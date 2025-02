Tuyển sinh ĐH năm 2025: Xuất hiện tổ hợp xét tuyển mới

Tổ hợp mới

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kì thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn), 2 môn lựa chọn trong số 9 môn gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Như vậy, so với chương trình giáo dục 2006, kì thi tốt nghiệp năm nay có một số môn học mới lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giáo dục Việt Nam là Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Để thích ứng với kì thi tốt nghiệp theo chương trình mới, phương án tuyển sinh của các trường đại học (ĐH) cũng có những điều chỉnh phù hợp.

Ngoài các tổ hợp truyền thống đã tuyển sinh qua các năm như A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)…, năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo bổ sung tổ hợp xét tuyển K01 (Toán, Văn, kết hợp với một trong 4 môn là Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học) và tổ hợp D04 (Toán, Văn, tiếng Trung).

Năm 2024, Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu tiên tổ chức xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí) và D01, bên cạnh tổ hợp truyền thống B00. Tuy nhiên, năm nay nhà trường có thể phải điều chỉnh tổ hợp xét tuyển bởi theo dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến rộng rãi, giữa các tổ hợp xét tuyển phải có môn chung. Như vậy, các thí sinh có dự định xét tuyển vào trường cần lưu ý, khả năng nhà trường sẽ xây dựng tổ hợp môn mới thay thế tổ hợp C00.

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngoài 4 tổ hợp truyền thống là A00, A01, D01, B00, năm nay nhà trường bổ sung 2 tổ hợp là Toán, tiếng Anh, Tin học và Toán, Vật lí, Tin học. Như vậy, Tin học là môn lần đầu có trong danh sách các môn mà thí sinh có thể lựa chọn để đăng kí thi tốt nghiệp.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày từ 26-27/6. Trong đó, đề thi do Bộ GD&ĐT ra đề và việc in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian in sao đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi. Khu vực in sao đề thi có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy , chữa cháy.