Vụ hỗn chiến ở hội Mù Là (Bắc Kạn): Tạm giữ một đối tượng

Vụ hỗn chiến tại lễ hội Mù Là, Bắc Kạn: Một nạn nhân được chuyển thẳng Bệnh viện Việt Đức GĐXH - Nạn nhân bị thương nặng trong hỗn chiến ở hội Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Ngày 12/2/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 9/02/2025, tại thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Duy (SN 1990, trú tại xóm Đình 6, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Cố ý gây thương tích"; quyết định truy tìm, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Văn Quân (SN 1987) và Hoàng Văn Trường (SN 1988) cùng trú tại Xóm Đình 6, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 09/02/2025, tại hội xuân Mù Là, huyện Pác Nặm do mâu thuẫn từ trước nên khi biết anh P.V.P (SN 1992) và anh P.Đ.N (SN 1983, anh trai của P), cùng trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và một số người đang bán hàng tại hội xuân nên nhóm của Nguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự, sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Hậu quả làm P.V.P và P.Đ.N bị thương phải đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Duy, Trường và Quân đã bỏ trốn. Video về diễn biến vụ việc ngay tại địa điểm diễn ra hội xuân đã được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.

Chân dung hai đối tượng đang lẩn trốn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hà Văn Tuyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Pác Nặm tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét, vận động gia đình và bản thân các đối tượng ra đầu thú.

Tối 10/02/2025, sau hơn 1 ngày lẩn trốn thì Duy (đối tượng chủ mưu) đã ra đầu thú; Trường và Quân hiện nay đã bỏ trốn, vắng mặt tại địa phương.

Cơ quan công an đề nghị người dân không đăng tải, bình luận các nội dung không chính thống liên quan đến vụ việc trên làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn kêu gọi Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đang lẩn trốn ở đâu đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường phối hợp cung cấp cho cơ quan điều tra.

Về thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được đảm bảo giữ bí mật, các trường hợp bao che, giúp sức cho Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

