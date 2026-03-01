Mới nhất
Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?

Chủ nhật, 07:11 01/03/2026 | Chuyện đó đây

Đây có phải "cú lừa" lớn nhất lịch sử?

Vườn treo Babylon là kỳ quan duy nhất trong số bảy kỳ quan thế giới cổ đại có vị trí địa lý vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi kịch liệt. Trong khi các công trình như đại kim tự tháp Giza hay ngọn hải đăng Alexandria đều có bằng chứng khảo cổ rõ ràng, vườn treo Babylon lại tồn tại như một ảo ảnh lịch sử. Các nhà khảo cổ đã lật tung từng mét đất tại thành phố Babylon cũ, nơi cách Baghdad khoảng 80 km về phía nam, nhưng kết quả thu được hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?- Ảnh 1.

Ảnh mô phỏng Vườn treo Babylon

Sự kỳ lạ bắt đầu từ những ghi chép lịch sử. Theo truyền thuyết phổ biến nhất, vua Nebuchadnezzar II đã xây dựng khu vườn vào khoảng năm 600 TCN để xoa dịu nỗi nhớ quê hương xanh mát của vợ mình là hoàng hậu Amytis. Tuy nhiên, các văn bản hình nêm cực kỳ chi tiết của người Babylon thời đó, vốn ghi lại tỉ mỉ từng viên gạch xây cung điện hay các bức tường thành, lại tuyệt nhiên không có một dòng nào nhắc đến vườn treo. Sự im lặng này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu một công trình vĩ đại như vậy có thể bị bỏ quên trong chính hồ sơ của quốc gia đã tạo ra nó hay không.

Tiến sĩ Stephanie Dalley, một chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ cổ tại Đại học Oxford, đã dành 20 năm để giải mã bí ẩn này và đưa ra một góc nhìn thay đổi hoàn toàn lịch sử. Bà phát hiện ra rằng những mô tả của các học giả Hy Lạp cổ đại về vườn treo Babylon thực chất khớp một cách kỳ lạ với các phù điêu và văn bản tìm thấy tại Nineveh, thủ đô của đế chế Assyria. Vua Sennacherib của Assyria, người trị vì trước Nebuchadnezzar khoảng một thế kỷ, mới là người đã xây dựng một kỳ quan xanh thực thụ. Ông tự hào gọi cung điện của mình là cung điện không đối thủ và mô tả việc tạo ra một hệ thống dẫn nước phức tạp để nuôi dưỡng những khu rừng trên cao.

Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?- Ảnh 2.

Ảnh mô phỏng Vườn treo Babylon

Tại Nineveh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của một hệ thống kênh dẫn nước khổng lồ bằng đá, có đoạn băng qua thung lũng bằng những cây cầu cạn kỳ vĩ. Trên những bức phù điêu tại cung điện của Sennacherib, người ta thấy hình ảnh những hàng cây mọc trên các ban công cao tầng, được tưới nước bởi một hệ thống nâng nước tiên tiến. Điều này giải thích cho công nghệ đinh vít đồng mà các tài liệu Hy Lạp từng nhắc tới, một thứ vũ khí kỹ thuật giúp đưa nước từ dưới thấp lên các tầng cao của khu vườn.

Lý do của sự nhầm lẫn xuyên thiên niên kỷ này được cho là do sau khi chinh phục Babylon, người Assyria đã gọi Nineveh là Babylon mới. Theo thời gian, tên gọi này đã đánh lừa các nhà sử học đời sau, khiến họ tin rằng khu vườn nằm ở thành phố Babylon nổi tiếng của vùng Mesopotamia. Như vậy, vườn treo Babylon có thể không hề biến mất hay chỉ là hư cấu, mà nó chỉ nằm cách nơi người ta vẫn hì hục tìm kiếm hàng trăm km về phía bắc.

Chi Chi
Cùng chuyên mục

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Hình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.

Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lội

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy hành trình của tàu săn sự sống Europa Clipper mà NASA phóng năm 2024 có thể đem về tin rất tốt.

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Đây là cách kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanh

Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanh

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các cảm biến địa chấn cực nhạy của người Trái Đất có thể giúp phát hiện và theo dõi các vật thể đang lao xuống từ vũ trụ

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệt

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệt

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Loài vật quý hiếm này có hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi "nhanh như chớp". Nó được liệt kê trong sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới.

Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt Trời

Lộ diện hệ sao hiếm chứa những loại hành tinh không có trong hệ Mặt Trời

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

V1298 Tau đã hé lộ một mắt xích hiếm hoi, vốn được tìm kiếm từ lâu, trong quá trình hình thành hành tinh.

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một số đài thiên văn đã nhìn về quá khứ - theo nghĩa đen - và chụp được bản sao đáng kinh ngạc của Ngân Hà.

Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ

Bí ẩn thư tình trên bức tường cổ bị chôn vùi nhiều thế kỷ

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Tin nhắn yêu đương, cảnh đấu của các đấu sĩ, những lời lăng mạ và cả tâm sự đời thường đã được khắc trên bức tường ở thành phố Pompeii thời La Mã cổ đại. Những vết tích này vừa được phát hiện nhờ công nghệ hình ảnh mới.

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Lần cuối nhìn thấy loài vật nhỏ bé nhưng quý hiếm bậc nhất thế giới này là từ năm 1937 ở Nam Phi. Kể từ đó sau 90 năm loài vật này được một chú chó đặc biệt đã đánh hơi thấy khiến các nhà khoa học kinh ngạc.

Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại

Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

GĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.

Xem nhiều

Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất

Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất

Chuyện đó đây

Mảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.

Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại

Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lại

Chuyện đó đây
"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

"Dải Ngân Hà" thứ 2 hiện về từ thế giới 11,5 tỉ năm trước

Chuyện đó đây
Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả Mỹ

Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả Mỹ

Chuyện đó đây
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt tích gần 90 năm bất ngờ "tái xuất" bởi một chú chó

Chuyện đó đây

