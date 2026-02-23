Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”
Dữ liệu từ kính viễn vọng của NASA cho thấy vật thể liên sao 3I/ATLAS đã thay đổi đáng kể hành vi của nó khi đi qua điểm cận nhật.
Những quan sát mới về vật thể liên sao 3I/ATLAS có thể kết thúc cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng về việc nó là một sao chổi hay là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.
Theo Sci-News, kính viễn vọng không gian SPHEREx của NASA, được thiết kế để khảo sát bầu trời dưới ánh sáng cận hồng ngoại, đã theo dõi sát sao vật thể này từ ngày 8 đến ngày 15-12, khi nó đi qua điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất).
Phân tích dữ liệu SPHEREx, tiến sĩ Carey Lisse từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và các cộng sự kết luận 3I/ATLAS đã "thức tỉnh" và thể hiện nó thực sự là một sao chổi.
"Nó thể hiện bằng chứng rõ ràng cho thấy sự phát triển thành một thiên thể sao chổi đang thăng hoa hoàn toàn tất cả các loại băng" - tiến sĩ Lisse nói.
Dữ liệu mới cho thấy đầu sao chổi này là một vùng khí quyển giàu khí và bụi, với các chất phát thải từ xyanua (CN), nước (H₂O) , các chất hữu cơ, carbon dioxide (CO₂) và carbon monoxide (CO).
Khi đi qua điểm cận nhật, hoạt động của nước trong sao chổi đã tăng vọt, lượng khí thải CO cũng tăng mạnh.
“Đặc điểm khí H₂O hầu như không được phát hiện vào tháng 8, nay mạnh hơn gấp 20 lần, cho thấy nước hiện đang thăng hoa hoàn toàn” - các nhà nghiên cứu giải thích.
Lưu lượng khí CO phát thải đã tăng gấp 20 lần, có nghĩa là tỉ lệ nồng độ CO/CO2 cũng tăng gấp 15 lần. Tỉ lệ này là một trong những yếu tố quan trọng để xác định nó là một sao chổi và sự gia tăng tỉ lệ cho thấy các lớp băng sâu của vật thể cũng đang "thức tỉnh".
Các quầng khí của vật thể tỏa rộng với hình dáng hoàn toàn tự nhiên, khẳng định thêm lập luận nó là sao chổi.
“Sự xuất hiện mới của xyanua và các đặc điểm hữu cơ cho thấy các chất này có trong pha nước” - giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Harvard (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết.
Giáo sư Loeb là một trong những người từng đưa ra các lập luận cho rằng 3I/ATLAS là một tàu vũ trụ do thám của người ngoài hành tinh, dựa trên các đặc điểm quỹ đạo và cách di chuyển kỳ lạ của nó.
Tuy nhiên với nhận định mới này - ngụ ý các chất hữu cơ của 3I/ATLAS được bao bọc hoặc trộn lẫn trong băng nước, vì vậy khi thăng hoa chúng mới được giải phóng và phơi bày sự thật - ông đã gián tiếp thừa nhận bản chất tự nhiên của nó.
Một quốc gia không có bất kỳ con muỗi nàoTiêu điểm - 19 giờ trước
Đây là quốc gia duy nhất trên hành tinh tuyên bố "vắng bóng" loài muỗi.
Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao BetelgeuseTiêu điểm - 1 ngày trước
Các nhà thiên văn phát hiện dấu vết khí bất thường quanh sao Betelgeuse, được cho là bằng chứng mới về một ngôi sao đồng hành ẩn giấu.
Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giớiTiêu điểm - 2 ngày trước
Một viên sapphire sao tím đặc biệt quý hiếm nặng 3.563 carat vừa được công bố tại thủ đô Colombo (Sri Lanka), với giá trị ước tính từ 300 đến 400 triệu USD.
Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026Tiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễnTiêu điểm - 3 ngày trước
Những hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.
Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba VangaTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.
Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lộiTiêu điểm - 4 ngày trước
"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.
Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh họcTiêu điểm - 4 ngày trước
Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.
Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"Tiêu điểm - 5 ngày trước
Tạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh nhận định sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội không có gì đáng ngạc nhiên.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?Tiêu điểm
GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.