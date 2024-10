Vụ nhiều trẻ mầm non 5 tuổi bị đánh bầm tím: Tạm dừng công tác với giáo viên quản lý lớp

Sáng 9/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An báo cáo về sự việc học sinh mầm non 5 tuổi ở Trường mầm non Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) bị đánh. Đồng thời, Phòng cũng giao Hiệu trưởng Trường mầm non Nghĩa Lộc tạm dừng công tác giáo viên quản lý lớp thời điểm xảy ra sự việc.

Bên cạnh đó, cần trực tiếp gặp gỡ, trao đổi phụ huynh và phối hợp chính quyền địa phương ổn định tình hình trong nhà trường, trên địa bàn để bảo đảm an ninh, trật tự, coi trọng công tác bảo đảm an toàn cho trẻ.



Các cháu bị bạn đánh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Kiên – Hiệu trưởng Trường Mầm Non Nghĩa Lộc cho biết: "Vào tối ngày 8/10, nhà trường đã tổ chức họp với phụ huynh và giáo viên để bàn về sự việc. Nhà trường quyết định tạm dừng công tác với giáo viên quản lý lớp 5 tuổi A2 do sức khỏe và tâm lý của cô hiện chưa ổn định. Đồng thời, nhà trường cũng đang xem xét việc điều chuyển các giáo viên sang công việc khác phù hợp".

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đưa tin, vào chiều ngày 7/10, tại lớp 5 tuổi A2 của Trường Mầm Non Nghĩa Lộc, lớp học có 43 trẻ và 2 giáo viên chủ nhiệm. Cô Nguyễn Thị M. (GVCN) được phân công cập nhật thông tin nhà trường lên Cơ sở dữ liệu tại phòng y tế, trong khi cô Lê Thị L. (GVCN) chuẩn bị nội dung bài soạn và đồ dùng để tham gia Hội thảo chuyên môn theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này, nhà trường đã bố trí cô Đào Thị S - giáo viên lớp 3 tuổi C1 để quản lý lớp.

Từ khoảng 14h30, trong quá trình quản lý lớp, đã xảy ra sự việc 1 trẻ đánh 6 bạn khác, gây thương tích bầm tím với nhiều mức độ khác nhau. Đến cuối buổi, khi giáo viên chủ nhiệm trở về, sự việc mới được phát hiện. Sau đó, nhà trường đã tổ chức trao đổi, chia sẻ và động viên giữa giáo viên và phụ huynh. Một số trẻ đã được đưa đi khám, và nhà trường đã báo cáo sự việc lên UBND xã.

Trong đêm, đại diện nhà trường đã đến từng gia đình để trao đổi và nhận trách nhiệm về sự việc với phụ huynh.

Qua làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng ban liên quan, xác định sự việc xảy ra là trách nhiệm của cán bộ quản lý và giáo viên trong công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc trẻ. Nhà trường đã không kịp thời báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước đầu, có 6 trẻ 5 tuổi bị thương tại trường, điều này vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn và trách nhiệm trong quản lý của nhà trường, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ, đồng thời gây bức xúc trong phụ huynh và tạo dư luận không tốt.

Sau sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A2, giáo viên phụ trách lớp, cùng tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên tại điểm trung tâm viết tường trình về trách nhiệm của mình.