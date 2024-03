Vì 1 triệu của con mà anh trai tôi xúc phạm vợ đến mức chị dâu đòi ly hôn

Anh trai chị dâu tôi thường hay cãi vã, xung đột với nhau. Tính chị dâu hay càm ràm, chuyện gì không hài lòng là nói tới nói lui nhiều lần. Anh tôi lại hay đi nhậu với bạn bè nên bị vợ mắng chửi suốt. Bố mẹ tôi phải xây nhà riêng với hi vọng anh chị sẽ sống hòa thuận, biết san sẻ trách nhiệm, giảm mâu thuẫn.

Có nhà riêng rồi, anh chị vẫn cãi nhau như cơm bữa. Nhiều người bảo, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng tôi thấy anh chị cãi nhiều đến bất thường. Những chuyện hết sức nhỏ nhặt, vụn vặt cũng thành nguồn cơn mâu thuẫn. Ví dụ chị dâu đang lau nhà, anh tôi bước chân vào: cãi nhau. Hay chị dâu nấu ăn, anh tôi chê dở: cãi nhau. Thậm chí chuyện tế nhị của vợ chồng cũng khiến họ xích mích vì anh tôi chê vợ 'đơ như khúc gỗ'.

Mà họ cãi rất hăng say, rất to tiếng. Hình như sợ hàng xóm không nghe được nên phải cãi thật to, nói thật dõng dạc, lên nhịp xuống điệu đàng hoàng. Bố mẹ tôi ngán ngẩm, chỉ ước có tiền mua đất cho anh chị ở xa mình ra một chút cho đỡ đau đầu nhức óc.

Vợ chồng anh trai tôi thường hay cãi vã nhau. (Ảnh minh họa)

Nửa đêm hôm qua, vợ chồng họ lại cãi nhau inh ỏi. Cháu tôi báo với mọi người trong nhà là bị mất 1 triệu tiền lì xì. Cháu kẹp 2 tờ 500 nghìn trong quyển sách hay đọc nhưng tối qua tìm không thấy. Anh trai tôi nghi ngờ vợ lấy nên mắng vợ, ép chị phải trả tiền cho con. Chị dâu tôi khẳng định bản thân không lấy tiền của con nên không trả. Cứ thế, họ đổi lỗi, trách cứ nhau và lôi những chuyện cũ ra nói tiếp.

Sáng sớm nay, chị dâu sang nhà bố mẹ, nói sẽ ly hôn chồng vì không chịu đựng nổi sự xúc phạm của anh tôi. Chị còn kể chuyện chồng hay giấu giếm tiền bạc ở những chỗ hiểm như bồn cầu vệ sinh, giày cũ, đáy tủ quần áo để qua mặt vợ. Nhưng chị phát hiện ra và đều đưa trả anh chứ không lấy số tiền đó. Vậy mà bây giờ, chỉ vì 1 triệu tiền lì xì của con trai mà anh tôi dùng những lời lẽ cay nghiệt để nghi ngờ, xúc phạm chị.

Bố mẹ tôi gọi anh đến hỏi chuyện thì anh ấy không đi, còn vùng vằng bỏ đi làm. Chị dâu cũng đi làm trong nước mắt và nói chiều nay sẽ dọn đồ về ngoại ở. Chẳng biết ai đã lấy 1 triệu kia hay cháu tôi đánh rơi chỗ nào nhưng sợ bố mẹ mắng nên dựng chuyện bị mất? Giờ phải khuyên giải anh chị bằng cách nào đây?