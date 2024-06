Tuyên án người phụ nữ lừa đảo tiền tỉ bằng thủ đoạn đơn giản

Ngày 3-6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (SN 1988; ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do làm ăn không hiệu quả, chi tiêu không phù hợp dẫn đến việc vay nợ nhiều người nhưng không khả năng chi trả nên Xuyên đã vay tiền của nhiều người rồi nói rằng cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng nhằm lấy tiền lãi cao.

Tin lời, nhiều người đã cho Xuyên vay tiền với hy vọng sẽ nhận được lãi cao. Tuy nhiên, thực tế là Xuyên dùng số tiền vay để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn đơn giản này, từ tháng 12-2022 đến tháng 3-2023, Xuyên đã lừa đảo 4 người ngụ tại ngụ tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc Xuyên bồi thường số tiền mà bị cáo đã lừa đảo của các bị hại trước đó.

Tối 2/6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phú Hộ (SN 1990, HKTT khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.