứ ba: Tôi học cách ăn uống tử tế với chính mình

Khi còn trẻ, tôi thường ăn theo sở thích và sự tiện lợi. Có hôm bận việc thì ăn qua loa, có hôm vui lại ăn uống thoải mái mà chẳng nghĩ nhiều.

Sau nghỉ hưu, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến những gì mình đưa vào cơ thể. Tôi ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại đậu, ưu tiên những thực phẩm ít chế biến và uống đủ nước.

Tôi cũng hạn chế những món quá nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa và không còn ăn uống tùy hứng như trước.

Tôi nhận ra chăm sóc sức khỏe không phải là một việc lớn lao. Đó có thể chỉ là việc hôm nay mình đi bộ thêm một chút, ăn một bữa cơm lành mạnh hơn hoặc uống đủ nước thay vì chờ đến khi khát.

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Đến bây giờ, tôi đã nghỉ hưu được 3 năm và không còn cảm giác hụt hẫng như trước. Tôi vẫn có những ngày buồn, vẫn có lúc chẳng muốn làm gì, nhưng tôi không còn sợ những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Tôi có lịch sinh hoạt của riêng mình, có những người bạn để gặp, có những buổi sáng đi bộ và có những bữa cơm mà tôi chủ động lựa chọn cho sức khỏe.

Nếu được nói một điều với những người sắp nghỉ hưu, tôi sẽ nói đừng chờ đến khi rời công việc mới bắt đầu nghĩ xem mình sẽ sống thế nào. Hãy chuẩn bị cho mình một nhịp sống mới từ sớm, bởi nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng đi làm mà còn là lúc chúng ta có cơ hội sống theo cách mình mong muốn.

Sau 3 năm nghỉ hưu, tôi hiểu rằng tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải có thật nhiều tiền hay lúc nào cũng có con cháu bên cạnh. Đôi khi, chỉ cần cơ thể còn khỏe, mỗi ngày có một vài việc để làm và tâm trí có điều để mong chờ, cuộc sống đã đủ nhẹ nhàng.

Với tôi, nghỉ hưu không còn là khoảng thời gian bị bỏ lại phía sau. Đó là lúc tôi học cách chăm sóc bản thân, sống chậm hơn và tận hưởng những điều trước đây mình từng quá bận rộn để nhận ra.

Nguyệt Ánh