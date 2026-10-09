Chồng ngoại tình rồi có con riêng suốt nhiều năm, khi ly hôn còn nói một câu khiến vợ uất nghẹn

Trong quá trình thỏa thuận ly hôn, người chồng ngoại tình còn lạnh lùng tuyên bố "một xu cũng không cho", khiến người vợ tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, theo Saostar.

Hôn nhân hơn 30 năm tan vỡ vì bí mật trong điện thoại

Theo nội dung vụ án được tòa án tại Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc) xét xử, cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 30 năm và có con chung. Người vợ cho biết cuộc sống gia đình từng tương đối yên ổn cho đến dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.

Trong lúc tình cờ kiểm tra điện thoại của chồng, bà phát hiện hàng loạt tin nhắn thân mật với một người phụ nữ khác. Hai người xưng hô như vợ chồng, thường xuyên nói lời nhớ nhung, quan tâm nhau và liên tục nhắc đến cuộc sống của một bé gái.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người vợ tiếp tục tìm hiểu và phát hiện nhiều hình ảnh hai người ôm ấp, đi du lịch, qua đêm cùng nhau và tổ chức sinh nhật cho đứa trẻ.

Trước những bằng chứng không thể phủ nhận, người chồng cuối cùng thừa nhận mối quan hệ và việc mình đã có con riêng.

Phản ứng của người chồng khiến bà tổn thương thêm một lần nữa. Ông tuyên bố lạnh lùng: "Tôi sẽ không cho cô một đồng nào", sau đó chỉ viết một bản sám hối rồi bỏ mặc mọi việc. Ảnh minh họa

Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ còn nhận cú sốc cay đắng

Dù bị phản bội sau hơn 30 năm hôn nhân, người vợ vẫn cố gắng giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Bà đồng ý ly hôn vào tháng 4 năm nay và đề nghị hai bên phân chia tài sản hợp lý.

Tuy nhiên, phản ứng của người chồng khiến bà tổn thương thêm một lần. Ông tuyên bố lạnh lùng: "Tôi sẽ không cho cô một đồng nào", sau đó chỉ viết một bản sám hối rồi bỏ mặc mọi việc.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Người vợ tìm đến nơi ở của người phụ nữ liên quan và tận mắt chứng kiến chồng mình cùng người tình bế con gái chung, sinh hoạt chẳng khác nào một gia đình.

Cho rằng cuộc ngoại tình đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi và danh dự của mình, người vợ cho biết bản thân rơi vào tình trạng mất ngủ, lo âu kéo dài và phải điều trị y tế.

Bà sau đó khởi kiện cả chồng và người phụ nữ kia, yêu cầu bồi thường 1,6 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,33 tỷ đồng.

Chồng cho rằng vợ đã biết chuyện ngoại tình từ trước

Tại tòa, người chồng không thừa nhận toàn bộ trách nhiệm. Ông cho rằng hai vợ chồng đã ly thân nhiều năm, tình cảm thực tế không còn nên mối quan hệ bên ngoài không thể làm tổn hại một cuộc hôn nhân "có giá trị".

Người đàn ông còn đưa ra các đoạn trò chuyện trên LINE từ ba năm trước, cho rằng vợ đã biết hoặc nghi ngờ chuyện ngoại tình từ lâu nhưng không khởi kiện. Vì vậy, ông cho rằng yêu cầu bồi thường đã vượt quá thời hiệu hai năm theo quy định pháp luật.

Người chồng cũng cáo buộc vợ từng tự ý rời khỏi nhà suốt 7 năm và cho rằng bà cũng có lỗi trong sự đổ vỡ của hôn nhân. Nếu phải bồi thường, ông đề nghị chỉ trả 100.000 Đài tệ.

Người phụ nữ liên quan cũng phủ nhận trách nhiệm, nói rằng cô chỉ quen người đàn ông sau khi vợ chồng ông đã ly thân và bản thân không có ý định phá hoại gia đình người khác.

