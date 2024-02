Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 3 mẹ con tử vong: Khởi tố tài xế

Chiều 18/02, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng, đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện cứu hộ cứu nạn tại vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại km48+200m tuyến đường Cam Lộ - La Sơn (thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18/02, Phan Đình Kiều (SN 1959, ngụ xã Đăk Blà, TP.Kon Tum, Kon Tum) lái ôtô con BS: 36A- 485.67 chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Trị, chở anh Phan Đình Quý (SN 1978), chị Lê Thị Hạnh (SN 1983) – vợ anh Quý và 2 con là Phan Lê Khánh Vân (SN 2009) và Phan Đình Quang (SN 2015, cùng ngụ phố Tân Cộng, P.Đông Tân, TP.Thanh Hoá, Thanh Hóa), khi đến vị trí trên thì vượt bên phải xe đầu kéo BS: 63C- 136.59 do anh Huỳnh Văn Dũng (SN 1974, ngụ ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển đi cùng chiều.

Do vượt ẩu nên xe BS: 36A- 485.67 va chạm với ôtô BS: 63H- 005.68 do anh Lâm Văn Tâm (SN 1982, ngụ khóm Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ, TX.Châu Đốc, An Giang) điều khiển theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Sau va chạm, xe ô tô con bẹp dúm lao xuống vực bên phải.

Chiếc tô con BS: 36A-485.67 nát bét sau tai nạn.

Tiếp đó, xe BS: 63H-005.68 bị xe đầu kéo BS: 51D-150.90 do anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980, ngụ TDP 3, P.Phổ Minh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đi cùng chiều từ phía sau tông vào.

Hậu quả, cháu Quang tử vong tại chỗ; cháu Vân được đưa đi cấp cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và tử vong sau đó; chị Hạnh bị thương nặng được cấp cứu, điều trị tích cực nhưng do thương tích nặng đã tử vong vào chiều 18/02 cùng ngày.

Những người còn lại bị thương nhẹ. Cả 4 xe ôtô đều hư hỏng. Vụ việc gây ách tắc nghiêm trọng trên tuyến nhiều giờ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an H.Phong Điền cùng Đội TTKS số 4 - Cục CSGT, Bộ Công an và các đơn vị, lực lượng chức năng đến hiện trường thực hiện CHCN, phân luồng, điều tiết giao thông. Rất khó khăn lắm, lực lượng chức năng mới đưa các thi thể ra ngoài, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Kiều (SN 1959, ngụ xã Đăk Blà, TP.Kon Tum, Kon Tum) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo, lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn, xác minh, điều tra tại hiện trường.

Hoàng Quân