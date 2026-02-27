Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy

Cặp đôi quen biết nhau từ câu chuyện công việc và dần dần họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tối 19/3, cầu thủ Đức Huy còn chính thức đăng hình bạn gái trên trang cá nhân và khiến người hâm mộ phấn khích vào bình luận chúc phúc cho cặp đôi. Mới đây, sau một thời gian hẹn hò, nữ MC quê Vĩnh Phúc (cũ) đã có được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.