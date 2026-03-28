Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nội

Giữa những trào lưu hào nhoáng trên mạng xã hội, đoạn clip "gửi tôi 10 năm sau" của Nguyễn Minh Nhựt (Nhựt Nhỏ) cùng bà nội nổi lên như một khoảng lặng đầy xúc động, thu hút hơn 27 triệu lượt xem. Nhưng đằng sau những thước phim giản dị ấy là một thực tại đầy đau đớn và nghị lực: cậu bé sinh non từng bị bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi, lớn lên trong cảnh mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi và ba sớm qua đời.

Dù vóc dáng nhỏ bé và phải đối mặt với những cơn co giật của căn bệnh kinh phong thuở nhỏ, Nhựt vẫn kiên cường. Với Nhựt, ông bà nội không chỉ là người thân, mà là "nguồn sống", là người đã dõng dạc khẳng định "Cháu tôi làm được!" trước mọi lời hoài nghi.

Chúng tôi tìm về An Giang để gặp Nhựt - không phải một "hiện tượng mạng", mà để chứng kiến một "bản giao kèo" bằng tình yêu thương: nơi đứa cháu nhỏ luôn nỗ lực để chạy đua với thời gian, kịp xây cho nội căn nhà mới và đưa ông bà đi du lịch khắp thế gian trước khi "10 năm sau" gõ cửa.

Nhựt Nhỏ và ông của mình (Ảnh: Di Anh)

“Không, cháu tôi làm được mà”

Sinh ra trong hình hài nhỏ bé do sinh non, ngay từ những ngày đầu đời, số phận đã thử thách Nhựt bằng những dự báo nghiệt ngã.

Bác sĩ từng nói em khó qua khỏi, thầy cô khuyên em nên chuyển sang trường đặc biệt, và cả những người hàng xóm cũng ái ngại bảo gia đình nên cho em nghỉ học vì "đâu có đủ điều kiện". Thế nhưng, trước mọi rào cản, bà nội của Nhựt luôn là bức tường thành vững chãi nhất.

“Em coi ông bà nội là cả cuộc đời của em, là nguồn sống của em. Từ lúc mới sinh ra, em bị sinh non, sức khỏe rất yếu, bác sĩ từng nói em khó qua khỏi. Nhưng bà nội luôn nói: ‘Không, cháu tôi làm được’.

Khi thầy cô khuyên em nên chuyển sang trường đặc biệt, bà vẫn không đồng ý, vẫn nói: ‘Cháu tôi làm được’. Đến lúc em lên cấp hai, có người khuyên nên nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện, nhưng bà vẫn một mực: ‘Cháu tôi làm được mà’.

Đến bây giờ cũng vậy, ai nói điều gì không đúng về em, bà nội đều lắc đầu và nói: ‘Không, Cháu tôi làm được mà’.” - Nhựt vừa nói, vừa siết chặt bàn tay gầy guộc của bà, ánh mắt đong đầy niềm vui nhưng vẫn phảng phất những nỗi niềm chưa thể gọi tên.

Tuổi thơ của Nhựt là những khoảng trống khó lấp đầy. Mẹ rời đi từ khi em lên 4, rồi đến năm lớp 3, lớp 4, người cha - chỗ dựa tinh thần của em - cũng mãi mãi ra đi. Nhựt nghẹn ngào nhớ lại thời điểm ấy: "Lúc đó em thấy như cả bầu trời phía trước tối sầm lại, giống như mọi thứ sụp xuống dưới chân mình".

Trong bóng tối, ông bà nội chính là "tia nắng ấm" duy nhất. Họ không chỉ nuôi lớn em bằng những bữa cơm bệnh viện hay sự hỗ trợ ít ỏi từ nhà nước, bằng những đồng còm cõi góp nhặt mỗi ngày mà còn nuôi em bằng những câu chuyện về ba, bằng tình thương bao la của những người ông người bà coi đứa cháu nhỏ là "cả nguồn sống".

Bà nội của Nhựt, bà Phạm Thị Bé Huệ, cũng chẳng thể quên những ngày tháng đầy nước mắt: "Có thời điểm thầy cô khuyên không nên cho cháu đi học nữa vì học mãi mà không biết chữ. Nhưng cũng cô giáo ngồi cạnh thấy thương, nói để cố gắng thêm. Nhờ vậy mà năm nào cháu cũng được lên lớp.

