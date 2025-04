Vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh: 'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xóm

Ngày 18/4, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã khi tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại TP Hạ Long.

Vào tối hôm qua, Khánh tham gia đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu. Khi bị cảnh sát truy bắt, Khánh cùng đồng bọn chống trả, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Bùi Đình Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sáng nay, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực nhà của Khánh (ở khu 1, phường Giếng Đáy) nhiều người dân và lực lượng tổ dân phố có mặt, bàn tán về đối tượng đang bị truy nã. Nhà của Khánh không có người ở, bên trong sân có một chiếc xe máy.

Chia sẻ với PV, hàng xóm của Khánh cho biết, trước khi bị công an truy nã, Bùi Đình Khánh sống với mẹ. Khánh từng có thời gian đi làm nhà hàng ở phường Bãi Cháy. Sau bão số 3 năm 2024, hàng xóm thấy Khánh chỉ ở nhà và không rõ làm việc gì cụ thể. Khi được hỏi, Khánh nói làm nghề tự do.

Nhiều người sống gần nhà Khánh đều bất ngờ trước thông tin đối tượng này tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô rất lớn. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi ngày thường thấy Khánh không có biểu hiện phá rối hoặc tụ tập ăn chơi. Trái lại, Khánh đã tạo ra một vỏ bọc là người ngoan ngoãn, lễ phép...

"Khánh từng có thời gian đi làm nhà hàng cùng con tôi ở phường Bãi Cháy. Tôi không ngờ Khánh có thể đi buôn ma túy và làm chuyện động trời như vậy", hàng xóm cho biết.

Căn nhà nơi Khánh sinh sống ở TP Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Theo người dân sống gần nhà Khánh, cách đây khoảng một tháng, đối tượng mua một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng. Chiếc xe này sau khi mua về Khánh ít sử dụng và thường xuyên đỗ ở ngõ gần nhà.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện tổ dân phố khu 1 cho biết, trước đây, Khánh cũng thường xuyên cùng một số người bạn hay phá phách. Khoảng vài tháng gần đây, đối tượng này xây dựng hình ảnh là người ngoan ngoãn, lễ phép, thường xuyên có mặt ở nhà và thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi buổi tối.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, tối 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm. Trong quá trình này, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) đã trúng đạn, hy sinh. Lực lượng công an đã bắt giữ được một số đối tượng, thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.