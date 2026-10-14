Cách chọn cây cảnh ban công thanh lọc bụi mịn mùa hanh khô

Cách chọn cây để ban công

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, một ban công xanh mát không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp bạn hòa mình với thiên nhiên mỗi khi trở về nhà. Tuy nhiên, để ban công vừa rực rỡ vừa dễ chăm sóc, bạn cần cân nhắc kỹ loại cây, ánh sáng, diện tích, và cả yếu tố phong thủy. Chọn đúng cây sẽ giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc, đồng thời mang lại không gian sống trong lành, tươi mát quanh năm.

Trước hết, khi lựa chọn cây trồng ban công, bạn cần xem xét một số tiêu chí quan trọng. Cây cần chịu nắng và gió, bởi ban công thường phải chịu ánh nắng trực tiếp và những cơn gió nhẹ. Nếu trồng những loại cây không chịu được nắng, lá sẽ dễ héo và hoa khó nở. Tiếp theo, cây nên phù hợp diện tích ban công, đặc biệt với những không gian nhỏ, nên ưu tiên cây tán vừa, cây leo hoặc cây treo để tối ưu diện tích.

Cây nên phù hợp diện tích ban công, đặc biệt với những không gian nhỏ, nên ưu tiên cây tán vừa, cây leo hoặc cây treo để tối ưu diện tích.

Bên cạnh đó, ít rụng lá cũng là yếu tố cần lưu ý, giúp ban công luôn sạch sẽ, gọn gàng. Cuối cùng, cây cần dễ chăm sóc, ít cần tưới và bón phân, đặc biệt phù hợp với những gia chủ bận rộn.

Loại cây thích hợp trồng ban công khi trời hanh khô

Trầu bà, lan ý

Không chỉ hoa rực rỡ, cây xanh lọc không khí cũng là yếu tố quan trọng tạo nên ban công lý tưởng. Những loại cây này vừa mang lại màu xanh mát mắt, vừa giúp thanh lọc bụi, giảm ô nhiễm và mang lại cảm giác thư thái.

Trầu bà là một trong những loại cây phổ biến nhất. Chúng leo giàn hoặc đặt chậu đứng, sinh trưởng quanh năm, lá xanh tươi mát và dễ nhân giống bằng cành. Trầu bà chịu ánh sáng bán phần, tránh nắng gắt trực tiếp, tưới 2–3 lần mỗi tuần là đủ.

Lan ý là loại cây vừa đẹp vừa thanh lọc không khí hiệu quả.

Lan ý là loại cây vừa đẹp vừa thanh lọc không khí hiệu quả. Chúng thích đất ẩm, thoát nước tốt, ánh sáng gián tiếp và tránh nắng trực tiếp. Tưới 1–2 lần mỗi tuần là đủ, cây có tuổi thọ khoảng 3–5 năm, hoa trắng tinh tế mang vẻ thanh lịch.

Cây lưỡi hổ

Thông tin trên VTC News, cây lưỡi hổ có khả năng chịu lạnh và phát triển trong điều kiện thiếu ánh sáng. Lưỡi hổ thích hợp trồng tại ban công khi trời lạnh. Hơn nữa, loại cây này không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Ngoài tác dụng làm đẹp không gian sống, cây lưỡi hổ còn giúp lọc không khí hiệu quả.

Cây hương thảo

Hương thảo có mùi thơm nhẹ và khả năng xua đuổi côn trùng. Nhưng ít ai biết, hương thảo cũng là loại cây chịu lạnh rất tốt. Khi trời lạnh, cây thậm chí còn tỏa mùi thơm mạnh hơn, giúp ban công luôn dễ chịu.

Hương thảo cần nắng nhẹ, đất thoát nước tốt và rất ít nước. Chỉ cần tưới khi đất khô là cây sẽ sống khỏe suốt mùa đông. Ngoài trang trí, lá hương thảo còn sử dụng để chế biến món ăn, pha trà hoặc đặt trong phòng giúp thư giãn.

Khi trời lạnh, cây tỏa mùi thơm mạnh hơn, giúp ban công luôn dễ chịu.

Cây nha đam

Cây nha đam được nhiều người biết đến với chức năng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh nhưng làm sạch không khí rất hiệu quả thì ít người biết đến.

Bạn có thể đặt một chậu cây nha đam trong phòng khách, ngoài ban công hoặc trên bàn ăn, gần các thiết bị điện tử.

Hoa giấy

Hoa giấy là "nữ hoàng" thực thụ của ban công hướng Tây bởi cây cần 8-10 giờ nắng gắt mỗi ngày để phân hóa mầm hoa. Nắng chiều càng chói chang, cánh hoa dạng lá mỏng manh càng lên màu rực rỡ và bền màu hơn.

Đây là loại cây chịu hạn bậc thầy, bạn chỉ cần tưới nước 2-3 lần/tuần và cắt tỉa nhẹ là cây sẽ liên tục ra lứa hoa mới. Nhờ thân hóa gỗ dẻo dai, bạn có thể uốn thành bụi tròn hoặc làm giàn leo để che chắn bớt bức xạ nhiệt cho căn phòng phía trong.

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