Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương mũi

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, trước đó vào ngày 19/10/2026, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài) cùng một số học sinh khác đã bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Sự việc được camera trong lớp học ghi lại. Ảnh cắt từ video

Do bực tức, L.H.V. đã dùng tay đánh cô giáo L.T.H., gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Ngay trong ngày 19/10/2026, Công an xã Nội Bài đã kịp thời làm rõ vụ việc và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan vụ nam sinh hành hung giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi phối hợp với cơ quan Công an giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học. Được biết, hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Hà Nội: Tạm giữ nam sinh hành hung giáo viên trên bục giảng GĐXH - Có hành vi hành hung giáo viên trên bục giảng, nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.







