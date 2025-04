Tỷ phú đầu tư: 5 'bí mật sống còn' của người giàu lại chính là điều người nghèo thờ ơ khiến gia đình mãi khốn khó

Là cánh tay phải của Warren Buffett, tỷ phú Charlie Munger không chỉ là thiên tài đầu tư mà còn là người chiến thắng số phận.

Từng rơi vào cảnh khốn khó sau Đại suy thoái, ông đã tự vực dậy, gây dựng khối tài sản hàng tỷ đô.

Những điều ông chia sẻ dưới đây chính là "cẩm nang sống" giúp người thành công ngày càng thành công – và lý do vì sao người nghèo mãi không thoát khỏi khổ cảnh.

1. Làm gì cũng phải biết mình đang ở đâu

"Cách tốt nhất để đạt được thứ gì đó là khiến bản thân xứng đáng với nó." – Charlie Munger

Người giàu hiểu rõ năng lực của mình và hành động dựa trên khả năng thực tế. Họ biết lựa chọn việc phù hợp để phát triển và tiến bộ từng bước.

Ngược lại, nhiều người nghèo thường làm điều vượt quá khả năng, dẫn đến thất bại và mất niềm tin.

Thay vì mơ mộng lớn ngay lập tức, hãy bắt đầu từ những việc bạn có thể làm tốt – chính sự phù hợp này sẽ tạo nên chu kỳ phát triển tích cực.

Ông Charlie Munger "cánh tay phải" của tỷ phú Warren Buffett.



Một anh chàng nọ chưa bao giờ có thói quen đọc sách, gần đây anh ta cảm thấy có hứng thú. Ban đầu chỉ định đọc 10 trang sách mỗi ngày trong nửa giờ.

Dần dần anh ta nâng số lượng trang sách và thời gian đọc. Chẳng mấy chốc, anh trở thành người học rộng hiểu cao, kiến thức uyên thâm.

Những gì anh ấy làm đều nằm trong khả năng và có thể được thực hiện. Đây là một trạng thái phù hợp với cuộc sống. Đây là phản hồi tích cực và sẽ kích hoạt tâm lý.

Khi có đủ tự tin, anh ấy sẽ từ từ mở rộng phạm vi năng lực, làm nhiều việc hơn để hoàn thiện bản thân, hình thành chu kỳ phát triển tích cực!

Đó là do tại sao nhận thức về sự phù hợp trong cuộc sống có thể giúp ích chúng ta.

Vì nó sẽ khiến mọi thứ sắp trải qua nằm trong tầm kiểm soát và có thể dễ dàng làm tốt mọi việc, tiếp tục hình thành những phản hồi tích cực.

Điều này giúp chúng ta không chỉ phát triển mà còn ngày càng tự tin hơn!

Vì thế, bạn cần sắp xếp lại tất cả những việc đã và sắp làm, gạch bỏ những việc hoàn toàn không phù hợp với khả năng và tập trung thực hiện.

2. Giàu chưa chắc do may mắn, mà vì họ biết ngồi xuống và suy nghĩ

Trong khi số đông bị cuốn vào sự gấp gáp và tiếng ồn cuộc sống, người giàu lại có thói quen dành thời gian mỗi ngày để ngồi suy nghĩ trong im lặng.

Charlie Munger và Buffett đều tin vào sức mạnh của việc "ngẫm nghĩ chậm mà chắc".

"Cả hai chúng tôi (Charlie Munger và Warren Buffett) đều nhấn mạnh việc mỗi ngày chúng ta cần có thời gian để ngồi và suy nghĩ. Điều này không phổ biến trong giới doanh nhân của Mỹ nhưng chẳng sao cả, chúng tôi vẫn thích đọc và suy ngẫm", Munger nói.

Bertrand Russell, nhà triết học người Anh và người đoạt giải Nobel Văn học, tuyên bố rằng một nửa vấn đề của nhân loại bắt nguồn từ việc con người không thể chịu đựng cảm giác buồn chán.

Hai nhà đầu tư đại tài đều tự giải quyết được vấn đề này, họ dành thời gian mỗi ngày chỉ để ngồi và suy nghĩ.

Điều này giúp họ có xu hướng kiên nhẫn và suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào.

Munger khuyên bạn nên giảm tốc độ đưa ra quyết định, ngẫm nghĩ nhiều hơn để tìm thời điểm thích hợp, bởi 1 quyết định đúng thời điểm còn đáng giá hơn trăm quyết định khác.

3. Không biết thì đừng làm – công thức sống còn của người giàu

Một lần, Munger khuyên một bà cụ người Nhật mở rộng kinh doanh, nhưng bà từ chối thẳng thừng: "Tôi chỉ làm những gì tôi biết."

