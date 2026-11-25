Dùng dây chun để gom tóc rụng trong nhà

Theo VOV, đầu tiên bạn chuẩn bị hai dây chun vòng, buộc vào lòng bàn tay. Tách nhẹ hai sợi ra sao cho giữa các dây có một khoảng hở nhỏ. Dùng sợi dây chun này chà xát qua lại trên ga trải giường, tóc vướng trên ga sẽ quấn quanh nó.

Sau khi chà xát, xung quanh dây chun sẽ có rất nhiều tóc. Bạn chỉ cần gỡ những sợi tóc này ra, sợi chun có thể tiếp tục được sử dụng ở những lần sau. Tóc trên ghế sofa cũng có thể được xử lý bằng cách tương tự.

Mẹo gom tóc rụng trên sàn nhà chỉ bằng dây chun cũng rất đơn giản. Bạn cần chuẩn bị 5 vòng chun nối vào với nhau, tạo thành một sợi dây dài.

Dùng sợi dây chun này chà xát qua lại trên ga trải giường, tóc vướng trên ga sẽ quấn quanh nó.

Sau đó, bạn lấy một chiếc dép và quấn sợi chun vòng đã nối xung quanh dép theo hình lưới. Làm tương tự với chiếc dép còn lại. Tiếp theo, bạn chỉ cần xỏ dép vào chân và đi dạo quanh nhà vài vòng. Khi đi bộ, dây chun vòng ở đế dép sẽ liên tục cọ xát với mặt đất, tóc rụng vì thế sẽ vướng vào chun.

Một số tác dụng khác từ dây chun

Xếp gọn tất

Thông tin trên VTC News, những chiếc chun vòng có thể giúp bạn xếp gọn tất một cách dễ dàng. Đầu tiên, bạn cần buộc nối vài chiếc chun lại với nhau để tạo thành một sợi dây dài, số lượng chun tùy theo nhu cầu.

Sau đó, bạn gập gọn tất lại và nhét qua từng chiếc chun. Bạn cứ làm làm lần lượt như vậy cho đến khi hết số tất là được.

Ngăn cửa bị sập khóa

Một số loại cửa luôn sập khóa khi bạn đóng lại, muốn mở từ phía ngoài thì bắt buộc phải sử dụng chìa khóa. Thiết kế này giúp đảm bảo an toàn, tránh trộm cắp khi người trong nhà đi ra ngoài và quên khóa cửa. Tuy nhiên đôi lúc nó cũng gây bất tiện.

Nếu bạn chỉ muốn ra ngoài trong chốc lát để đổ rác hay lấy đồ mà không muốn kè kè chiếc chìa khóa, hãy thử cách sau: Lấy hai chiếc chun, buộc nối chúng lại với nhau để tạo thành một sợi dây đủ dài.

Một số loại cửa luôn sập khóa khi bạn đóng lại, muốn mở từ phía ngoài thì bắt buộc phải sử dụng chìa khóa.

Treo hai đầu dây vào hai bên tay nắm cửa (bên trong và bên ngoài). Ở giữa ổ khóa sẽ có một phần lưỡi. Hãy để phần nối của hai chiếc chun vào đó. Làm như vậy, cửa sẽ không bị sập khóa khi đóng. Bạn chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở cửa.

Nếu sử dụng một chiếc chun lớn, bạn phải tạo nút thắt ở giữa để chặn phần lưỡi chốt, ngăn cửa sập khóa. Khi cần khóa cửa, bạn chỉ cần tháo dây chun ra là được.

Cũng theo Trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và pháp luật, lưu ý áp dụng các cách trên ở những nơi thường xuyên rụng tóc như phòng ngủ, phòng khách, hoặc các khu vực có thảm.

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