Tuyển sinh lớp 10: Suất vào trường công giảm nhiệt

Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ

Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2025, giáo viên, chuyên gia nhận định dự kiến phổ điểm tăng nhẹ so với năm 2024. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cho hay, đề thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội có sự phân hóa tốt. Phổ điểm của môn Ngữ văn tập trung nhiều ở mức điểm 6-7, điểm 8 và 9 không nhiều. Phổ điểm của môn tiếng Anh, môn Toán cao hơn. Năm nay không nhân hệ số 2 môn Văn, Toán nên bà Vân Hồng dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ.

Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội vừa qua Ảnh: ĐỨC NGUYỄN

Ông Phạm Kim Thư, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Mai Hắc Đế nhận xét, phổ điểm 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội được dự báo khá tích cực và phản ánh đúng năng lực học sinh. Ở môn Ngữ văn, đề thi mang tính mở, khuyến khích tư duy cá nhân nên phổ điểm chủ yếu dao động từ 6,5 đến 7,5 điểm, học sinh có kĩ năng tốt có thể đạt trên 8 điểm. Môn tiếng Anh có cấu trúc hợp lí, độ khó vừa phải, phổ điểm tập trung nhiều ở mức 7-8 điểm; mức điểm từ 9 trở lên không nhiều. Đối với môn Toán, đề thi bám sát chương trình, tăng cường yếu tố thực tiễn, giúp học sinh trung bình khá cũng có thể đạt 7-8 điểm; phổ điểm cao dao động quanh 8-9 điểm.

Nhìn chung, phổ điểm tổng 3 môn được dự báo chủ yếu rơi vào khoảng 19-21 điểm, trong đó đỉnh phổ khoảng 20-21 điểm (đỉnh phổ điểm được hiểu trong tổng số thí sinh tham gia kỳ thi, nhóm có tổng điểm 3 môn từ 20-21 điểm sẽ chiếm tỉ lệ cao nhất.

Đánh giá chung của giáo viên cho thấy, áp lực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội giảm so với các năm trước.

So với năm 2024, khi có gần 29.000 thí sinh Hà Nội đạt trên 40 điểm (trung bình mỗi môn trên 8 điểm), phổ điểm tổng 3 môn năm 2025 theo ông Thư sẽ dịch chuyển nhẹ xuống mức 20-21 điểm (mỗi môn khoảng 6,7-7 điểm). Điều này phản ánh đề thi năm nay cân bằng, vừa sức, giúp phân hóa tốt hơn.

Trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) là trường chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 5/7, trước thời gian Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi/điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên từ 1, 2 ngày. Như vậy, phụ huynh phải đưa ra lựa chọn, cân nhắc khi quyết định chỗ học cho con.

Năm nay, áp lực này đã giảm đáng kể. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng chia sẻ, hằng năm, có khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS của trường tham gia thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, 30% hoặc học các trường tư thục xét học bạ, học nghề.

Tăng chỉ tiêu, giảm học sinh dự thi

Ông Phạm Kim Thư phân tích, năm nay tỉ lệ chọi các trường khu vực nội thành thấp hơn năm 2024. Hà Nội có thêm nhiều trường THPT, trong khi số lượng học sinh giảm 6.000 em. Về lí thuyết chung, cơ hội trúng tuyển lớp 10 công lập năm nay tăng lên so với năm trước. Tuy nhiên trên thực tế, có thể số học sinh giảm ở ngoại thành, nội thành không giảm. Ông Thư nêu, quận Hoàng Mai có 9 trường THCS, năm nay có thêm Trường THPT Đỗ Mười, nâng số trường lên 4 (THPT Trương Định, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Việt Nam Ba Lan).

Ghi nhận từ điểm chuẩn những năm gần đây của các trường tốp trên của Hà Nội cho thấy, điểm trung bình mỗi môn từ 8-8,5. Ví dụ, Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, điểm chuẩn năm 2024 là 7,9 điểm/môn, năm 2023 là 8,35 điểm/môn; Trường THPT Phan Đình Phùng, điểm chuẩn trung bình lần lượt là 8,35 điểm/môn và 8,55 điểm/môn.

Nhiều lãnh đạo trường THCS nhận định, điểm chuẩn năm nay không có sự đột biến. Vì những thí sinh có học lực giỏi đã trúng tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc ĐH hoặc 4 trường THPT của Sở GD&ĐT Hà Nội (năm nay Hà Nội tăng 2 trường THPT chuyên: Chu Văn An và Sơn Tây). Do vậy, điểm trung bình 9-10/môn thi sẽ chiếm số lượng không nhiều. Năm 2024, số thí sinh đạt trung bình từ 9 điểm/môn thi trở lên chỉ khoảng gần 5.000 em trong tổng số khoảng 106.000 thí sinh dự thi. Các trường tốp đầu phải chấp nhận sự biến động do có nhiều học sinh đăng kí nguyện vọng 1 nhưng lại đỗ trường chuyên. Đây cũng là số học sinh có khả năng rơi vào nhóm số ít đạt 9-10 điểm/môn và điểm chuẩn nhóm trường này ít biến động.

Ở trường tốp giữa, khu vực nội thành có thể sẽ có biến động rõ hơn. Một phần do tỉ lệ học sinh đạt điểm 7-8/môn thi có thể tăng nhiều hơn năm trước, mặt khác, nhóm trường này được coi như bến đỗ an toàn cho phần lớn thí sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay sở giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 cho 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ gần 80.000 học sinh. Sở giao cho 199 trường THPT công lập trên 78.000 chỉ tiêu; giao 3 trường THPT công lập tự chủ với 1.340 chỉ tiêu.

Nếu tính tỉ lệ trên tổng số thí sinh tốt nghiệp THCS năm nay (khoảng 127.000 em), chỉ tiêu học THPT công lập và công lập tự chủ đạt khoảng 63%. Nếu tính dựa trên số lượng thí sinh dự thi gần 103.000 em, tỉ lệ học sinh được học trong các trường THPT công lập, công lập tự chủ đạt gần 78%. Số liệu này chưa tính đến việc TP Hà Nội sắp có 3 trường THPT công lập đi vào hoạt động gồm THPT Đỗ Mười (Hoàng Mai), THPT Phúc Thịnh (Đông Anh) và 1 trường THPT tại quận Cầu Giấy. Cơ hội học công lập của học sinh còn tăng lên.

Suất vào trường công lập giảm nhiệt, được thể hiện rõ khi năm nay chỉ có 4 trường tỉ lệ 1 “chọi” 2 trở lên, năm trước là 10 trường. Suất trúng tuyển trường công giảm nhiệt không có nghĩa điểm chuẩn sẽ giảm. Bởi điểm chuẩn của mỗi trường phụ thuộc vào các yếu tố: chất lượng thí sinh đăng kí, chất lượng đề, tỉ lệ chọi…