Ứng xử giúp người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025 GĐXH - Catalina Duque đến từ Colombia đã vượt qua 79 thí sinh để lên ngôi Hoa hậu Quốc tế 2025 - Miss International 2025 trong chung kết tại Tokyo vào tối 27/11.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 đã tìm ra chủ nhân vương miện là người đẹp Catalina Duque Abréu đến từ Colombia. Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Yollanda Chimbarami (Zimbabwe), Paola Guzmán Sanchez (Bolivia), Melliza Xaviera (Indonesia) và Myrna Esguerra (Philippines). Đây là một kết quả không quá bất ngờ vì các người đẹp đều nằm trong top được dự đoán trước thềm chung kết.

Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử - vòng thi quan trọng bậc nhất để quyết định ngôi vị Tân Hoa hậu - khi Top 5 nhận được câu hỏi chung: "Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?" - Tân hoa hậu người Colombia khi đó đã có câu trả lời trôi chảy.

"Gia đình tôi thực ra đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời", người đẹp Colombia cho biết.

Thanh Thủy trao vương miện cho người kế nhiệm - người đẹp đến từ Colombia.

Tân Hoa hậu và 4 Á hậu Miss International 2025

Còn Á hậu 1 Yollanda Chimbarami - Người đẹp Zimbabwe bày tỏ: "Tôi sẽ nói rằng trải nghiệm này thật sự rất truyền cảm hứng. Là một phụ nữ da màu, tôi từng ở trong những nơi mà tôi bị xem nhẹ chỉ vì màu da và mái tóc của mình. Nhưng Miss International đã dạy tôi rằng chúng ta có thể cổ vũ cho tất cả phụ nữ, và luôn có đủ chỗ cho mọi người. Tôi đến đây như một cô gái trẻ với hy vọng, nhưng giờ tôi đứng trước quý vị như một người phụ nữ trẻ có mục đích - sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng dẫn dắt và sẵn sàng cổ vũ mọi phụ nữ dám ước mơ. Bởi vì tôi là một người phụ nữ da đen châu Phi mạnh mẽ và đầy quyền lực".

Người đẹp Bolivia (Á hậu 2) cho biết: "Từ khoảnh khắc được trao vương miện, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Trong buổi gặp đầu tiên với Đại sứ Nhật Bản tại Bolivia, ông ấy đã nói với tôi về ba trụ cột của văn hóa Nhật: trách nhiệm, kiên cường và lòng tử tế. Tại Miss International, tôi đã chứng kiến tất cả chị em mình trưởng thành - như những người phụ nữ, như những con người - và tôi cũng trưởng thành như vậy. Điều đó dạy tôi rằng tôi cần tin vào chính mình nhiều như tôi tin vào người khác. Và đó là điều tôi muốn lan tỏa".

Tân Hoa hậu

Người đẹp Zimbabwe trong phần ứng xử.

Người đẹp Indonesia trả lời: "Tôi vẫn nhớ khi mình đi thi vòng tuyển chọn quốc gia. Mẹ tôi hỏi tôi muốn thi đấu ở cuộc thi quốc tế nào. Khi đó tôi trả lời - và tôi luôn trả lời như vậy - rằng đó là Miss International. Và hôm nay tôi đã ở đây, cùng những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời, để cho mẹ tôi thấy rằng lựa chọn của tôi là đúng. Bởi vì ở Miss International, chúng ta không cần phải giả vờ trở thành ai khác. Chúng ta chỉ cần thể hiện chính mình với phiên bản tốt nhất của bản thân".

Trong khi đó, người đẹp Philippines (Á hậu 4) cho biết: "Tôi sẽ nói với mẹ rằng con vừa có thêm 79 người chị em bên cạnh 16 anh chị em ở nhà. Miss International đã dạy con biết nghĩ cho người khác và cho con thấy giá trị của tình bạn từ khắp nơi trên thế giới. Con vô cùng biết ơn vì cơ hội này, bởi tại đây con học được cách giúp đỡ mọi người - bất kỳ ai cần đến con. Và trên hết, cuộc thi đã làm con trở thành một con người tốt hơn, một người biết quan tâm. Con cũng đã tạo ra được dự án của riêng mình và đó là lời tri ân đến tất cả những ai đã giúp con".

Người đẹp Bolivia trong phần ứng xử.

Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang. Với vẻ đẹp duyên dáng, phong thái đĩnh đạc, cô nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ khán giả khắp thế giới.

Trên cương vị Miss International 2024, Thanh Thủy tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Campuchia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ... góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối với cộng đồng quốc tế.