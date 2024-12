Vụ trộm bí ẩn và tên thủ phạm không ngờ tới (P cuối): Cánh cửa mở sẵn

Vụ trộm bí ẩn và tên thủ phạm không ngờ tới (P1): Chiếc két sắt bị phá GĐXH - Một ngày đầu tháng 9/2023, khi đi làm về ông T phát hiện chiếc két sắt trong nhà đã bị phá "tan tành". Toàn bộ tài sản gồm vàng và số tiền mặt hơn khoảng 70 triệu đã biến mất. Suy sụp vì mất số tài sản lớn, ông T nhanh chóng tìm đến Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) trình báo.

Các trinh sát Công an huyện Đông Anh đã kỳ công rà soát tất cả các tuyến đường mà nghi phạm di chuyển sau khi lấy xe tại bệnh viện Nam Thăng Long. Các anh xác định đối tượng đi về hướng huyện Sóc Sơn. Thế nhưng trên cung đường này có rất nhiều đoạn không camera, vì thế dấu tích nghi phạm bị gián đoạn.

Kiên trì rà soát, cuối cùng các trinh sát phát hiện nghi phạm dừng lại ở một cửa hàng điện thoại di động tại thị trấn Sóc Sơn. Khi làm việc với chủ cửa hàng, công an được biết vào ngày xảy ra vụ án, nam thanh niên có tên Lê Anh Tuấn (SN 1998, trú tại Phù Lỗ, Sóc Sơn) đến thanh toán 25 triệu đồng tiền mua trả góp điện thoại. Thật bất ngờ, Anh Tuấn lại là bạn trai của cô con gái chủ nhà.

Đi sâu vào tìm hiểu, công an nắm được Anh Tuấn là đối tượng không nghề nghiệp. Mặc dù chưa thể biết được đối tượng có vướng vào nợ nần hay không, tuy nhiên việc Anh Tuấn bất ngờ có số tiền lớn là điều rất đáng chú ý.

Quyết định triệu tập Anh Tuấn lên làm việc được tiến hành. Khi công an đến nhà đối tượng, các anh phát hiện chiếc xe máy mang biển số tỉnh Phú Thọ được dựng ngoài sân. Lúc Anh Tuấn đang "thiu thiu" ngủ thì công an xuất hiện.

(Ảnh minh họa)

Tại cơ quan điều tra, Anh Tuấn tỏ ra bình tĩnh, chối bỏ toàn bộ sự liên quan của mình đến vụ trộm xảy ra tại nhà ông T. Anh ta cho biết sau khi đến đón con gái ông T sang quận Cậu Giấy đi làm thì quay về Sóc Sơn có việc. Tới 11h cùng ngày khi người yêu gọi báo gia đình bị kẻ gian phá két, trộm tài sản thì mới sang Cầu Giấy đón con gái ông T về lại tổ 18 thị trấn Đông Anh.

Tuy nhiên, khi các điều tra viên hỏi về nguồn gốc số tiền 25 triệu mà Anh Tuấn mới thanh toán tại cửa hành điện thoại di động thì đối tượng trả lời vòng vo, bất nhất. Trước những tài liệu chắc chắn, Anh Tuấn biết không thể thoát nên cuối cùng đã khai nhận.

Theo đó, buổi sáng xảy ra vụ án, Anh Tuấn đi xe máy hiệu Yamaha đến nhà ông T để đón bạn gái đi làm. Lúc này hai vợ chồng chủ nhà đã đi làm trước, chỉ còn cô con gái. Anh Tuấn vào nhà ngồi đợi bạn gái chuẩn bị. Lúc này đối tượng quan sát thấy cửa phụ thông ra cánh đồng nhà ông T không khóa mà chỉ cài then. Trong đầu gã trai trẻ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng không có ai, Anh Tuấn đi ra phía cửa phụ, nhẹ nhàng kéo chiếc then cài. Do vội đi làm nên con gái ông T đã không kiểm tra lại, cứ thế khóa cửa chính rồi lên xe để Anh Tuấn chở đi.

Đưa bạn gái đến nơi làm xong, Anh Tuấn vòng quay lại nhà ông T. Gã tính toán gửi xe tại bệnh viện Nam Thăng Long để xóa dấu vết. Anh Tuấn đi xuyên qua cánh đồng để vòng vào cửa sau nhà ông T. Cánh cửa đã mở sẵn nên đối tượng vào nhà rất dễ dàng. Tìm quanh tại tầng 1 không phát hiện tài sản nào có giá trị, Anh Tuấn lên tầng 2. Gã dùng tuốc - nơ - vít ập vỡ tấm kính ở cửa phòng và thò tay vào mở từ bên trong.

Phát hiện chiếc két, tuy không phải dân "chuyên nghiệp" nhưng Anh Tuấn vẫn dùng tuốc - nơ vít cạy phá, một lát sau thì mở được chiếc két này. Thấy bên trong có tài sản là vàng, tiền mặt, Anh Tuấn nhanh chóng lấy hết nhét vào túi áo rồi nhẹ nhàng rời đi theo cung đường cũ.

Anh ta đi về Sóc Sơn, đến thanh toán tiền mua điện thoại trả góp. Số tiền còn lại hơn 40 triệu đồng, Anh Tuấn đưa cho một người bạn nhờ chuyển vào tài khoản của mình. Số vàng lấy được, gã thanh niên giấu tại nhà chờ thời điểm mang bán. Lúc được con gái ông T thông báo nhà mất trộm, Anh Tuấn đi đón với thái độ rất bình thường.

Thủ phạm đã lộ diện và người sốc nhất chính con gái ông T. Thời điểm trước đó, khi công an đưa ảnh nghi phạm ra để nhận diện, cô gái này đã "ngờ ngợ" là Anh Tuấn, tuy nhiên lúc ấy chị không đủ dũng cảm để nói ra. Dù đã cố gắng xóa dấu vết, thực hiện hành vi trộm cắp vô cùng tinh vi, nhưng cuối cùng việc làm phạm pháp của gã trai trẻ này đã không thể qua mắt được công an.