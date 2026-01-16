Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng thiết kế sáng tạo, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, SH Mode, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại khiến cả Honda Vario và Air Blade đều phải ‘lép vế’ nhờ sở hữu trang bị đẳng cấp không thua kém SH.

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH

SYM FORMICA

Bên cạnh JET SL 2026, SYM cũng vừa chính thức giới thiệu tới các khách hàng tại thị trường Trung Quốc phiên bản mới của dòng xe FORMICA.

SYM FORMICA là một dòng xe “thồ hàng” dành cho giới trẻ, mang thiết kế lấy cảm hứng từ loài kiến và đề cao tính thực dụng. Ưu điểm lớn nhất của SYM FORMICA là khả năng chở hàng mạnh mẽ với không gian sàn để chân phẳng rộng rãi cùng với yên xe phía sau có thể gập lên.

Ngoại hình của SYM FORMICA 2026 tiếp tục kế thừa những đặc điểm thiết kế quen thuộc từ đời cũ của dòng sản phẩm này. Hình dáng bên ngoài của chiếc xe trông khá đầy đặn với những đường nét bo tròn mềm mại và dễ thương. Bình xăng của SYM FORMICA được bố trí ở phía trước cho phép người dùng không cần phải mở yên vẫn có thể tiếp nhiên liệu dễ dàng.

SYM FORMICA có trục cơ sở tương đối dài, ở mức 1.400 mm. Trong khi đó, sàn để chân phía trước có chiều dài lên tới hơn 350 mm, vượt trội so với đa số các mẫu xe tay ga cùng phân khúc. Chiều cao yên xe đã được hạ thấp từ 770 mm xuống 750 mm, về cơ bản tương đương với các mẫu xe tay ga 125cc, trong khi khoảng sáng gầm ở mức 115 mm. Trọng lượng tổng thể của SYM FORMICA cũng được kiểm soát tốt, ở mức 136kg, giúp người dùng dễ dàng điều khiển và bảo đảm chiếc xe có được sự linh hoạt khi đi trong phô.

Yên sau của SYM FORMICA có thể gập 90 độ

Yên sau của SYM FORMICA có thể gập 90 độ và cho phép tháo lắp nhanh mà không cần dụng cụ, cực kỳ tiện dụng, dễ dàng chuyển đổi giữa công dụng chở người và chở hàng. Cả bánh trước và bánh sau đều có kích thước 12 inch, thường phù hợp cho việc đi lại trong thành phố.

FORMICA còn gây ấn tượng với trang bị an toàn được nâng cấp toàn diện, không hề thua kém Honda SH 160i khi được hãng bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi.

SYM FORMICA vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn

Về sức mạnh, SYM FORMICA vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 van, dung tích 150cc, làm mát bằng chất lỏng, với công suất tối đa 14 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm, đủ để đáp ứng nhu cầu tải nặng. Mức tiêu hao nhiên liệu của FORMICA là 2,73 lít/100 km, trong khi bình xăng của xe có dung tích 8 lít, cho phép đạt tới phạm vi hoạt động khoảng 300 km. Đối với việc đi lại hàng ngày và du lịch ngoài trời, không cần phải đổ xăng thường xuyên.

Giá xe ga 150cc SYM FORMICA

Giá bán của SYM FORMICA cũng được niêm yết ở mức 12.980 nhân dân tệ (khoảng 49 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.