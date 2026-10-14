'Hoa đạo' - Loại hình nghệ thuật vừa mang giá trị thẩm mỹ lại có lợi cho sức khỏe

Mỗi tác phẩm hoa đạo đều là tâm huyết của người làm ra nó

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, mỗi một kiểu cắm hoa đều mang tính tượng trưng, mô tả, để phù hợp với hoàn cảnh hay nghi lễ tương ứng. Ví như các ngày lễ lớn lại có một số cách cắm hoa được ấn định trước. Khi nghệ thuật mang theo giá trị tư tưởng, đạo lí và triết lí thì nó được nâng lên một tầng mới đó chính là hoa đạo.

Cũng giống như trà đạo, hay thư đạo thì hoa đạo là một loại hình nghệ thuật mà sự thăng hoa về tư tưởng đạo đức và giá trị triết lí ẩn sâu trong từng tác phẩm nghệ thuật.

Việc cắm hoa giống như việc thiền định, không gian cắm hoa và tinh thần thư thái, trí tuệ mở rộng sẽ cho ra một tác phẩm hoàn toàn là bức tranh mô phỏng tâm tính của người thực hiện nó.

Giá trị phong thủy khi cắm hoa tươi trong nhà

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, hoa đang nở thường gắn với sự phát triển, sinh sôi và những điều tốt đẹp. Vì vậy, nhiều gia đình có thói quen cắm hoa vào đầu tuần, ngày rằm, dịp lễ Tết hoặc khi muốn làm mới nhà cửa. Một bình hoa tươi cũng được xem như biểu tượng của sức sống và mong muốn duy trì sự hài hòa trong gia đình.

Một chậu hoa tươi đặt tại bàn làm việc hay trong góc phòng không những giúp bạn cảm thấy thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Thông tin trên Báo Lâm Đồng điện tử, trong một nghiên cứu năm 2008, hai nhà khoa học Park và Mattson đã chứng minh rằng những bệnh nhân nằm trong phòng cắm hoa tươi có huyết áp và nhịp tim ổn định hơn. Ngoài ra, họ cần ít thuốc giảm đau hơn so với những bệnh nhân khác.

Mặt khác, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vì công việc hàng ngày khi đặt một chậu hoa tươi trên bàn làm việc. Hãy ngắm nhìn và thưởng thức mùi thơm dịu nhẹ của loại hoa tươi bạn yêu thích để có thêm năng lượng, sẵn sàng làm việc và đạt hiệu quả cao.

Không những thế, cắm hoa tươi trong phòng sẽ giúp không gian sống trong lành và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Các nhà khoa học đã khám phá ra ít nhất 50 loại cây và hoa có khả năng loại bỏ chất ô nhiễm gây dị ứng, mệt mỏi. Những loại cây này có tác dụng hấp thụ các độc tố trong không khí như khí CO hay formaldehyde.

Lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ các loài hoa

Theo VOV, hoa có thể tác động đến cảm xúc của bạn. Hương thơm và màu sắc của hoa tạo nên một không gian thư giãn, nhờ đó cảm xúc của bạn cũng được cải thiện đáng kể.

Hoa cũng có thể được sử dụng làm thuốc. Ở một số nơi, hoa hồng được sử dụng để điều trị các vấn đề về tiêu hóa và gan; hoa bồ công anh được sử dụng để điều trị thiếu máu và vàng da nhờ tác dụng thanh lọc máu.

Ví như hoa cúc vạn thọ được sử dụng để điều trị các vết trầy xước nhẹ và các vết thương ngoài da nhờ có tính sát trùng và chống nấm. Hoa nữ lang được sử dụng để điều trị đau đầu và mất ngủ.

Hoa có thể tác động đến cảm xúc của bạn. Hương thơm và màu sắc của hoa tạo nên một không gian thư giãn, nhờ đó cảm xúc của bạn cũng được cải thiện đáng kể.

Ở nhiều nơi, người ta để hoa gần giường ngủ và gối ngủ, bởi hương thơm dịu nhẹ của hoa có thể giúp ta dễ ngủ hơn.

Những loại hoa tốt cho phong thủy

Hoa sen

Hoa sen tượng trưng cho sự hoàn hảo ở mức tối thượng bởi sự tinh khiết của nó không bị ảnh hưởng bởi bùn lầy xung quanh.

Trong y học phương Đông, mọi bộ phận của sen từ rễ đến cánh đều có dược tính. Do đó, nó là biểu tượng về y học trong phong thủy, giúp những thành viên trong ngôi nhà khỏe mạnh hơn.

Hoa cúc

Trong phong thủy, hoa cúc là biểu tượng cho một cuộc sống dễ dàng và cân bằng. Đồng thời, loài hoa này có năng lượng âm dương vô cùng mạnh mẽ và được sử dụng để thu hút may mắn cho ngôi nhà.

Hoa anh đào

Những bông hoa anh đào thường được coi mang lại năng lượng cho sự khởi đầu mới, tràn đầy sinh khí với cảm giác tươi mát.

Thông thường, hình ảnh của hoa anh đào được sử dụng như một phương thuốc về tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, hoa anh đào đôi lúc cũng được sử dụng như một biểu tượng về sức khỏe.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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