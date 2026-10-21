Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Lớp học vốn phải là môi trường an toàn

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 19/10/2026, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài) cùng một số học sinh khác đã bị cô giáo L.T.H phạt đứng góc lớp.

Do bực tức, L.H.V đã dùng tay đánh cô giáo L.T.H, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Ngay trong ngày 19/10/2026, Công an xã Nội Bài đã kịp thời làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc, để có cái nhìn dưới góc độ pháp lý, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, Luật sư (TS.LS) Đặng Văn Cường - Giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, vụ việc nam sinh có hành vi bạo lực đối với cô giáo ngay trong giờ học là một sự việc nghiêm trọng, gây lo ngại không chỉ bởi hậu quả đối với sức khỏe của giáo viên, mà còn bởi bối cảnh xảy ra hành vi. Lớp học vốn phải là môi trường an toàn để truyền đạt tri thức, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng sự tôn trọng giữa thầy cô với học sinh. Khi bạo lực xuất hiện ngay trong không gian ấy, chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về kỷ cương học đường, khả năng kiểm soát hành vi của người trẻ và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa.

TS.LS Đặng Văn Cường - Giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi - (ảnh NVCC).

Điều đáng lo ngại, nếu một học sinh lựa chọn bạo lực để phản ứng trước mâu thuẫn hoặc sự không hài lòng, thì vấn đề không còn đơn thuần nằm ở một phút nóng giận. Chúng ta cần đặt câu hỏi về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, khả năng giải quyết bất đồng, nhận thức pháp luật và cách học sinh nhìn nhận giới hạn trong quan hệ với người khác.

Tuy nhiên, không thể chỉ từ một vụ việc để kết luận rằng cả một thế hệ học sinh đang suy thoái đạo đức, cũng không thể vội vàng quy trách nhiệm cho gia đình, nhà trường hoặc một yếu tố tâm lý cụ thể khi chưa có đủ căn cứ. Điều cần thiết là phải xác minh khách quan nguyên nhân, diễn biến và những yếu tố liên quan, từ đó xây dựng giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Cũng theo ông Cường: "Nhà trường không thể chỉ tập trung vào điểm số, thành tích học tập mà xem nhẹ sự phát triển cảm xúc, kỹ năng xã hội và đạo đức của học sinh. Một học sinh có kết quả học tập tốt chưa chắc đã có đầy đủ kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột hoặc ứng xử phù hợp trong những tình huống căng thẳng.

Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được thực hiện thường xuyên, không chỉ triển khai sau khi xảy ra một vụ việc gây chú ý. Nhà trường cần có quy trình tiếp nhận phản ánh về bạo lực, đe dọa, bắt nạt và xung đột; xác định rõ người chịu trách nhiệm xử lý; bảo vệ người phản ánh; đồng thời phối hợp với gia đình và bộ phận tư vấn tâm lý để can thiệp sớm".

Gia đình cần quan tâm đến hành vi của con

Bên cạnh vai trò của nhà trường, TS.LS Đặng Văn Cường cũng đưa ra cảnh báo đối với gia đình, đừng đợi đến khi con gây ra hậu quả nghiêm trọng mới quan tâm đến hành vi của con.

Theo luật sư, gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên, có ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ nhận thức về đúng, sai và cách giải quyết xung đột. Cha mẹ không chỉ dạy con bằng lời nói mà còn bằng chính cách ứng xử trong đời sống hằng ngày.

Nếu người lớn thường xuyên giải quyết bất đồng bằng quát mắng, đe dọa hoặc bạo lực, trẻ có thể học theo cách phản ứng ấy. Ngược lại, nếu cha mẹ biết lắng nghe, đặt giới hạn rõ ràng, giải thích hậu quả và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, trẻ có thêm cơ hội hình thành kỹ năng ứng xử lành mạnh.

"Cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi đáng kể trong hành vi của con, chẳng hạn thường xuyên đe dọa người khác, có hành vi gây hấn lặp lại, bắt nạt bạn học, phản ứng cực đoan trước những giới hạn hoặc liên tục xảy ra xung đột ở trường. Đây không phải những căn cứ để mặc nhiên kết luận trẻ có nguy cơ phạm tội, nhưng là dấu hiệu cần được tìm hiểu, trao đổi với giáo viên và hỗ trợ kịp thời.

Khi nhận được phản ánh về hành vi sai trái của con, cha mẹ không nên vội vàng bênh vực bất chấp đúng sai, đổ lỗi cho giáo viên hoặc dùng tiền bạc và quan hệ để né tránh trách nhiệm. Bảo vệ con đúng nghĩa là giúp con nhận diện sai lầm, chịu trách nhiệm phù hợp, khắc phục hậu quả và học cách không tái diễn hành vi đó", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Hình ảnh nam sinh hành hung cô giáo ngay trên lớp học - (ảnh cắt từ clip).