Tòa xác định hành vi ngoại tình xâm phạm quyền lợi người vợ

Sau khi xem xét các bằng chứng gồm tin nhắn, hình ảnh thân mật và giấy khai sinh của đứa trẻ, tòa án xác định người chồng và người phụ nữ kia duy trì quan hệ tình cảm trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp, đồng thời có con chung.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, mối quan hệ này đã vượt xa giới hạn giao tiếp thông thường và xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của người vợ.

Về tranh cãi thời hiệu khởi kiện, tòa cho rằng hành vi xâm phạm có tính liên tục. Dù người vợ có thể đã nghi ngờ mối quan hệ từ trước, hai người vẫn tiếp tục chung sống và cùng chăm sóc con cho đến tháng 4 năm nay. Vì vậy, hành vi xâm phạm chưa thể xem là đã chấm dứt.

Cuối cùng, tòa án tuyên người chồng và người phụ nữ liên quan phải liên đới bồi thường 1,2 triệu Đài tệ cho người vợ vì tổn thất tinh thần.

Vụ việc khép lại sau hơn 30 năm hôn nhân, nhưng cũng cho thấy hậu quả của ngoại tình không chỉ nằm ở sự tan vỡ tình cảm mà còn có thể kéo theo những tranh chấp pháp lý và tổn thương tinh thần kéo dài.

3 lời khuyên vượt qua nỗi đau ngoại tình

Ngoại tình có thể ở các cung bậc khác nhau như mối quan hệ tay ba ngay cả khi đã có con với nhau hay chỉ là "quan hệ" thoáng qua… Chính sự không chung thủy khiến mỗi người cảm thấy bất an, trỗi dậy sự ghen tuông, dần dần đưa đến căm ghét và không tha thứ, theo Sức khỏe & Đời sống.

Vậy phải làm gì trong những tình huống này?

Hãy trò chuyện và chia sẻ

Những cặp vợ chồng một khi vượt qua giai đoạn "khủng hoảng" này sẽ khiến họ hiểu nhau nhiều hơn, tạo niềm tin lẫn nhau.

Trò chuyện, trao đổi là chìa khóa quan trọng, hãy nói với tất cả chân thành, không nên quở trách nhau… bởi vì họ thường đổ lỗi cho người kia, buồn chán và đôi khi không muốn tạo cơ hội để biểu cảm.

Trao đổi chính là phương cách giúp bày tỏ cảm xúc, để cùng đưa ra quyết định có ý thức và trách nhiệm. Điều quan trọng là chân thực với chính mình và có quyết định đúng đắn, đừng vì quá lo sợ thiếu bờ vai nương tựa, vì dư luận… mà tiếp tục mối quan hệ với đầy oán hận, bi kịch.

Hãy xem như cơ hội để trưởng thành hơn

Những cặp vợ chồng khi đối mặt với ngoại tình đừng xem đây là bi kịch, mà như là cơ hội để trưởng thành để hiểu nhau hơn. Hãy trao đổi nhiều hơn để đối mặt với sự thật mà không hề có sự lo lắng sợ hãi.

Nếu không chấp nhận một lời giải đáp "mở" nào đó mà nghĩ rằng người bạn đời đang tìm cách gây ra cảm giác "tội lỗi" thì tốt nhất hãy suy nghĩ cách chấm dứt mối quan hệ!

Tham gia các liệu pháp tâm lý

Đôi khi bạn cần chuyên gia Tâm lý liệu pháp, giúp định hướng tốt trong việc giải quyết mối quan hệ. Các nhà Tâm lý học giúp bạn biểu lộ những cảm xúc "đúng mực", giao tiếp với nhau trong sự hiểu biết, cảm thông và đây là chìa khóa vàng trong thời điểm này, để không còn thù hận, oán trách, thiếu sự tôn trọng nhau nữa!!

Điều quan trọng là không nên gian dối, hãy bao dung và trung thực với chính mình, nếu làm được điều này bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và tình yêu lại trở về!