Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui

Thứ bảy, 15:35 28/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - MC Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình "Lá xanh" mùa 2 phát sóng vào đầu tháng 3 tới.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" và cầu thủ Đức Huy đã làm đám hỏi trong không khí ấm cúng tại quê nhà (Vĩnh Phúc cũ) vào sáng 27/2. Trong không khí rộn ràng, vui vẻ, cô dâu chú rể nhận được lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Cô dâu Huyền Trang "Mù Tạt" còn khoe khéo tay đeo đầy nhẫn vàng. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, cặp đôi đã tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và họ cũng chọn cho mình một chuyến du lịch nhỏ.

MC Huyền Trang "Mù tạt" từ đầu tháng 3/2025 đã công khai những bộ ảnh tình tứ bên cầu thủ Đức Huy. Trên TikTok, nữ MC VTV còn chia sẻ lại những tin nhắn từ ngày đầu họ làm quen nhau. Cặp đôi quen biết nhau từ câu chuyện công việc và dần dần họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tối 19/3, cầu thủ Đức Huy còn chính thức đăng hình bạn gái trên trang cá nhân và khiến người hâm mộ phấn khích vào bình luận chúc phúc cho cặp đôi. Mới đây, sau một thời gian hẹn hò, nữ MC quê Vĩnh Phúc (cũ) đã được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui - Ảnh 1.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" và cầu thủ Đức Huy đã làm đám hỏi trong không khí ấm cúng tại quê nhà vào sáng 27/2. Ảnh FBNV

Sau chuyện vui gia đình, tin vui với khán giả và bản thân MC Huyền Trang "Mù Tạt" đó là cô sẽ góp mặt trong chương trình mới sắp được phát sóng. Theo Thời báo VTV, từng bước ra từ sân khấu "Lá Xanh" mùa đầu tiên, Huyền Trang "Mù Tạt" tiếp tục trở lại với vai trò MC. Chương trình được phát sóng vào 10h sáng thứ Bảy hàng tuần từ ngày 7/3 trên VTV3.

Đồng hành cùng MC Huyền Trang "Mù Tạt" trong "Lá Xanh" mùa 2 là Châu Khang - gương mặt trẻ được đào tạo trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ đem đến màu sắc tinh tế nhưng vẫn đầy năng lượng cho chương trình.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui - Ảnh 2.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" - Châu Khang dẫn dắt chương trình “Lá Xanh” mùa 2. Ảnh VTV

Không chỉ là nơi gặp gỡ những ca khúc gắn với thanh xuân, chương trình "Lá Xanh" còn lan tỏa niềm tự hào khi hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện lên gần gũi, giàu cảm xúc qua âm nhạc. Chương trình cũng khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần của người lính trong thời bình, mà còn khẳng định sức mạnh lan tỏa của âm nhạc - như một hình thức ghi nhớ và tiếp nối truyền thống. 

Mỗi giai điệu vang lên là một lời nhắn gửi đầy cảm xúc về tình yêu quê hương, sự kết nối thế hệ và niềm tin vào tương lai được dựng xây bởi bàn tay và trái tim của lớp trẻ hôm nay. Với thời lượng 45 phút, mỗi số phát sóng sẽ là hành trình để 6 người chơi cùng với khán giả truyền hình đi tìm bản nhạc gắn với thanh xuân của một thế hệ.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui - Ảnh 3.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" có lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước và phong cách trẻ trung. Ảnh FBNV

MC "Mù Tạt" (tên thật là Nguyễn Thị Huyền Trang, SN 1993) là một trong những MC của chương trình "Bữa trưa vui vẻ" và một số chương trình khác trên VTV6 và VTV3. Cô được yêu mến nhờ phong cách hài hước, trẻ trung và hoạt bát. Bên cạnh đó, "Mù Tạt" là cái tên không quá xa lạ đối với giới trẻ Hà Thành. Nữ MC duyên dáng từng đạt giải Icon phong cách - HHT Icon năm 2009. Cô cũng từng tham gia Miss Teen.

Không chỉ dừng lại với vai trò MC - biên tập viên, Huyền Trang "Mù Tạt" còn thử sức trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên. Cô từng tham gia "Sắc màu phái đẹp", series phim hài "5S Online" và các bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả biết đến như "Mê cung", "11 tháng 5 ngày"...

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui - Ảnh 4.Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.

Sau đám hỏi với cầu thủ Đức Huy, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' đón nhận tin vui - Ảnh 5.Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.


