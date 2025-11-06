Mới nhất
Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh

Thứ năm, 06:32 06/11/2025 | Tiêu điểm
Vật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.

Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), vật thể mang tên 2025 TF - một tiểu hành tinh to cỡ một con hươu cao cổ. Nó đã âm thầm lướt qua bầu trời Nam Cực vào hôm 1-10 ở độ cao chỉ 428 km nhưng các nhà khoa học không hề hay biết.

Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh - Ảnh 1.

Vật thể "đột nhập" bầu trời Trái Đất hồi đầu tháng 10 xuất hiện trong dữ liệu vệ tinh - Ảnh: NASA

Vài giờ sau cú "đột nhập" của 2025 TF, một số nhà thiên văn học mới tình cờ phát hiện ra sự hiện diện bất thường của nó trong dữ liệu từ sứ mệnh Catalina Sky Survey của NASA.

Đó là một phát hiện giật mình, như lời nhắc nhở rằng mối nguy hiểm từ vũ trụ là điều rất hiện thực.

NASA, ESA và các cơ quan vũ trụ khác khắp thế giới hiện có nhiều sứ mệnh theo dõi các vật thể có khả năng tiếp cận Trái Đất. Nhưng không phải lúc nào các công cụ này cũng nhận diện sớm các vật thể loại này từ xa. 2025 TF là một ví dụ.

Mặc dù vậy, với kích thước tối đa chỉ khoảng 3 m, vật thể này được ESA đánh giá là "không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào cho Trái Đất".

Nó đã biến mất sau một đoạn dữ liệu ngắn ngủi. Theo ESA, nó có thể đã bốc cháy thành một quả cầu lửa trên bầu trời Nam Cực, nơi không ai có thể chứng kiến.

Tiêu chuẩn của một vật thể "có khả năng gây nguy hiểm" cho Trái Đất là phải có đường kính ít nhất 140 m và di chuyển theo quỹ đạo cách Trái Đất tối đa 7,48 triệu km, tức khoảng 20 lần khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng.

2025 TF tuy bay quá gần nhưng nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn trên. Tuy nhiên, nó vẫn có thể gây nguy hiểm cho các tàu vũ trụ đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất, nhất là khi nó lướt qua cùng độ cao với quỹ đạo thông thường của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và thấp hơn một số vệ tinh.

May mắn là đường đi của tiểu hành tinh này đã không cắt ngang đường di chuyển của ISS hay bất kỳ tàu vũ trụ nào vào thời điểm nó lướt qua bầu trời Trái Đất.

