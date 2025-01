Xem phim 'Sex and the City' tôi lại cay cú về gã chồng lừa tình, lừa tiền, bội bạc nhiều năm qua

Xem "Sex and the City" đến mùa 6, tập 20, khi Carrie Bradshaw chủ động hỏi Big - bạn trai về việc có muốn kết hôn với cô không? mặc dù trước đó Big chưa từng hứa hẹn hay cầu hôn cô.

Thay vì đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm, Big đã nói 3 từ khiến tôi bất ngờ: "Anh muốn em". Có nghĩa là anh ấy chỉ yêu cô, muốn sở hữu cô nhưng không sẵn sàng cho chuyện đám cưới, không muốn ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân chính thức.

Thế nhưng Carrie vẫn tìm mọi cách và tin tưởng vào một đám cưới hạnh phúc. Để rồi kết cục cô bị chồng chưa cưới "chơi một vố" đau điếng. Mr. Big đã hủy hôn ngay phút chót khiến cô bẽ bàng, khóc nức nở ngay lúc đang mặc váy cô dâu.

Tôi nhớ đến cuộc hôn nhân của tôi, cuộc hôn nhân đấy là hoàn toàn do tôi chủ động và kết cục còn đau hơn cả nhân vật Carrie Bradshaw trong phim Sex and the City.

Cảnh Carrie Bradshaw sau khi bị chồng sắp cưới hủy hôn.

Tôi là phụ nữ quyết đoán, thành đạt trong kinh doanh bao nhiêu thì trong tình cảm tôi lại bi lụy bấy nhiêu. Và sự bi lụy về tình cảm đó đã khiến tôi trả một cái giá quá đắt.

Công bằng mà nói, tôi không xinh nhưng lại biết làm đẹp. Nhờ công nghệ phát triển mà những khiếm khuyến trên khuôn mặt tôi đều được tút tát lại, cộng với việc chăm chỉ luyện tập nên dù ngoài 40 rồi nhưng tôi vẫn rất hiện đại và hấp dẫn.

Từ ngày ngồi trên ghế nhà trường đến lúc kết hôn, tôi trải qua 3-4 mối tình. Với tôi, mối tình nào tôi cũng hết mình nhưng đều không đến được hôn nhân. Cho tới khi tôi gặp người chồng đầu tiên, từ lúc quen biết đến kết hôn chỉ vẻn vẹn 3 tháng. Trong cuộc tình này, tôi luôn là người chủ động bởi không hiểu sao lúc đó tôi bị cuốn hút bởi cái vẻ đa tình của anh ta.

Lúc đó, tôi ngoài 30 tuổi, tôi có một vị trí quan trọng trong một công ty liên doanh nước ngoài. Lương cao, cuộc sống thoải mái và thường xuyên được đi du lịch đây đó. Tiền kiếm được, tôi cũng biết đầu tư vào bất động sản. Nhìn chung, cuộc sống của tôi cũng khá nhiều người mơ ước.

Vì có tiền trong tay nên tôi quyết đoán, tôi chủ động tấn công anh ta và chủ động đề xuất đến hôn nhân. Mặc dù bị động nhưng anh gật đầu đồng ý. Tôi không quan tâm nhiều lắm về công việc của anh vì thấy anh là dân kiến trúc, sáng vác ba lô đi, chiều vác ba lô về, tối có mặt ở nhà, với tôi thế là đủ.

Trong mấy năm chung sống, tôi không một chút nghi ngờ về chồng. Nhà ở quê của gia đình anh dột nát, tôi sẵn sàng mang tiền về quê xây kiên cố. Mấy chung cư và đất đai đầu tư thêm tôi đều đứng tên hai vợ chồng. Anh cần tiền đầu tư tôi cũng sẵn sàng đưa mà không do dự. Về kinh tế, tôi không giấu anh điều gì vì nghĩ "của chồng công vợ".

Cho đến khi tôi phát hiện ra việc tày trời anh lừa dối tôi mấy năm nay từ một tin nhắn đòi nợ. Sau này tìm hiểu tôi mới biết, thực tế anh vác ba lô đi nhưng không phải đi làm. Ngày nào anh cũng lê la hết các quán cà phê, rồi quán nét. Tiền tôi đưa anh ném cơ bạc và bóng bánh. Đến khi con nợ hối thúc thì mọi chuyện mới bại lộ.

Nếu chỉ có vậy thì tôi có thể tha thứ, nhưng không. Tôi dọa ly hôn, không ngờ anh lạnh lùng đồng ý. Điều tôi không lường trước đó là việc anh thẳng thừng đòi chia tài sản sau hôn nhân. Anh cho rằng đó là đúng luật.

Sau khi ra tòa, tôi cắn răng chịu đựng vì ghê tởm. Tiền tôi đầu tư xây nhà trên đất nhà anh, tôi đành chịu mất. Tài sản mua sau hôn nhân của tôi, tôi đành phải chia đôi... Tôi chấp nhận hết, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con người bỉ ổi này.

Kết thúc một cuộc hôn nhân, tôi đã phải trả quá nhiều tình phí. Điều tôi thấy may mắn là chưa có con với anh ta. Và sau cuộc tình này, tôi tự dặn mình: Đừng bao giờ dại dột "chọn bừa" trong hôn nhân.

