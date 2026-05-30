Kết đắng của người đàn ông dùng thủ đoạn phân tán 2,5 tỷ đồng nhận chuyển khoản nhầm
GĐXH - Người đàn ông nhận được hơn 2,5 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm đã bị tuyên phạt 15 tháng tù sau khi cố tình chiếm giữ.
Thủ đoạn phân tán dòng tiền 2,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm của người đàn ông
Theo Zaobao, vụ việc xảy ra tại Singapore. Cụ thể, ngày 11/7/2024, một người đàn ông 55 tuổi dự định chuyển 125.000 SGD (hơn 2,5 tỷ đồng) từ tài khoản tại Ngân hàng Maybank sang tài khoản cá nhân tại Ngân hàng DBS. Tuy nhiên, do thao tác nhầm, số tiền này lại được chuyển vào tài khoản tiết kiệm của một người tên Luo Liuting.
Ngay sau khi phát hiện sai sót, nạn nhân đã thông báo với ngân hàng. Phía ngân hàng nhiều lần liên hệ với bị cáo Luo Liuting nhưng không nhận được phản hồi. Dù biết rõ số tiền không thuộc về mình, bị cáo không những không hoàn trả mà còn nhanh chóng thực hiện các giao dịch nhằm chiếm đoạt.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 đến 21/9/2024, Luo Liuting nhiều lần chuyển tiền sang các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời rút tiền mặt và tiếp tục gửi lại vào các tài khoản khác nhằm phân tán dòng tiền.
Một trong các cáo buộc được xem xét thêm cho thấy, ngày 15/7/2024, Luo Liuting đã đổi một phần tiền sang đồng ringgit Malaysia và mang theo 20.000 RM (tương đương khoảng 6.450 SGD) sang Malaysia.
Đến tháng 5/2025, trong quá trình điều tra, Luo Liuting khai rằng mình đang sở hữu các khoản đầu tư trị giá khoảng 85.000 USD (khoảng 100.000 SGD tương đương hơn 2,2 tỷ đồng) và hứa sẽ bồi thường cho nạn nhân vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, cho đến tháng 3/2026, bị cáo vẫn chưa thực hiện bất kỳ khoản hoàn trả nào.
Luật sư bào chữa cho biết thân chủ từng có ý định bồi thường, song gặp thua lỗ đầu tư nên không thể xoay xở tài chính. Trước đó, tòa án địa phương đã yêu cầu bị cáo cung cấp các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính như hồ sơ quỹ dự phòng, sao kê ngân hàng và bảng lương trong 3 tháng gần nhất để đánh giá khả năng bồi thường.
Tại phiên tòa, nạn nhân cũng gửi đơn yêu cầu bồi thường, nhấn mạnh đây là khoản tiền tích cóp cả đời và là quỹ hưu trí. Việc bị chiếm đoạt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người này và tạo áp lực lớn về tài chính.
Phía luật sư cho biết bị cáo chỉ có thể nộp 30.000 SGD (hơn 620 triệu đồng) tại phiên xử. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tài chính, tòa phát hiện bị cáo đã rút hoặc chuyển hơn 9.000 SGD (hơn 186 triệu đồng) kể từ phiên điều trần trước, trong đó có một phần được chuyển vào tài khoản của công ty cá cược tại Singapore. Vì vậy, tòa quyết định nâng mức bồi thường lên 40.000 SGD (hơn 827 triệu đồng).
Kết đắng sau 2 năm
Theo thông tin từ tòa án Singapore, bị cáo Luo Liuting phải đối mặt với 3 cáo buộc, bao gồm hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm Đạo luật về phòng chống tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác. Trước đó, bị cáo đã nhận tội đối với 2 cáo buộc, cáo buộc còn lại được tòa xem xét khi tuyên án vào ngày 28/4/2026. Ngoài mức án tù 15 tháng, tòa còn buộc bị cáo bồi thường 40.000 SGD cho nạn nhân.
Bị cáo được chấp thuận hoãn thi hành án tù trong 2 tuần. Tòa cũng lưu ý, nếu không hoàn tất nghĩa vụ bồi thường trước khi chấp hành án, bị cáo sẽ phải chịu thêm hai tháng tù thay thế.
Bạn có thể thuê cả 1 quốc gia để tổ chức sự kiện với giá 1,8 tỷ đồngTiêu điểm - 3 giờ trước
Đây từng là một chiến dịch cho thuê kỳ lạ và gây sốc toàn cầu.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm - 2 ngày trước
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.
Nghiên cứu gần một triệu dữ liệu tiết lộ lý do con người luôn thấy cuộc sống tệ hơn vào nửa đêmTiêu điểm - 2 ngày trước
Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh vừa đưa ra kết luận đáng chú ý rằng cảm xúc tiêu cực thường đạt đỉnh vào nửa đêm, trong khi buổi sáng lại là thời điểm con người cảm thấy lạc quan và dễ chịu nhất.
"Xác ướp” 289 triệu năm hé lộ điều quan trọng về loài ngườiTiêu điểm - 3 ngày trước
Trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma - Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một kho báu: "Xác ướp 3D" của một sinh vật kỷ Nhị Điệp.
Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật BảnTiêu điểm - 4 ngày trước
Những con bạch tuộc to như cá voi từng là loài săn mồi hàng đầu ở một số vùng biển kỷ Phấn Trắng.
Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi 26 sau lựa chọn gây ngạc nhiên?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Nữ thần đồng Trần Thục Ân đình đám ngày nào, giờ chọn sống bình dị và an yên.
Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - 'Cô gái Harvard' Lưu Diệc Đình từng nổi đình đám cách đây 27 năm nhờ đỗ Đại học Harvard với học bổng toàn phần hiện đã kết hôn và có cuộc sống lặng lẽ tại nước Mỹ.
Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạTiêu điểm - 1 tuần trước
Các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.
Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngánTiêu điểm - 1 tuần trước
“Cơn sốt hoa tử đằng” đang gây náo loạn Tây London (Anh) khiến chủ của những căn biệt thự triệu đô khổ sở.
Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trongTiêu điểm - 1 tuần trước
Sinh vật huyền thoại này được mệnh danh là sứ giả của thảm họa.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.