Câu nói đơn giản nhưng lại đúng đắn đến ngỡ ngàng. Người giàu luôn làm việc trong "vòng tròn năng lực" – phạm vi mà họ hiểu rõ và có khả năng làm tốt. Họ tránh mạo hiểm mù quáng với những lĩnh vực mình không hiểu.

Trái lại, người nghèo thường đánh giá quá cao bản thân, ham mở rộng quá nhanh và gục ngã khi va phải lĩnh vực không quen.

Đối với những thứ không hợp với mình, dù có trả giá bao nhiêu cũng chẳng là gì. Munger nói: Đừng phức tạp hóa mọi thứ, hãy luôn nhớ những gì bạn có thể làm.

Năng lực của con người là có hạn, chỉ bằng cách lựa chọn và phân bổ chính xác, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu của sự giàu có.

4. Hạnh phúc hay không nằm ở chỗ… biết đủ

"Bí quyết thành công là hạ thấp kỳ vọng."

Dù từng phải lo cho gia đình 8 người con, Munger vẫn kiên trì nguyên tắc: chi tiêu trong khả năng, tập trung vào việc trước mắt, không mơ mộng viển vông.

Người giàu hiểu rằng kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Thay vì đặt mục tiêu "phải trở thành triệu phú", họ tập trung làm thật tốt những gì đang trong tầm tay.

Khi không kỳ vọng quá nhiều – từ bản thân hay người khác – bạn sẽ giữ được tâm lý tích cực, dễ thành công hơn.

Tỷ phú Munger là một người chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng.

Munger đặt mục tiêu rất thấp cho bản thân. Và sự giàu có mà nhà đầu tư 98 tuổi được ngày hôm nay là kết quả của những điều vượt quá kế hoạch đặt ra.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, hai nhà sáng lập ngồi cạnh nhau và Warren Buffett luôn là người đầu tiên trả lời các câu hỏi.

Bất cứ khi nào anh ấy quay đầu sang Munger bên cạnh, ông ấy luôn nhận được một câu nói: "Tôi không có gì để nói thêm."

Vào thời điểm này, Munger rất vui khi được đóng "vai phụ". Nhiều người cho rằng ông cư xử như một cấp dưới trước mặt Buffett nhưng với Munger, điều đó giúp ông nhìn thấy những khía cạnh tốt hơn của người khác so với chính mình.

Loại phong cách làm việc này không phải bẩm sinh đã có mà phải trải qua quá trình mài giũa.

Bản thân Munger khi còn trẻ cũng rất kiêu ngạo, thích tỏ ra mình hiểu biết, luôn làm mất lòng người khác.

5. Người giàu coi trọng giáo dục suốt đời

Munger và Buffett là những "cỗ máy học tập" suốt đời. Munger từng nói:

"Hãy cố gắng khôn ngoan hơn một chút so với lúc bạn thức dậy."

Với họ, việc học không dừng lại sau trường lớp. Đó là thói quen hằng ngày – đọc, nghiền ngẫm, áp dụng. Sự tò mò chính là "lãi kép" giúp con người trở nên ngày càng giỏi và đáng giá hơn.

Người nghèo thường xem nhẹ việc học sau khi đi làm – và vì vậy, họ đứng yên trong khi người khác tiến về phía trước.

Tỷ phú Munger coi việc học giống như lãi suất kép, theo thời gian chắc chắn sẽ sinh lời cao hơn bất cứ khoản đầu tư nào khác.

Nhà đầu tư người Mỹ từng nói rằng có một phẩm chất ở Buffett mà ông đặc biệt đánh giá cao: Khả năng trở thành một "cỗ máy học tập" suốt đời.

Chính nhờ khả năng phát triển bản thân của Buffett mà Berkshire Hathaway mới trở thành một trong những tập đoàn được đánh giá cao nhất thế giới khi sở hữu thành tích đầu tư dài hạn tốt nhất trong lịch sử.

Munger khẳng định: "Nếu không học tập suốt đời, bạn sẽ không thành công. Bạn sẽ không tiến xa được trong cuộc sống nếu chỉ dựa vào những gì bạn đã biết".

Tổng kết

5 bài học từ Charlie Munger không chỉ dành cho giới đầu tư, mà là nguyên lý sống đáng để bất kỳ ai muốn bứt phá phải nghiền ngẫm.

Hãy:

Biết rõ năng lực của mình

Bình tĩnh suy nghĩ trước khi hành động

Chỉ làm điều bạn hiểu rõ

Quản lý kỳ vọng để giữ vững tinh thần

Và không ngừng học hỏi

Vì giàu hay nghèo, đôi khi không phải do may mắn – mà là do cách ta tư duy và sống mỗi ngày.