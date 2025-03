Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển xe máy tử vong

3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người khi bị phạt nguội thường lúng túng, không biết liên hệ đơn vị nào để xử lý. Tại thông tư 83/2024 của Bộ Công an đã quy định phân cấp quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống giám sát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.