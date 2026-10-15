Honda ra mắt xe ga động cơ 125cc đẹp hơn Air Blade và Vario giá 37 triệu đồng

Honda ra mắt xe ga động cơ 125cc đẹp hơn Air Blade và Vario

Honda đã giới thiệu Click125 Smart Edition White,

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, cách đây ít ngày, Honda đã giới thiệu Click125 Smart Edition White, phiên bản mới thuộc dòng xe tay ga Click125, mang đến diện mạo mới cùng những trang bị tiện dụng phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Đáng chú ý, Click125 Smart Edition White được Honda giới thiệu trong dịp kỷ niệm cột mốc sản xuất chiếc xe thứ 10 triệu của Honda tại thị trường địa phương. Phiên bản đặc biệt mang tên Click125 Smart Edition Pearl Arctic White sẽ chỉ được phân bổ với số lượng giới hạn 20.000 xe và được bán tại hệ thống Honda Exclusive Shops trên toàn quốc với mức giá quy đổi 37 triệu đồng.

Click125 Smart Edition White được Honda giới thiệu trong dịp kỷ niệm cột mốc sản xuất chiếc xe thứ 10 triệu của Honda tại thị trường địa phương.

Điểm nhấn đầu tiên trên Click125 Smart Edition White nằm ở diện mạo được làm mới với màu trắng mang phong cách hiện đại, sạch sẽ và tự tin. Thiết kế thể thao đặc trưng của dòng Click125 tiếp tục được duy trì, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng Full-LED trên toàn bộ xe, bao gồm đèn pha, đèn hậu, đèn định vị và đèn báo rẽ.

Trang bị này không chỉ tạo diện mạo đồng nhất, hiện đại mà còn giúp tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện của xe khi di chuyển trên đường.

Điểm nhấn đầu tiên trên Click125 Smart Edition White nằm ở diện mạo được làm mới với màu trắng

Cung cấp sức mạnh cho Click125 Smart Edition White là động cơ 125 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-FI và công nghệ eSP. Động cơ được thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt trong điều kiện sử dụng hằng ngày, đồng thời hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo kết quả thử nghiệm WMTC, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 50,3 km/l, qua đó giúp người dùng có thể di chuyển trên những hành trình dài hơn mà không cần thường xuyên dừng lại để tiếp nhiên liệu.

Cung cấp sức mạnh cho Click125 Smart Edition White là động cơ 125 cc

Bên cạnh thiết kế và khả năng vận hành, Click125 Smart Edition White còn được trang bị nhiều tiện ích hướng đến trải nghiệm sử dụng thực tế. Cụm đồng hồ Full Digital Meter Panel hiển thị các thông tin cần thiết trên màn hình kỹ thuật số đặt trong tầm quan sát của người lái, mang đến giao diện trực quan và hiện đại.

Xe cũng được trang bị Smart Key System, cho phép người dùng vận hành thuận tiện mà không cần sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Không gian chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân trong những chuyến đi hằng ngày.

Ngoài ra, Idling Stop System có khả năng tự động ngắt động cơ trong những khoảng dừng ngắn nhằm góp phần tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Cổng sạc USB-C cũng được tích hợp để người dùng có thể duy trì năng lượng cho các thiết bị điện tử trong suốt hành trình.

Với màu trắng mới, thiết kế thể thao và loạt trang bị hướng đến sự tiện dụng, Click125 Smart Edition White tiếp tục củng cố hình ảnh của dòng Click125 như một mẫu xe tay ga phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những hành trình dài.

Giá xe ga Honda Click125 Smart Edition White

Tại Philippines, Honda Click 125 Smart Edition có giá niêm yết 87.700 peso, tương đương khoảng 37 triệu đồng. Với số lượng sản xuất giới hạn 20.000 xe, phiên bản này hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu Click 125 với diện mạo đặc biệt cùng một số trang bị tiện ích cao cấp hơn bản tiêu chuẩn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.