Kẻ có 7 tiền án cạy két sắt, cuỗm 25,5 chỉ vàng

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Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình An (SN 1993, trú xã Yên Trung, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan công an. ẢNH: C.A.

Theo thông tin từ cơ quan công an, An có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, đối tượng chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, An không có nghề nghiệp ổn định, tiếp tục tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Ngày 8/10, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, An đột nhập một nhà dân tại xã Nam Đàn, cạy két sắt lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và lựa chọn những tuyến đường không có camera giám sát khi di chuyển.

Tang vật vụ án thu giữ. ẢNH: C.A.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Nam Đàn và các đơn vị liên quan bắt giữ An khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan công an, An khai sau khi trộm vàng đã chia nhỏ số tài sản, mang bán tại nhiều tỉnh, thành phố để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe máy phục vụ các lần trộm cắp tiếp theo.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 xe máy, 2 con dao, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hành vi của Nguyễn Đình An liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tại số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo, phối hợp điều tra.

Đồng thời, khuyến cáo người dân chủ động khóa cửa, bảo vệ các lối ra vào, cất giữ tài sản có giá trị ở nơi an toàn và cân nhắc lắp đặt camera giám sát để phòng ngừa trộm cắp.