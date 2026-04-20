Vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường: Nữ giám đốc hơn chồng 2 tuổi, học vấn khủng và gia thế Hà thành

Sau hơn 5 năm kể từ lễ ăn hỏi, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ chính thức tổ chức lễ cưới với bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang vào tháng 6/2026 tại Hà Nội. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Việc lựa chọn tháng 6/2026 để tổ chức hôn lễ được cho là sự tính toán kỹ lưỡng của Xuân Trường và Nhuệ Giang. Đây là thời điểm các giải đấu quốc nội tạm nghỉ, giúp nhiều đồng đội thân thiết của Xuân Trường có thể góp mặt đông đủ trong ngày trọng đại.

Về phía Xuân Trường, sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai và lần lượt khoác áo các CLB Hải Phòng, Hà Tĩnh, Xuân Trường hiện đang thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai tại giải hạng Nhất. Anh cùng đội bóng duy trì phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu.

Xuân Trường và Nhuệ Giang ăn hỏi năm 2021. Sau 5 năm cặp đôi mới chính thức tổ chức lễ cưới.

Dịp Tết 2026, Lương Xuân Trường khoe ảnh bà xã trên trang cá nhân.

Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu tìm hiểu và duy trì mối quan hệ tình cảm từ 2015 - khi nam cầu thủ còn thi đấu tại Hàn Quốc. Cặp đôi đã cùng nhau vượt qua không ít thăng trầm, bao gồm cả những áp lực từ dư luận cho đến khi tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021. Ngô Mai Nhuệ Giang vẫn luôn giữ thái độ kín tiếng trên mạng xã hội.

Dù chưa tổ chức đám cưới chính thức, Xuân Trường và Nhuệ Giang đã chào đón con gái đầu lòng, bé Little Daisy vào năm 2022.

Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993 tại Hà Nội, hơn Xuân Trường 2 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học RMIT và từng làm việc tại British University Vietnam. Nhuệ Giang giữ vai trò giám đốc vận hành tại trung tâm phục hồi chấn thương thể thao (IRC) - dự án do Xuân Trường sáng lập.

Xuân Trường từng thừa nhận, nếu anh là người đưa ra ý tưởng và chuyên môn, thì vợ chính là người hiện thực hóa chúng thành các quy trình vận hành cụ thể. Cô trực tiếp quản lý nhân sự, ký kết hợp đồng và điều hành hoạt động của trung tâm tại chi nhánh Hà Nội, giúp chồng yên tâm tập trung cho sự nghiệp sân cỏ.

Sinh năm 1993 trong một gia đình có điều kiện tại Hà Nội, Nhuệ Giang sở hữu học vấn đáng nể khi tốt nghiệp Đại học RMIT. Trước khi chính thức về chung một nhà với nam cầu thủ quê Tuyên Quang, cô từng có thời gian công tác tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Không chỉ hỗ trợ, cô trực tiếp tham gia quản lý nhân sự, vận hành và phát triển hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong định hướng kinh doanh của nam cầu thủ sau sân cỏ.

Trước đó, nàng WAG gây chú ý khi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các vlog đời thường của chồng vào cuối năm 2025, đầu 2026. Trong video do Xuân Trường đăng tải, cô gây ấn tượng với phong thái nhẹ nhàng, chăm chút cho chồng con.