Khởi tố, tạm giam không đồng nghĩa với đã bị kết tội

Nêu quan điểm liên quan đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam, TS.LS Đặng Văn Cường cho hay: "Theo tôi, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với nam sinh liên quan đến vụ việc về tội Cố ý gây thương tích cho thấy, cơ quan tiến hành tố tụng đã xem xét vụ việc ở góc độ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được và các quy định của pháp luật. Nếu các quyết định này đáp ứng đầy đủ căn cứ, điều kiện và trình tự, thủ tục luật định thì đây là bước xử lý cần thiết để xác minh toàn diện hành vi, làm rõ hậu quả đối với giáo viên và xác định trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi.

Cần hiểu rằng, hành vi bạo lực xảy ra trong lớp học, nhằm vào giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, không đơn thuần là một biểu hiện ứng xử thiếu chuẩn mực. Nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi đó phải được xem xét bằng pháp luật hình sự. Môi trường giáo dục không thể trở thành nơi bất kỳ ai được phép sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng. Giáo viên có quyền được bảo vệ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và được làm việc trong môi trường an toàn; học sinh cũng phải nhận thức rằng quyền phản ánh, tranh luận hay không đồng tình không đồng nghĩa với quyền xúc phạm hoặc xâm phạm thân thể người khác".

"Từ góc độ pháp lý, tội Cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Việc xác định trách nhiệm hình sự phải căn cứ vào các yếu tố cấu thành tội phạm, trong đó có hành vi, lỗi, hậu quả thương tích, mối quan hệ nhân quả và những tình tiết khác có ý nghĩa pháp lý. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là một căn cứ quan trọng, nhưng không phải trong mọi trường hợp đều là căn cứ duy nhất; việc định tội còn phụ thuộc vào các tình tiết được quy định cụ thể tại điều luật. Cơ quan tiến hành tố tụng phải thu thập và đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện, đúng pháp luật.

Việc khởi tố bị can không đồng nghĩa với việc người bị khởi tố đã bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Tương tự, tạm giam là biện pháp ngăn chặn được áp dụng khi đáp ứng những điều kiện luật định, không phải là hình phạt được tuyên trước. Những nguyên tắc này cần được tôn trọng để bảo đảm tính nghiêm minh đồng thời giữ vững công bằng của quá trình tố tụng", luật sư phân tích.

Cũng theo luật sư: "Trong trường hợp người thực hiện hành vi chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm xảy ra sự việc, cơ quan chức năng còn phải áp dụng đầy đủ các quy định riêng về xử lý người chưa thành niên phạm tội, bảo đảm lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên trong phạm vi pháp luật cho phép, đồng thời xem xét quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại. Yếu tố tuổi, mức độ nhận thức, khả năng điều khiển hành vi, tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi cùng những tình tiết liên quan phải được đánh giá theo đúng quy định, không thể chỉ dựa vào cảm xúc xã hội để quyết định trách nhiệm hình sự.

Tôi cũng cho rằng, thông tin của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho thấy nhà trường đã phối hợp với gia đình và cơ quan công an, cung cấp tài liệu phục vụ xác minh, đồng thời rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, tăng cường tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh. Đây là những nội dung cần thiết, bởi xử lý một vụ việc đã xảy ra phải đi đôi với phòng ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai".

Từ vụ việc, TS.LS Đặng Văn Cường nhắn nhủ học sinh cần học cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng bằng đối thoại và nhận thức rõ trách nhiệm đối với hành vi của mình.

"Tôi muốn nhắn nhủ với các em học sinh rằng, tức giận, thất vọng hay không đồng tình với giáo viên là những cảm xúc có thể xuất hiện trong quá trình trưởng thành. Nhưng cảm xúc không phải là mệnh lệnh buộc chúng ta phải hành động theo nó. Mỗi người đều có quyền nêu ý kiến, phản ánh sự việc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, nhưng không ai có quyền sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng. Các em cần hiểu rằng một hành vi đánh người có thể gây tổn thương về thể chất, để lại sang chấn tâm lý, làm tổn hại danh dự và ảnh hưởng lâu dài đến các mối quan hệ. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi còn có thể dẫn đến trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Đối với người chưa thành niên, pháp luật có những quy định riêng về nguyên tắc và hình thức xử lý nhằm bảo đảm giáo dục, phục hồi và giúp các em sửa chữa sai lầm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người chưa thành niên được miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp. Khi xảy ra mâu thuẫn, các em cần học cách dừng lại, rời khỏi tình huống căng thẳng nếu cần thiết, tìm người lớn đáng tin cậy để hỗ trợ và phản ánh sự việc qua những kênh phù hợp. Biết kiềm chế bản thân không phải là yếu đuối; đó là biểu hiện của sự trưởng thành và năng lực chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình", TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ.

