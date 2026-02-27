Mới nhất
Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy

Thứ sáu, 13:00 27/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy sáng 27/2 đã làm đám hỏi ở quê nhà cô dâu trong không khí ấm cúng.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" lần đầu tiết lộ chuyện đời tư và áp lực tại VTVMC Huyền Trang 'Mù Tạt' lần đầu tiết lộ chuyện đời tư và áp lực tại VTV

"Tôi đề cao chữ thương hơn là yêu. Có thương thì mới yêu, mới hiểu... Khi đã thương rồi, mình sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho đối phương hoặc mái ấm chung", MC Huyền Trang "Mù Tạt" chia sẻ.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 2.

Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã làm đám hỏi trong không khí ấm cúng tại quê nhà (Vĩnh Phúc cũ) vào sáng 27/2.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 3.

Trong không khí rộn ràng, vui vẻ, cô dâu chú rể nhận được lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Cô dâu Huyền Trang Mù Tạt còn khoe khéo tay đeo đầy nhẫn vàng.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 4.

Trước đó, trong dịp Tết nguyên đán, cặp đôi đã tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và họ cũng chọn cho mình một chuyến du lịch nhỏ.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 5.

Huyền Trang Mù Tạt vui vẻ khoe khoảnh khắc sum vầy tại gia đình trong dịp Tết đến xuân về.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 6.

Cô cũng không quên khoe chú rể - cầu thủ Đức Huy bên cạnh các cháu ở quê nhà.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 7.

MC Huyền Trang Mù tạt từ đầu tháng 3/2025 đã công khai những bộ ảnh tình tứ bên cầu thủ Đức Huy. Trên TikTok, nữ MC VTV còn chia sẻ lại những tin nhắn từ ngày đầu họ làm quen nhau.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 8.

Cặp đôi quen biết nhau từ câu chuyện công việc và dần dần họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tối 19/3, cầu thủ Đức Huy còn chính thức đăng hình bạn gái trên trang cá nhân và khiến người hâm mộ phấn khích vào bình luận chúc phúc cho cặp đôi. Mới đây, sau một thời gian hẹn hò, nữ MC quê Vĩnh Phúc (cũ) đã có được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.

Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy - Ảnh 9.

Sau một quãng thời gian hẹn hò cặp đôi đẹp đã quyết định về chung nhà, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Ảnh: FBNV

Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức HuyẢnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức Huy

MC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Hai người tung ảnh cưới đúng dịp Lễ tình nhân.

