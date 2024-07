Vì sao trào lưu 'búp măng non' gây sốt khắp cõi mạng?

Với người Việt Nam, ba chữ "búp măng non" luôn gợi liên tưởng đến thiếu nhi, kể từ khi ca khúc Em là mầm non của Đảng được nhạc sỹ Mộng Lân sáng tác và phổ biến vào năm 1958, với câu hát đầy vui tươi, trong sáng: "Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng...". Đây là ca khúc quen thuộc gắn với nhiều thế hệ thiếu nhi, được biểu diễn trong rất nhiều buổi diễn văn nghệ, được phát sóng trong vô số chương trình của đài phát thanh, truyền hình... Từ đó, cụm từ "búp măng non" thường được dùng để gọi thiếu nhi.

Gần đây, "búp măng non" trở thành hot trend trên mạng xã hội. Từ cuối tháng 5, khi các trường bắt đầu cho học sinh nghỉ hè, hàng loạt video ngắn hài hước về các "búp măng non" và có lượng tương tác đặc biệt lớn, ghi lại cảnh nghịch ngợm của trẻ em trong dịp hè.

Trào lưu "búp măng non" quá nổi kéo theo cụm từ khóa "búp măng già" ra đời. Đây là cách gọi hài hước dùng để chỉ các bậc phụ huynh hoặc người lớn tuổi.

Trào lưu "búp măng non" nổi rần rần trên mạng xã hội Tiktok.

Có thể kể đến hàng loạt video hài hước mô tả sự tinh nghịch của trẻ em như "búp măng non" chui đầu vào ghế không thể ra, "búp măng non" nghỉ hè một tháng đòi giải cứu thế giới 7.000 lần, “búp măng non” nghỉ hè khiến “búp măng già” muốn truyền nước...

Ngoài sự nghịch ngợm đáng yêu, nhiều cậu bé, cô bé cũng khiến người lớn sợ hết hồn khi tự làm mình bị thương bởi những trò "chơi dại" như: "Búp măng non" nghỉ hè bị cháy lông mày, lông mi, tóc, bỏng môi, mũi, cánh tay; "búp măng non" mới nghỉ hè 4 ngày bị khâu 2 mũi...

Bên cạnh đó là nhiều video về những thiếu nhi chăm chỉ giúp đỡ ông bà, bố mẹ trong dịp nghỉ hè cũng được nhắc đến như: "Búp măng non" làm nem chua, "búp măng non" nghỉ hè lên phụ ngoại bán cháo, "búp măng non" nghỉ hè làm đẹp cho "búp măng già"....

Những "búp măng non" tinh nghịch thu về cả triệu lượt tương tác.

Theo thống kê của một ứng dụng công nghệ, trend "búp măng non" đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng 10 chủ đề gây chú ý nhất mạng xã hội trong tuần cuối cùng của tháng 6/2024.

Những video hài hước về các "búp măng non" trên nền bài hát Em là mầm non của Đảng đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội được cộng đồng mạng đặc biệt ưu ái, dễ dàng thu về hàng triệu view và hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho biết họ được phen cười "không ngậm được mồm" trước những tình huống thú vị của bọn trẻ: "Thật nể với độ chịu chơi và sáng tạo của các búp măng non thời 4.0"; "Kỳ nghỉ hè có một không hai của các búp măng non, quá trời 'báo'"; "Kiếp nạn nghỉ hè một ngày đi tìm búp măng non 30 lần"...