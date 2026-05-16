Vi phạm quy định này với người chưa đủ 18 tuổi có thể bị phạt đến 30.000.000 đồng

Vi phạm quy định trong phòng chống tác hại của rượu bia đối với trẻ dưới 18 tuổi có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, từ 15/5/2026, vi phạm một trong những quy định trong phòng chống tác hại của rượu bia đối với trẻ dưới 18 tuổi có thể bị phạt rất nặng. Cụ thể:

Vi phạm các quy định về bán, cung cấp rượu, bia

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi;

b) Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử không thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

1. Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

2. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên.

3. Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

4. Khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ không tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại.

Từ 15/5/2026, vi phạm quy định về phòng chống tác hại của bia rượu đối với lứa tuổi dưới 18 có thể bị phạt rất nặng theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây:

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

c) Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

d) Quảng cáo trên phương tiện giao thông;

đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;

e) Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo không có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật;

h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên sau đây:

a) Quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao;

b) Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Vi phạm các quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không nhắc nhở hoặc không có biển cảnh báo đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán rượu, bia;

b) Thông tin về sản phẩm rượu, bia không bảo đảm chính xác, không có cơ sở khoa học.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm (nếu có) và cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia không bảo đảm chính xác, không khách quan và không khoa học.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính, loại bỏ thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Vi phạm các quy định về tài trợ rượu, bia

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp vi phạm quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với trẻ dưới 18 tuổi có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.

Việc sử dụng rượu bia ở lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Tác hại của rượu bia đối với trẻ chưa đủ 18 tuổi

Việc sử dụng rượu bia ở lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và kéo dài hơn rất nhiều so với người trưởng thành. Ở độ tuổi này, cơ thể và trí não vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên các tác động tiêu cực thường mang tính chất tàn phá.

Những tác hại do rượu bia mang lại cho trẻ chưa đủ 18 tuổi:

- Trẻ chưa đủ 18 tuổi sử dụng rượu bia có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Rượu bia làm tổn thương vùng dưới đồi (hippocampus – nơi chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập). Điều này khiến trẻ khó tập trung, giảm khả năng tiếp thu kiến thức.

Ngoài ra, chất cồn trong rượu bia gây teo các tế bào thần kinh, làm suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và ra quyết định.

- Cơ thể trẻ em có kích thước nhỏ hơn và hệ thống enzyme chuyển hóa chất độc chưa hoàn thiện. Do đó, gan của trẻ dễ bị tổn thương và nhiễm mỡ nhanh hơn người lớn. Việc tiếp xúc sớm với rượu bia làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan trong tương lai.

Rượu bia gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét dạ dày và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, khiến trẻ chậm phát triển về thể chất.

- Rượu bia làm rối loạn nồng độ hormone cần thiết cho sự tăng trưởng và dậy thì. Ở nam giới, nó có thể làm giảm nồng độ testosterone; ở nữ giới, nó có thể gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

Do ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng, trẻ uống rượu bia sớm thường có xu hướng thấp bé hoặc gặp các vấn đề về chuyển hóa dẫn đến béo phì.

- Uống rượu bia trước tuổi 15 có thể làm tăng nguy cơ lệ thuộc vào rượu gấp 4 lần so với người bắt đầu uống sau tuổi 21.

Rượu bia làm mất khả năng tự chủ, dẫn đến các hành vi nông nổi như gây gổ, quan hệ tình dục không an toàn, hoặc vi phạm pháp luật (đặc biệt là vi phạm luật giao thông).

Uống rượu bia có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và các ý tưởng tiêu cực ở tuổi dậy thì.

- Theo quy định pháp luật, người chưa đủ 18 tuổi không được phép uống rượu, bia; nghiêm cấm hành vi bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

Vi phạm những điều này sẽ bị phạt rất nặng.

Như vậy: Rượu bia không chỉ là chất kích thích mà là "thuốc độc" đối với sự phát triển toàn diện của trẻ vị thành niên. Việc giáo dục và ngăn chặn sớm là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai của các em.

