Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đường
Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (Hưng Yên) cho biết, có sự việc học sinh lớp 7 của trường uống thuốc trừ sâu, nhập viện nhưng may mắn sức khỏe đã ổn định. Sự việc không do bạo lực học đường.
Trưa 16/3, em P.T.T.H, học sinh lớp 7A, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên sau khi đi học về được phát hiện đau bụng dữ dội, nôn ói.
Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, người thân của học sinh lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tại đây, bác sĩ xác định em này uống thuốc trừ sâu.
Trả lời trên báo chí, gia đình em H cho rằng, trước đó em có biểu hiện buồn bã và cho biết bị một số bạn trong lớp trêu chọc, cô lập trong thời gian dài. Khi phát hiện em đau bụng, nôn ói, người thân đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Trao đổi với PV Tiền Phong , bà Phạm Thị Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (Hưng Yên) cho biết, sáng 18/3, nhà trường vừa vào bệnh viện hỏi thăm sức khoẻ của học sinh. Đại diện gia đình cho biết, trong chiều nay học sinh có thể được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Cũng theo bà Hòa, ngay khi nhận được thông tin, P.T.T.H, học sinh lớp 7A uống thuốc sâu, đại diện cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình.
Bà Hoà phủ nhận, sự việc xuất phát từ nguyên nhân bạo lực học đường như một số thông tin đang lan ra.
“Qua tìm hiểu, nhà trường được biết, học sinh lập nhóm trên mạng và mời các bạn cùng tham gia. Học sinh H. đưa các video lên mạng, trong đó có bạn tham gia bình luận, có bạn không. Một số bạn đã rời nhóm. Sự việc chỉ có như vậy, ở trên lớp các bạn vẫn bình thường, không có vấn đề gì”, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng nói.
Cũng theo hiệu trưởng này, H. là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất trường, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Do đó, nhà trường và giáo viên dành sự quan tâm cho học sinh. Khi có sự việc nào đó xảy ra hoặc học sinh báo cáo , sẽ được cô giáo giải quyết.
Hiện tại, nhà trường đang làm việc với Công an xã, Trung tâm Y tế để nắm bắt sự việc.
Được biết, trong sáng nay, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã có văn bản gửi UBND xã Quang Hưng và Trường THCS Quang Hưng đề nghị hai đơn vị khẩn trương rà soát, xác minh và báo cáo đầy đủ các nội dung liên quan đến sự việc học sinh uống thuốc sâu nhập viện.
Sở cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ công tác xử lý của nhà trường, gồm các biện pháp đã triển khai, việc phối hợp với gia đình và cơ quan liên quan, cùng các giải pháp tiếp tục thực hiện nhằm ổn định tình hình.
Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu việc báo cáo phải bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, không để chậm trễ thông tin đồng thời nhà trường phải chú trọng ổn định tâm lý học sinh, không để lan truyền thông tin gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.
