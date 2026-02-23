Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS trang bị ấn tượng chẳng kém Vision, chỉ trả như Wave Alpha
GĐXH - Xe ga 125cc có trang bị ấn tượng hơn hẳn so với Honda Vision, trong khi giá bán chỉ tương đương mẫu xe số Wave Alpha tại Việt Nam.
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd vừa chính thức cập nhật phiên bản nâng cấp mới cho mẫu xe tay ga bán chạy nhất của mình là Suzuki Access 125. Điểm đáng chú ý nhất ở phiên bản Suzuki Access 125 2026 mới là nhà sản xuất đã trang bị cho mẫu xe tay ga này hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) một kênh, được thiết kế để ngăn chặn hiện tượng bó cứng bánh xe khi phanh gấp bằng cách điều chỉnh áp lực phanh, đặc biệt là trên các bề mặt đường trơn trượt hoặc không bằng phẳng.
Trên Access 125 mới, hệ thống phanh ABS hoạt động mà không làm thay đổi đặc tính vận hành hiện có của chiếc xe tay ga, vì khả năng tăng tốc, hiệu suất nhiên liệu cũng như sự thoải mái vẫn không thay đổi. Việc bổ sung hệ thống ABS dự kiến sẽ thu hút những người dùng ưu tiên sự an toàn khi chọn mua xe.
Phiên bản Access Ride Connect ABS Edition có 5 tùy chọn màu sắc là Đen mờ ánh kim số 2, Xanh lam mờ ánh kim, Trắng ngọc trai, Xanh băng và Be bóng ngọc trai. Trong khi đó, phiên bản Access Ride Connect TFT ABS Edition cao cấp cũng có 5 lựa chọn màu sắc là Đen mờ ánh kim số 2, Xanh lam mờ ánh kim, Trắng ngọc trai, Xanh băng và Bạc ánh ngọc trai.
Ngoại trừ việc được bổ sung phanh ABS, không có thay đổi về cơ khí nào khác khi Access 125 2026 được trang bị động cơ có dung tích thực tế 124 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa khoảng 8,6 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động CVT.
Suzuki Acces 2026 mới có bình xăng 5,3 lít và được trang bị hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, cùng với phuộc sau dạng càng gạt. Xe sử dụng bánh hợp kim đường kính 12 inch ở phía trước và 10 inch phía sau.
Bên dưới yên xe, Suzuki Acces 2026 có cốp chứa đồ khá rộng rãi với dung tích 24,4 lít. Ngoài ra, mẫu xe tay ga này còn có hộc đựng găng tay phía trước. Nắp bình xăng của xe được bố trí ở phía ngoài thay vì đặt dưới yên, giúp việc tiếp nhiên liệu trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.
Chiều cao yên 773 mm và trọng lượng không tải 105 kg của Suzuki Acces 2026 được cho là khá dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều khách hàng khác nhau và ngay cả người dùng nữ cũng có thể dễ dàng điều khiển.
Danh sách trang bị đáng chú ý trên Suzuki Acces 2026 hoàn toàn vượt trội Honda Vision dù giá bán mẫu xe này chỉ rẻ như Wave Alpha. Cụ thể thì Suzuki Acces được hãng trang bị màn hình TFT hỗ trợ Bluetooth với hệ thống dẫn đường từng chặng, đèn pha LED,...
Giá xe ga 125cc Suzuki Acces 2026
Suzuki Access 125 2026 mới sẽ được phân phối với 2 phiên bản, gồm Ride Connect ABS Edition và Ride Connect TFT ABS Edition, có giá bán lần lượt tương ứng là 92.328 Rs (khoảng 23 triệu đồng) và 98.378 Rs (khoảng 24,7 triệu đồng). Đây là mức giá rất rẻ với một mẫu xe ga 125cc được trang bị phanh ABS, khi nó thấp hơn chiếc xe ga "bình dân" 110cc Honda Vision, thậm chí chỉ tương đương Wave Alpha, vốn là một mẫu xe số.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
