Xe ga 125cc thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại, phun xăng điện tử, giá 21,8 triệu đồng, rẻ như xe số Wave Alpha

Honda ra mắt xe ga động cơ 160cc thiết kế sang hơn hẳn SH, giá 82 triệu đồng GĐXH - Honda vừa ra mắt xe ga 160cc sở hữu thiết kế vô cùng đẹp mắt và hiện đại, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode với mức giá 82 triệu đồng.

Xe ga 125cc thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại, phun xăng điện tử

RayZR Street Rally 125 2026

Là một mẫu tay ga đậm chế Adventure cùng loạt công nghệ hiện đại hơn. So với phiên bản trước, RayZR Street Rally 125 2026 sở hữu bề ngoài mạnh mẽ và cá tính. Xe sử dụng nhiều đường nét góc cạnh hơn cho phần thân xe, phía trước được thiết kế với những mảng ốp mô phỏng khe hút gió Air Scoop, đi cùng bộ tem đồ họa riêng. Người dùng cũng có thể lựa chọn thêm các phụ kiện như kính chắn gió, Hand Guard và đèn phụ phía trước để tăng chất Adventure.

RayZR Street Rally vẫn sử dụng cấu hình bánh nhỏ đặc trưng của tay ga đường phố, xe sử dụng bánh trước có đường kính 12 inch, đi cùng lốp 90/90-12, trong khi bánh sau sử dụng mâm 10 inch với lốp 110/90-10 dạng không săm. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị, đồng thời giúp chiếc xe duy trì kích thước gọn gàng và dễ điều khiển.

RayZR Street Rally chỉ nặng 99 kg khi vận hành





Xe được trang bị màn hình màu TFT thay cho màn hình LCD trên phiên bản thông thường. Màn hình mới có khả năng kết nối với smartphone và hỗ trợ tính năng Turn-by-Turn Navigation, cho phép hiển thị thông tin hành trình và hướng dẫn đường ngay trong quá trình di chuyển. Xe cũng hỗ trợ hệ thống Yamaha Motorcycle Connect cùng chức năng Answer Back.

RayZR Street Rally 125 2026 sở hữu bề ngoài mạnh mẽ và cá tính.

Về động cơ, RayZR Street Rally 125 2026 tiếp tục sử dụng máy Blue Core một xi-lanh, 4 kỳ, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 125cc và phun xăng điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,2 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Xe được trang bị công nghệ SMG (Smart Motor Generator), giúp hỗ trợ mô-men xoắn trong giai đoạn xe bắt đầu di chuyển. Yamaha tích hợp công nghệ Enhanced Power Assist, cho phép mô-tơ điện bổ sung mô-men xoắn trong những thời điểm xe cần thêm lực kéo. Đi kèm với đó là hệ thống Stop & Start giúp xe tự ngắt động cơ khi dừng xe nhằm mang tới khả năng tiết kiệm điện.

RayZR Street Rally chỉ nặng 99 kg khi vận hành, qua đó mang lại lợi thế về khả năng xoay trở và điều khiển trong thành phố. Xe có chiều dài 1.880 mm, rộng 750 mm và cao 1.190 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.280 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 145 mm, chiều cao yên 785 mm và bình nhiên liệu có dung tích 5,2 lít. Xe cũng sở hữu khoang chứa đồ dung tích 21 lít dưới yên.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa trước đường kính 190 mm và phanh tang trống phía sau. Yamaha trang bị hệ thống UBS, viết tắt của Unified Brake System, nhằm phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau để hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi giảm tốc. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là kết cấu Unit Swing.

Giá xe ga 125cc Yamaha RayZR 125

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha RayZR 125 đời 2026 được bán với mức giá 79.880 rupee - khoảng 21,8 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.