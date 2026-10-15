Xe máy điện ở Việt Nam chuẩn chống nước IP67, tốc độ 70km/h, đi 262 km/1 lần sạc, cốp siêu rộng giá 24,9 triệu đồng

Xe máy điện giá 32 triệu đồng chạy 250 km/lần sạc, pin tháo rời dễ thay thế GĐXH - Xe máy điện đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế thể thao như Honda Air Blade, trang bị sánh ngang SH Mode, giá rẻ hơn Vision.

Xe máy điện ở Việt Nam chuẩn chống nước IP67, tốc độ 70km/h, đi 262 km/1 lần sạc, cốp siêu rộng

Trên xe máy điện Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, cụm động cơ đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Khả năng chống nước của động cơ ở mức ngập sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút, giảm lo ngại cho người lái trong trường hợp không may đi qua khu vực mưa ngập.

Hai phiên bản đều sử dụng động cơ Inhub công suất tối đa 2.250 W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Động cơ điện vận hành êm, phù hợp với các chuyến đi trong phố. Ba chế độ Eco, Normal và Sport mở thêm lựa chọn giữa ưu tiên tiết kiệm năng lượng và tăng tốc thể thao.

Riêng Evo Grand Limited được trang bị Smart Key và tính năng chống trộm thông minh. Smart Key cho phép người dùng khởi động xe nhanh chóng mà không cần tra chìa. Hệ thống chống trộm tăng khả năng bảo vệ xe khi đỗ ở nơi công cộng.

Riêng Evo Grand Limited được trang bị Smart Key và tính năng chống trộm thông minh.

Với Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, người dùng còn có thể mở rộng quãng đường di chuyển theo nhu cầu đi lại. Ngoài pin cố định 2,4 kWh, xe có tùy chọn bổ sung pin rời cùng dung lượng. Cấu hình hai pin cho tầm vận hành lên tới 262 km, phù hợp với người thường xuyên có những chuyến đi dài.

Giá xe máy điện Evo Grand Premia và Evo Grand Limited

Xe máy điện Evo Grand Premia và Evo Grand Limited hiện có giá niêm yết lần lượt 27,9 triệu đồng và 29,9 triệu đồng.

Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, áp dụng ưu đãi 3 triệu đồng cho người mua Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Giá sau ưu đãi tương ứng là 24,9 triệu đồng và 26,9 triệu đồng.

Khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast thuộc nhóm được hưởng chính sách. Nhờ phạm vi áp dụng rộng, người dùng xe xăng có thể dễ dàng chuyển đổi sang hai mẫu Evo Grand mới.

Ở khoảng giá này, cả hai phiên bản có màn hình LCD VA, hộc đồ đóng kín phía trước cùng hai cổng USB Type-A và Type-C. Cốp 35 lít dưới yên đáp ứng nhu cầu mang theo đồ dùng đi làm hoặc mua sắm.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.