Mãn nhãn drone show, pháo hoa trong đêm khai mạc du lịch Thái Nguyên 2026

Thứ bảy, 09:15 16/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng trong đêm khai mạc mùa du lịch 2026 của Thái Nguyên. Không khí náo nhiệt, những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn cùng pháo hoa rực rỡ đã khiến đêm hội trở thành dấu ấn khó quên.

Đêm khai mạc lễ hội sân khấu được thiết kế công phu, rực sáng giữa hệ thống đèn laser hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa mang hơi thở thời đại, vừa đậm đà bản sắc địa phương.

Chương trình có sự góp mặt của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các Sở, ban, ngành.

Một trong những khoảnh khắc tự hào nhất đêm hội là nghi thức trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho "Sự kiện trình diễn nhảy sạp cộng đồng lớn nhất Việt Nam" với 1.000 cặp sạp. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống trên đất trà.

Trên nền nhạc, các nghệ sĩ và diễn viên quần chúng đã tái hiện sinh động cảnh lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc. Hình ảnh những chiếc giỏ, gùi, nhành lúa vàng và cây đàn tính khổng lồ trên sân khấu đã đưa khán giả đắm chìm vào không gian văn hóa đặc sắc của vùng "Hồ trên núi".

Ngay từ đầu giờ tối, tại khu vực khách mời trước sân khấu và bên ngoài sân kín người dân đến xem chương trình.

Dù tối muộn, hàng vạn người dân và du khách vẫn đổ về kín quảng trường Võ Nguyên Giáp. Không khí náo nức, những gương mặt rạng rỡ chờ đợi các màn trình diễn cho thấy sức hút mãnh liệt của mùa du lịch năm nay.

Lần đầu tiên, người dân Thái Nguyên được chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng trăm chiếc drone. Hình ảnh con thuyền trên hồ Ba Bể và dòng chữ "Hồ Ba Bể" được vẽ bằng ánh sáng trên không trung đã gây ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện một Thái Nguyên năng động sau hợp nhất.

Khoảng 21h40, bầu trời Thái Nguyên bùng nổ trong sắc màu của màn pháo hoa tầm cao.

Từng chùm sáng bung tỏa phía trên những tòa nhà kiến trúc đặc trưng, tạo nên một khung cảnh tráng lệ, báo hiệu một mùa du lịch bội thu và khởi sắc.

Màn pháo hoa như những đóa đại đóa rực đỏ và xanh biếc đan xen. Tiếng pháo vang dội hòa cùng tiếng hò reo của khán giả tạo nên cao trào đầy cảm xúc cho đêm khai mạc.

Sự kết hợp giữa pháo hoa tầm thấp và tầm cao tạo nên những dải sáng xanh mướt mắt, tựa như những dòng thác đổ từ mây ngàn xuống hồ núi. Một khoảnh khắc mãn nhãn khiến bất cứ ai có mặt cũng phải nhấc điện thoại lên để ghi lại.

Màn pháo hoa kết thúc trong sự luyến tiếc và hân hoan của dòng người. Chương trình khai mạc không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là lời mời gọi chân thành của Thái Nguyên gửi đến du khách gần xa về một hành trình khám phá "Hồ trên núi - Trà trong mây" đầy thú vị.

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), chiếc xe buýt trong khi đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bao trùm toàn bộ phương tiện. Rất may mắn, tài xế đã kịp thời phát hiện và sơ tán toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn.

Vi phạm quy định này với người chưa đủ 18 tuổi có thể bị phạt đến 30.000.000 đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng rượu bia ở lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Từ 15/5/2026, vi phạm quy định về phòng chống tác hại của bia rượu đối với lứa tuổi này có thể bị phạt rất nặng theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Mùa hè 2026 gọi tên 3 con giáp vận đỏ như son: Làm đâu thắng đó, tiền vào như nước

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mùa hè 2026 được dự báo sẽ là khoảng thời gian nhiều may mắn với một số con giáp khi cả tài lộc, sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần đều đồng loạt khởi sắc.

Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Ngư dân mất tích khi tàu cá đang về bờ

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Tàu cá đang trên đường trở về bờ thì phát hiện thiếu một thuyền viên. Nghi ngư dân rơi xuống biển mất tích, thuyền trưởng lập tức cho tàu quay lại khu vực nghi xảy ra vụ việc để tìm kiếm, đồng thời thông báo cơ quan chức năng hỗ trợ cứu nạn.

Tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm ngang qua đường sắt từ hôm nay (15/5), mức nặng đến 25 triệu đồng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Từ hôm nay (15/5), Nghị định 81/2026/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực, với nhiều mức xử phạt tăng tại nút giao đường bộ với đường sắt.

Người giàu, người giỏi đến đâu cũng luôn tìm cách tránh xa 2 chữ khiến sự nghiệp sụp đổ

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người giỏi giang, có tiền bạc, thậm chí rất thành công nhưng cuối cùng vẫn đánh mất mọi thứ chỉ vì không kiểm soát được bản thân trong cách đối nhân xử thế.

Sinh đúng 4 tháng Âm lịch này: Về già vừa giàu vừa hạnh phúc

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, có những người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình phúc khí đặc biệt, đặc biệt là người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây.

Đi đến đâu cũng nhanh chóng hòa nhập: 4 con giáp có EQ cao bẩm sinh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp càng trưởng thành càng trở nên linh hoạt, khéo léo, nhanh chóng hòa nhập, xây dựng quan hệ và nắm bắt cơ hội.

Hà Nội: Cháy nhà dân tại xã Quốc Oai lúc rạng sáng khiến một người tử vong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào rạng sáng nay (15/5) tại xã Quốc Oai (TP. Hà Nội). Dù lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương dập tắt ngọn lửa chỉ sau 25 phút, nhưng vụ việc vẫn để lại hậu quả đau xót khi phát hiện một nạn nhân tử vong.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
