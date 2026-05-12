Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế hiện đại, tích hợp NFC, đi 120 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha gây sốt thị trường

Xe máy điện thiết kế hiện đại, tích hợp NFC, đi 120 km/lần sạc

Xe điện EZI Ray 01 2026

Phân khúc xe máy điện giá rẻ tại khu vực Đông Nam Á đang ngày càng sôi động khi các hãng liên tục tung ra những mẫu xe hướng tới nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị. Trong bối cảnh đó, EZI Ray 01 2026 nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi kết hợp mức giá dễ tiếp cận với loạt trang bị hiện đại như NFC, đèn LED và nhiều chế độ lái.

Được giới thiệu tại thị trường Malaysia, mẫu xe này hướng đến nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người đi làm cần một phương tiện linh hoạt, tiết kiệm cho việc đi lại hàng ngày.

EZI Ray 01 2026 được phát triển với triết lý tối giản, mang phong cách của những mẫu xe điện thế hệ mới. Tổng thể xe gọn gàng, dễ điều khiển, phù hợp với môi trường giao thông đông đúc.

Xe có nhiều tùy chọn màu sắc như Nova White, Plasma Blue, Venus Grey và City Black, đáp ứng đa dạng sở thích người dùng. Kiểu dáng trung tính giúp mẫu xe này tiếp cận rộng rãi nhiều đối tượng, từ người trẻ đến người lớn tuổi.

Với chiều cao yên khoảng 735 mm và trọng lượng 130 kg, xe được đánh giá phù hợp với thể trạng phổ biến tại châu Á giúp người lái dễ dàng làm quen và sử dụng hàng ngày.

Về khả năng vận hành, EZI Ray 01 2026 được trang bị động cơ điện công suất 2 kW – mức đủ dùng trong phân khúc xe điện phổ thông.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 68 km/h

Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 68 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nội đô và các tuyến đường ngắn. Đây là mức hiệu năng phù hợp, vừa đảm bảo tính linh hoạt vừa giữ được yếu tố an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, xe hỗ trợ ba chế độ lái khác nhau, cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng, từ tiết kiệm năng lượng đến vận hành linh hoạt hơn khi cần.

Một trong những điểm đáng chú ý của EZI Ray 01 2026 nằm ở khả năng di chuyển với pin axit-chì 72V–32Ah.

Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể đi được khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là con số đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt với những người di chuyển trung bình 20–30 km/ngày.

Việc sử dụng pin axit-chì giúp giữ giá thành ở mức thấp, phù hợp với phân khúc phổ thông, dù đổi lại trọng lượng có thể cao hơn so với pin lithium.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, EZI Ray 01 2026 vẫn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý.

EZI Ray 01 2026 vẫn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý.

Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, kết hợp hệ thống đèn LED giúp tăng khả năng chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng. Cổng sạc USB Type-A cũng được tích hợp, phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

Đặc biệt, tính năng mở khóa bằng NFC là điểm nhấn hiếm thấy trong tầm giá. Người dùng có thể khởi động xe mà không cần chìa khóa cơ, tăng tính tiện lợi và giảm rủi ro mất chìa.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ chế độ dắt xe, giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp – chi tiết nhỏ nhưng hữu ích trong thực tế.

Giá xe máy điện EZI Ray 01 202

Tại Malaysia, EZI Ray 01 2026 được bán với mức giá khoảng 2.288 ringgit (tương đương khoảng 15,2 triệu đồng khi quy đổi). Mức giá này giúp xe trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong phân khúc xe máy điện hiện nay, đặc biệt khi so với những mẫu xe có trang bị tương đương.

Sự xuất hiện của EZI Ray 01 2026 phản ánh rõ xu hướng phát triển của thị trường xe điện: giá rẻ hơn, công nghệ nhiều hơn và dễ tiếp cận hơn. Với mức giá chỉ khoảng 15 triệu đồng, quãng đường 120 km và loạt tiện ích hiện đại, mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



