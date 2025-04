Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an thông tin bất ngờ về việc mời người livestream lên làm việc

Liên quan đến vụ việc đối tượng Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố về hành vi ra tay sát hại con trai gây rúng động dư luận, trước khi công an khởi tố bị can, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin này song người livestream chia sẻ sự việc lên mạng đầu tiên đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì đăng tải thông tin không đúng sự thật. Đó là N.B.H. (15 tuổi, trú thị trấn Hà Lam). Nhiều người cho rằng, H. bị công an mời lên làm việc và bị xử phạt.

Cơ quan công an mời H. lên làm việc, răn đe, giáo dục chứ không xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: Cơ quan công an)

Theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ Online, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam chỉ mời H. lên làm việc, nhắc nhở, răn đe, giáo dục và yêu cầu thiếu niên này gỡ bỏ thông tin livestream không đúng trên Tiktok chứ không xử phạt vi phạm hành chính.

Thời điểm H. đăng tải sự việc trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, chưa có kết luận, chưa có quyết định khởi tố chính thức. Việc H. livestream với nội dung như vậy sẽ gây hoang mang dư luận và tình hình an ninh trật tự.

Trước đó vào ngày 3/4, H. livestream quay cảnh công an đến làm việc tại nhà bà Na, kèm nội dung: “Bà kia có 4 đứa con, chồng bà ấy bị ung thư mất 14 năm trước. Cách đây 2 năm bà ấy hạ sát 2 đứa con của mình, xong rồi trốn sang Cam hay gì đấy.

Rồi bà ấy cờ bạc hết tiền cái bả về định hạ sát đứa con thứ 3 để lấy tiền bảo hiểm 3 tỷ mấy. Tôi chỉ nghe như vậy thôi nha, không thành nên nó báo công an…”.

Hành động nhẫn tâm của Na khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh: Cơ quan công an)

Làm việc với cơ quan công an, H. thừa nhận bản thân là người đầu tiên livestream, phát tán thông tin trên, do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong người dân, tác động ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. H. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ clip, thông tin.

Tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn H. (SN 2017, con ruột của Na) chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Na đã có hành vi giết cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Tối 6/4, Na được đưa về nhà để thực nghiệm hiện trường.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, trước mắt, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã xác định Na gây ra cái chết của người con trai kế út. Về cái chết của người con út của Na (cháu Nguyễn Văn H., SN 2018), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể, theo nguồn tin trên báo Người lao động.

Tối 6/4, cơ quan chức năng đã đưa Na về ngôi nhà nơi xảy ra sự việc để thực nghiệm hiện trường.

Lam Giang