Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏ
GĐXH - MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã có một đám hỏi trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả.
MC Huyền Trang Mù Tạt và chồng - cầu thủ Đức Huy đã có một lễ ăn hỏi ngập tràn trong sắc đỏ vào ngày 27/2. Cả 2 diện áo dài truyền thống khoe được sắc vóc lẫn thần thái rạng rỡ.
Trong lễ đón dâu, Huyền Trang Mù Tạt cho biết cô hạnh phúc vì nhận được tình yêu, vòng tay đón nhận ấm áp của nhà chồng ở quê nhà Hải Dương cũ.
Cặp đôi thực hiện nghi thức mời nước quan khách; cả hai được nhận xét rất đẹp đôi khi cùng tạo dáng chụp hình kỷ niệm.
Cô dâu, chú rể nhận được quà cưới từ 2 bên nội ngoại.
MC Huyền Trang Mù Tạt từ đầu tháng 3/2025 đã công khai những bộ ảnh tình tứ bên cầu thủ Đức Huy. Trên TikTok, nữ MC VTV còn chia sẻ lại những tin nhắn từ ngày đầu họ làm quen nhau. Cặp đôi quen biết nhau từ câu chuyện công việc và dần dần họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Sau đó, cầu thủ Đức Huy còn chính thức đăng hình bạn gái trên trang cá nhân và khiến người hâm mộ phấn khích vào bình luận chúc phúc cho cặp đôi. Sau một thời gian hẹn hò, nữ MC quê Vĩnh Phúc (cũ) đã được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.
Ảnh: Lê Chí Linh