Nhưng đến lớp 6, lớp 7, nhà trường vẫn chưa cho vào học chính thức. Sau đó, mọi người trong trường đề nghị tạo điều kiện vì cháu bị bệnh chứ không phải lười học. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, cháu mới được tiếp tục đến lớp. Có lần bị yêu cầu nghỉ học, tôi không chịu về, ôm cháu khóc. Thấy vậy cháu cũng khóc theo."

Bà Phạm Thị Bé Huệ - bà của Minh Nhựt (Ảnh: Di Anh)

Đó cũng chính là lúc Minh Nhựt quyết tâm thay đổi cuộc đời mình: "Trước giờ em chưa từng thấy ông nội khóc, nhưng hôm đó em thấy ông ra trước nhà, cố giấu mà vẫn khóc. Khoảnh khắc đó đã trở thành động lực để em cố gắng học tập đến tận bây giờ".

Chính niềm tin sắt đá đó của ông bà nội đã nuôi dưỡng một Nhựt Nhỏ kiên cường.

Dù những cơn co giật của căn bệnh kinh phong từng khiến việc học bị gián đoạn, dù phải nhập viện liên miên, Nhựt chưa từng bỏ cuộc. May mắn, sau khi lên cấp 2, bệnh tình của em thuyên giảm. Và Nhựt cũng tỉnh táo nhận ra - học tập là con đường duy nhất của mình:

"Em nghĩ chỉ có việc học mới giúp mình thay đổi cuộc sống. Những công việc tay chân đòi hỏi sức khỏe mà em thì không đủ, nên em phải cố gắng học".

Góc bếp nhỏ, nơi Nhựt cùng ông bà quay lại những đoạn video ngắn (Ảnh: Di Anh)

Chiếc xe Nhựt di chuyển mỗi ngày (Ảnh: Di Anh)

Về những đoạn video gây sốt trên TikTok, với Nhựt và ông bà, đó chỉ là một lời tâm tình của gửi đến tương lai.

Ở đó, có một cậu bé lo lắng không biết 10 năm sau mình có đủ tiền xây nhà cho nội, có đưa được ông bà đi du lịch khắp thế giới hay không. Và ở đó, có một người bà tóc bạc trắng, vẫn đau đáu nỗi lo không biết cháu lúc đó còn sợ ma hay không và: "Tôi chỉ lo sau này cháu lớn rồi không biết dựa vào ai mà sống, không làm được việc nặng, nghĩ vậy nên buồn".

Nhưng gạt đi những lo âu, Nhựt khẳng định: "Với em, video này không phải là một trào lưu bình thường mà giống như một bản giao kèo. Bà nội sẽ luôn khỏe mạnh để cùng em đi đến 10 năm sau".

Nhựt hạnh phúc vì được kể câu chuyện của hai bà cháu, không phải để nổi tiếng, mà để gieo thêm niềm tin vào những điều kỳ diệu giữa đời thường. Mười năm sau là một quãng thời gian dài, nhưng với niềm tin "Cháu tôi làm được" của nội và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhựt, tin rằng "tia nắng ấm" trong căn nhà nhỏ ở An Giang sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa.

Cậu học trò nhỏ bé phi thường

Trong mắt thầy cô tại trường THPT Võ Thành Trinh, Nguyễn Minh Nhựt là một "ngôi sao nhỏ" mang nghị lực bền bỉ. Dù vóc dáng thấp bé do thể trạng, cậu học trò ấy chưa bao giờ để sự tự ti lấn át bản thân.

Giữa dãy bàn ghế cao lớn của lớp học cuối cấp, Nhựt ngồi đó, lọt thỏm giữa những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, sự "lọt thỏm" về hình thể ấy lại hoàn toàn tương phản với nguồn năng lượng tỏa ra từ em. Em không hề thu mình lại; ngược lại, Nhựt luôn là tâm điểm của niềm vui.

