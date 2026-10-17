Vật phẩm nên đặt trên bàn làm việc để sự nghiệp hanh thông

Quả cầu đá

Theo VTV News, quả cầu đá phong thủy cũng là một trong những vật được đặt tại bàn làm việc để tăng may mắn và thu hút tài lộc. Quả cầu được làm từ nhiều loại đá và khoáng vật quý mang theo nguồn năng lượng khí dương dồi dào, hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời.

Hình tròn của cầu đá phong thủy tượng trưng cho tâm hạnh, nguyên khí đất trời mang lại cho người sở hữu nhiều năng lượng, thăng tiến trong sự nghiệp và may mắn nhiều hơn. Tùy vào mệnh của bạn, có thể chọn màu quả cầu đá phù hợp để giúp công việc được thuận lợi hơn.

Ngựa phong thủy

Những vật phẩm ngựa phong thủy mang ý nghĩa về sự thành công, phát triển trong công việc. Ngựa phong thủy thường có ý nghĩa quen thuộc như mã đáo thành công, mã đáo song hành... ngoài đem lại sự thăng tiến trong công việc còn có tác dụng thu hút tài lộc giàu sang cho người sở hữu.

Những vật phẩm ngựa phong thủy mang ý nghĩa về sự thành công, phát triển trong công việc.

Nếu vật phẩm là tứ mã thì nên đặt hướng ra cửa chính còn là bát mã thì nên để đầu ngựa hướng vào phía trong để vật phẩm phát huy được hết tài vận của mình.

Tỳ hưu phong thủy

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, tỳ hưu là con vật có phần đầu nhìn khá giống với Kỳ Lân với dáng hình mang vẻ lẫm liệt, oai phong cùng hai chiếc sừng lớn.

Tỳ hưu phong thủy có hai dạng cơ bản là tỳ hưu thiên lộc và tỳ hưu tịch tà. Hai vật phẩm này có tác dụng chiêu tài lộc và hộ mệnh, trừ tà cho gia chủ.

Ngoài ra, tỳ hưu mang nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt đối với người mệnh Kim. Người mệnh Kim nếu sử dụng tỳ hưu làm vật phong thủy sẽ giúp gặp nhiều may mắn trong công việc và phát triển nhanh chóng đường công danh.

Theo nhiều chuyên gia phong thuỷ, tỳ hưu giúp chiêu tài, kích lộc, tăng vượng khí. Nên đặt tỳ hưu ở phía bên trái bàn thể hiện sự uy nghiêm và thành kính. Đầu tỳ hưu hướng ra ngoài vừa giúp trấn áp năng lượng xấu. Đồng thời, cách đặt tỳ hưu trên bàn làm việc này thu hút được tiền tài, danh vọng và quyền lực.

Cây kim tiền

Cây kim tiền cũng là vật phẩm phong thủy mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Đây là loại cây được xem là thu hút năng lượng cho người sở hữu. Ngoài ra, cây kim tiền có thể trưng bày tại phòng khách, nhà hàng, phòng làm việc, bàn làm việc... Dân văn phòng thường trưng một chậu cây kim tiền trên bàn làm việc để thu hút vượng khí, tài lộc.

Cây kim tiền cũng là vật phẩm phong thủy mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Theo quan niệm, nếu cây kim tiền ra hoa thì đó là dấu hiệu của may mắn và thành công sắp đến. Hoa của cây kim tiền có màu trắng tinh khôi tượng trưng cho thịnh vượng và tài lộc đang đơm hoa kết trái và cuộc sống càng thêm sung túc đủ đầy.

Cây kim tiền được cho là rất hợp với người mệnh Kim và mệnh Hỏa. Người mệnh này nên bày cây kim tiền trên bàn làm việc để gia tăng những luồng khí tốt, giúp công việc hanh thông, thuận lợi, nhanh chóng phát tài, phát lộc.

Cây phát lộc

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, trong phong thủy, cây phát lộc là biểu tượng mang lại may mắn và tài lộc. Đặt một chậu cây phát lộc trong văn phòng của bạn có thể gia tăng sự linh hoạt về mặt tinh thần, tài năng và sự tự tin về mặt nghệ thuật của bạn.

Cây phát lộc sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để trồng trong văn phòng nhằm đem lại may mắn và tài lộc cho chủ nhân.

Cây kim ngân

Đây là loài cây được cho là mang lại may mắn, tiền tài cho văn phòng làm việc do mỗi nhánh của cây mọc ra năm lá, tượng trưng cho năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Ngũ hành bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển cho chủ nhân văn phòng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

'Hoa đạo' - Loại hình nghệ thuật vừa mang giá trị thẩm mỹ lại có lợi cho sức khỏe GĐXH - Một chậu hoa tươi đặt tại bàn làm việc hay trong góc phòng không những giúp bạn cảm thấy thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Cách chọn cây cảnh ban công thanh lọc bụi mịn mùa hanh khô GĐXH - Không khí trong nhà có thể chứa nhiều bụi bẩn và chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Trồng các loại cây thanh lọc không khí trong nhà là giải pháp tự nhiên giúp không gian luôn trong lành, tươi mát.