Vũ khí Trung Quốc 3.000 năm trước làm từ vật liệu ngoài hành tinh

Thứ sáu, 20:26 24/04/2026 | Tiêu điểm

Những thợ rèn ở thành cổ Tam Tinh Đôi - Trung Quốc có thể đã tìm thấy một "kẻ xâm nhập" ngoài hành tinh.

Nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học Haichao Li từ Đại học Tứ Xuyên - Trung Quốc dẫn đầu đã phân tích một món vũ khí cổ đại ở di chỉ Tam Tinh Đôi (Sanxingdui) nổi tiếng và phát hiện rằng nó được làm từ "vật liệu ngoài hành tinh".

Di chỉ Tam Tinh Đôi được xác định là kinh đô của nước Thục cổ đại, tọa lạc ở Tây Nam Trung Quốc ngày nay.

Thành phố cổ này tồn tại từ năm 2800-600 trước Công nguyên, trong đó phát triển rực rỡ nhất vào những năm 1600-1050 trước Công nguyên, để lại những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng, hình dáng kỳ lạ và liên quan những nghi lễ bí ẩn.

Một hố tế lễ ở thành cổ Tam Tinh Đôi, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc - Ảnh: VIỆN DI TÍCH VĂN HÓA VÀ KHẢO CỔ HỌC TỈNH TỨ XUYÊN

Bên trong một "hố tế lễ" ở khu vực nghi lễ của thành cổ Tam Tinh Đôi, loại vũ khí sắt bất thường nói trên đã được phát hiện.

"Vật thể này được tìm thấy nằm thẳng đứng ở đáy phần phía Nam của bức tường phía Đông hố số 7. Nó có hình dạng thuôn dài, giống như một công cụ hoặc vũ khí hình rìu" - một báo cáo từ nhóm nghiên cứu cho biết.

Vật thể này dài khoảng 20 cm và rộng từ 5-8 cm, trong tình trạng bảo quản khá kém và đã bị vỡ thành vài mảnh.

Các mảnh của chiếc rìu cổ đại làm từ vật liệu ngoài hành tinh - Ảnh: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN ASIA

Niên đại của các hiện vật xung quanh cho thấy nó có niên đại khoảng 3.000 năm, trước khi nghề luyện sắt lan rộng khắp Trung Quốc. Thời kỳ đó, hầu hết vũ khí và trang sức được làm từ đồng thau.

Tuy nhiên, phân tích huỳnh quang tia X cho thấy vật thể này chứa ít nhất 90% sắt theo trọng lượng, 7,41% niken, phần còn lại là các nguyên tố vi lượng.

Kỹ thuật thời kỳ đó chưa cho phép tạo ra loại sắt với thành phần như vậy. Vì thế các tác giả tin rằng đó là sắt thiên thạch.

Có lẽ những người thợ rèn cổ đại đã may mắn bắt được một "kẻ xâm nhập" ngoài hành tinh nào đó, như mảnh vỡ của một tiểu hành tinh hay một ngôi sao băng chưa bị khí quyển làm cháy hết.

Hiện vật ở Tam Tinh Đôi còn đặc biệt ở chỗ nó làm hoàn toàn từ sắt thiên thạch, không pha với đồng như các hiện vật sắt thiên thạch khác được tìm thấy ở vùng đồng bằng Trung Bộ của Trung Quốc.

Điều này cho thấy kỹ thuật luyện kim ở Tây Nam Trung Quốc có thể đã phát triển với những nét riêng, độc lập so với các khu vực khác cùng thời kỳ.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Archaeological Research in Asia.

Anh Thư