Thầy Phùng Danh Sâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tự hào nhận xét: "Nhựt rất đặc biệt. Em không chỉ duy trì học lực Giỏi xuyên suốt nhiều năm mà còn là hạt nhân tích cực trong mọi hoạt động phong trào".

Thầy Phùng Danh Sâm (Ảnh: Di Anh)

Nhìn Nhựt chăm chú ghi chép, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên trang giấy với tất cả sự nâng niu, người ta thấy rõ một niềm hạnh phúc tự thân. Đó là sự thỏa nguyện của một đứa trẻ từng bị từ chối quyền đến trường, nay được sống trọn vẹn từng phút giây. Ở góc lớp ấy, sự nhỏ bé của Nhựt biến mất, chỉ còn lại một tinh thần lạc quan và hạnh phúc đến kỳ lạ.

Đối diện với những hạn chế về ngoại hình, Nhựt chọn cách đón nhận một cách tự tin nhưng vẫn khiêm nhường. Em tự nhận mình "không cao, vóc dáng khá nhỏ thôi à". Và dù sở hữu bảng thành tích đáng nể với danh hiệu Học sinh Giỏi cùng bằng khen "Học sinh 3 tốt" suốt 3 năm liền, em vẫn nhỏ nhẹ: "Em thấy mình chưa có gì quá nổi trội đâu".

Với Nhựt, điều quan trọng hơn cả là sự đồng hành của những người xung quanh: “Bạn bè và thầy cô đều biết hoàn cảnh của em nên luôn hỗ trợ hết mình. Ông bà nội cũng rất tự hào về em.”

Nhựt luôn là nam sinh chăm chỉ và hoạt bát, được bạn bè, thầy cô yêu mến (Ảnh: Di Anh)

Minh Nhựt và bạn cùng bàn (Ảnh: Di Anh)

Không chỉ học tốt, Nhựt còn tìm thấy một không gian khác để thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là những video quay cho vui, nhưng dần dần em bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về những gì mình đang làm.

Theo thầy Phó hiệu trưởng, nhà trường cũng chủ động định hướng: “Ban đầu em tham gia vì sở thích, nhưng sau này đã có ý thức tìm hiểu. Nhà trường phân công Đoàn Thanh niên theo dõi, hỗ trợ để em đi theo hướng tích cực, lan tỏa tình yêu thương”.

Dù vậy, Nhựt vẫn giữ ranh giới rõ ràng giữa việc học và việc làm nội dung. “Nó không chiếm nhiều thời gian của em. Thường lúc rảnh em mới quay, coi như giải trí và thư giãn”, em chia sẻ. Thậm chí, nhiều bạn bè còn bất ngờ khi biết em làm TikTok, bởi “em không nói với ai hết, tại em ngại”.

Thế nhưng, ẩn sau sự rụt rè ấy là một khát khao mãnh liệt: được trở thành diễn viên, được đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Nhựt muốn trở thành diễn viên, được đi đóng phim, được nhiều người biết đến. Nhưng em cũng sớm nhận ra những rào cản rất thực tế: “Nếu thi vào trường Sân khấu Điện ảnh thì không thể với em, vì không đủ điều kiện kinh tế, mà em cũng không đủ tiêu chuẩn chiều cao”.

Thay vì bỏ cuộc, Nhựt chọn một con đường khác để tiến gần hơn đến ước mơ. “Em tính sẽ học những ngành liên quan tới truyền thông hoặc báo chí để có kiến thức”, em nói. Với vóc dáng nhỏ bé, em hiểu rõ nếu đi theo lao động tay chân sẽ gặp nhiều khó khăn, nên càng quyết tâm theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật theo cách phù hợp hơn.

Minh Nhựt không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Em là hiện thân của một thế hệ trẻ biết nhìn thẳng vào nghịch cảnh để vươn lên.

Dẫu mai này ước mơ về con đường nghệ thuật có đưa Nhựt trở thành một diễn viên thực thụ hay một chuyên viên truyền thông đứng sau ống kính, thì "bản giao kèo" 10 năm ấy đã thành công từ ngay lúc này. Nó thành công bởi em đã chiến thắng sự tự ti của bản thân, chiến thắng những dự báo khắc nghiệt của số phận để trở thành niềm kiêu hãnh của ông bà.