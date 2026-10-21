Chỉ vì ‘nhìn ngứa mắt’, nhóm thanh thiếu niên vác kiếm chém gục 2 người trong đêm

Rạng sáng 4/10, trên tuyến Quốc lộ 15A và các đường liên xã thuộc địa bàn thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ đuổi đánh, chém người gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Nguyên nhân xuất phát từ 3 thanh thiếu niên (từ 15 đến 17 tuổi) chở nhau trên 1 xe máy đi "gây sự, khuếch trương thanh thế". Khi di chuyển sang địa phận giáp ranh, nhóm này chạm mặt nhóm khác gồm 7 xe mô tô với hơn 10 thanh thiếu niên.

Dù không có mâu thuẫn từ trước, chỉ qua vài lời thách thức và ánh nhìn "ngứa mắt", nhóm đối tượng đông hơn đã dùng kiếm rượt đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường.

Hậu quả, các đối tượng đã manh động dùng kiếm chém L.T.P (SN 2009) và L.T.D (SN 2008) bị thương tích nặng tại vùng bàn tay và lưng. Cả hai phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Dù đang còn khoác áo học sinh nhưng Phạm Quốc Thịnh (SN 2008) trú tại xã Ngọc Lặc đã dùng hung khí gây thương tích cho các bạn đồng trang lứa. Ảnh: CATH.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ danh tính các đối tượng trực tiếp tham gia vụ lùa đuổi, tạm giữ phương tiện và thu giữ hung khí gây án.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hồ sơ và các đối tượng liên quan đang được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: Đa số các đối tượng đều trong độ tuổi học sinh (sinh từ năm 2008 đến 2011, tức mới 13 đến 16 tuổi), bỏ học sớm, lêu lổng và thiếu sự quản lý từ gia đình.

Nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa, để con cái ở với ông bà nên thiếu hụt sự quan tâm, giáo dục kỹ năng sống. Việc dễ dàng tụ tập về đêm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi cùng tâm lý bốc đồng, "thích thể hiện" lệch chuẩn đã biến các em thành nạn nhân lẫn tội phạm chỉ trong khoảnh khắc.

Để chủ động ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực, vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị gia đình, nhà trường và toàn thể nhân dân cùng phối hợp chặt chẽ.

Phụ huynh cần sát sao quản lý giờ giấc, các mối quan hệ xã hội của con em, tuyệt đối không giao xe máy khi chưa đủ điều kiện và thường xuyên lắng nghe để kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn.

Bên cạnh đó, nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể cần đổi mới công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, kết hợp với địa phương để quản lý hiệu quả nhóm học sinh cá biệt. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng khi thấy các nhóm thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện nẹt pô, lạng lách hay mang theo hung khí nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp.