Kết đắng của người đàn ông dùng thủ đoạn phân tán 2,5 tỷ đồng nhận chuyển khoản nhầm

Thủ đoạn phân tán dòng tiền 2,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm của người đàn ông

Luo Liuting nhận được 2,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại.

Theo Zaobao, vụ việc xảy ra tại Singapore. Cụ thể, ngày 11/7/2024, một người đàn ông 55 tuổi dự định chuyển 125.000 SGD (hơn 2,5 tỷ đồng) từ tài khoản tại Ngân hàng Maybank sang tài khoản cá nhân tại Ngân hàng DBS. Tuy nhiên, do thao tác nhầm, số tiền này lại được chuyển vào tài khoản tiết kiệm của một người tên Luo Liuting.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, nạn nhân đã thông báo với ngân hàng. Phía ngân hàng nhiều lần liên hệ với bị cáo Luo Liuting nhưng không nhận được phản hồi. Dù biết rõ số tiền không thuộc về mình, bị cáo không những không hoàn trả mà còn nhanh chóng thực hiện các giao dịch nhằm chiếm đoạt.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 đến 21/9/2024, Luo Liuting nhiều lần chuyển tiền sang các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời rút tiền mặt và tiếp tục gửi lại vào các tài khoản khác nhằm phân tán dòng tiền.

Một trong các cáo buộc được xem xét thêm cho thấy, ngày 15/7/2024, Luo Liuting đã đổi một phần tiền sang đồng ringgit Malaysia và mang theo 20.000 RM (tương đương khoảng 6.450 SGD) sang Malaysia.

Đến tháng 5/2025, trong quá trình điều tra, Luo Liuting khai rằng mình đang sở hữu các khoản đầu tư trị giá khoảng 85.000 USD (khoảng 100.000 SGD tương đương hơn 2,2 tỷ đồng) và hứa sẽ bồi thường cho nạn nhân vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, cho đến tháng 3/2026, bị cáo vẫn chưa thực hiện bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Luật sư bào chữa cho biết thân chủ từng có ý định bồi thường, song gặp thua lỗ đầu tư nên không thể xoay xở tài chính. Trước đó, tòa án địa phương đã yêu cầu bị cáo cung cấp các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính như hồ sơ quỹ dự phòng, sao kê ngân hàng và bảng lương trong 3 tháng gần nhất để đánh giá khả năng bồi thường.

Tại phiên tòa, nạn nhân cũng gửi đơn yêu cầu bồi thường, nhấn mạnh đây là khoản tiền tích cóp cả đời và là quỹ hưu trí. Việc bị chiếm đoạt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người này và tạo áp lực lớn về tài chính.

Phía luật sư cho biết bị cáo chỉ có thể nộp 30.000 SGD (hơn 620 triệu đồng) tại phiên xử. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tài chính, tòa phát hiện bị cáo đã rút hoặc chuyển hơn 9.000 SGD (hơn 186 triệu đồng) kể từ phiên điều trần trước, trong đó có một phần được chuyển vào tài khoản của công ty cá cược tại Singapore. Vì vậy, tòa quyết định nâng mức bồi thường lên 40.000 SGD (hơn 827 triệu đồng).

Kết đắng sau 2 năm

Theo thông tin từ tòa án Singapore, bị cáo Luo Liuting phải đối mặt với 3 cáo buộc, bao gồm hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm Đạo luật về phòng chống tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác. Trước đó, bị cáo đã nhận tội đối với 2 cáo buộc, cáo buộc còn lại được tòa xem xét khi tuyên án vào ngày 28/4/2026. Ngoài mức án tù 15 tháng, tòa còn buộc bị cáo bồi thường 40.000 SGD cho nạn nhân.

Bị cáo được chấp thuận hoãn thi hành án tù trong 2 tuần. Tòa cũng lưu ý, nếu không hoàn tất nghĩa vụ bồi thường trước khi chấp hành án, bị cáo sẽ phải chịu thêm hai tháng tù thay thế.