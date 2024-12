Vụ trộm bí ẩn và tên thủ phạm không ngờ tới (P1): Chiếc két sắt bị phá

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh lập tức xuống hiện trường. Nhà nạn nhân T ở tổ 18 thị trấn Đông Anh, ngay phía sau bệnh viện Bắc Thăng Long. Đây là khu phố yên tĩnh, một mặt giáp đường lớn, phía sau giáp cánh đồng. Theo trình báo của ông T, sáng hôm đó cả nhà đi làm vắng. Đến khoảng 11h trưa, về tới nhà thì phát hiện chiếc két ở tầng 2 đã bị phá, mất số tài sản lớn. Ông T cho hay, gia đình có 3 người, gồm bản thân ông, vợ và cô con gái. Hai vợ chồng ông T thì làm gần nhà, cô con gái đang làm tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Vào sáng xảy ra sự việc, hai ông bà đi làm trước, cô con gái thì đợi bạn trai tới đón nên đi sau cùng.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an không phát hiện có dấu hiệu cửa bị cạy phá, như vậy tên trộm chắc hẳn phải có chìa khóa. Nạn nhân cho hay, nhà có 2 cửa ra vào. Cửa chính luôn khóa nhưng cửa phụ đi thông ra cánh đồng phía sau thường chỉ cài then. Công an cũng nhận ra, chiếc then cửa phía sau đã được mở, nhiều khả năng đối tượng tội phạm đã lẻn vào nhà từ lối đi này.

Tại tầng 2, nơi đặt két sắt, cửa kính bị vỡ một mảnh nhỏ ở góc. Công an cho rằng kẻ trộm đã phá để luôn tay vào mở khóa trong. Chiếc két nhà ông T không quá kiên cố, phần viền cửa két có nhiều vết đục, cậy. Với con mắt nghiệp vụ, các điều tra viên cho rằng kẻ trộm không phải đối tượng chuyên nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Điều khó lý giải lúc này là kẻ trộm vào nhà bằng cách nào? Tất nhiên, các điều tra viên đều xác định lối đột nhập là từ cánh cửa phụ, tuy nhiên ông T khai trước khi đi làm đã cài then cẩn thận, có ngoắc thêm một ổ khóa ở đó. Kẻ gian không thể nào "thò tay qua tường" để mở được.

Cùng thời điểm này, công tác rà soát báo về không thu được kết quả. Khu vực nhà ông T không có hộ gia đình nào lắp camera nên công an không tìm ra bất cứ hình ảnh nào về nghi phạm. Nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp trên địa bàn cũng "trưng" được chứng cứ ngoại phạm khiến công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn.

Các điều tra viên Công an huyện Đông anh lúc này chuyển hướng sang các mối nghi vẫn liên quan đến quan hệ quen biết, thậm chí đặt "câu hỏi" với chính 3 thành viên trong gia đình nạn nhân.

Với vợ chồng ông T, công an loại nghi. Mọi đầu mối tập trung vào cô con gái. Theo chị này, sáng xảy ra vụ việc chị ra khỏi nhà cuối cùng do chờ bạn trai đến đón. Tới 11h cùng ngày nghe tin gia đình mất trộm, chị gọi bạn trai qua Cầu Giấy chở về nhà. Tất cả các thông tin trên đều được xác minh là đúng.

Một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ rà soát camera trục đường lớn, quanh khu vòng xuyến trước cổng bệnh viện Nam Thăng Long. Trong dòng người đông đúc, các trinh sát đã nhận ra một nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Người này đi xe máy hiệu Yamaha, đầu đội mũ, bịt khẩu trang và gửi xe tại nhà xe bệnh viện. Sau khi gửi xe, nam thanh niên đi bộ hướng về khu vực tổ 18. Tới đây toàn bộ camera đã mất dấu.

Khoảng 15 phút sau, camera lại ghi được hình ảnh nam thanh niên này quay trở lại. Lần này, hai tay anh ta giữ "khư khư" túi áo. Tiến hành trích suất camera nhà xe bênh viện, công an xác định được biển số xe máy đối tượng đi. Chiếc xe này mang biển tỉnh Phú Thọ. Khi công an làm việc với chủ đăng ký, người này cho hay đã bán từ lâu. Tiếp tục truy nguồn thì được biết chiếc xe trên đã bán qua đời chủ thứ 3. Người bán xe gần nhất không nhớ rõ ai là người mua.

Công tác rà soát đường đi của nghi phạm cho thấy, sau khi rời nhà xe bênh viện Nam Thăng Long, thanh niên này đi về hướng huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy vậy, công an chưa thể xác định được điểm đến cụ thể của nam thanh niên này.

