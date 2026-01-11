Xiêu vẹo đến khó tin, tòa nhà 4 tầng này đã trải qua 8 trận động đất mạnh suốt hơn 30 năm vẫn không sụp đổ
Có tới 3 tầng nhô ra không trụ đỡ, tòa nhà này vẫn sống sót qua nhiều trận động đất liên tiếp.
Nằm ở góc phố Pichincha và Buenavista, ngay trung tâm thành phố Machala (Ecuador), tòa nhà mang tên El Inmortal từ lâu đã khiến người đi đường không khỏi giật mình. Công trình cao 4 tầng với phần tầng một hẹp bất thường, trong khi ba tầng phía trên lại phình rộng và vươn ra ngoài tới khoảng 5m, tạo cảm giác chênh vênh như thể chỉ cần một rung chấn nhẹ cũng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nguy hiểm, El Inmortal đã trụ vững qua hàng chục năm động đất liên tiếp, trở thành một trong những công trình gây tò mò nhất Ecuador, theo ghi nhận của trang Oddity Central chuyên theo dõi các công trình kiến trúc đặc biệt trên thế giới.
Ít nhất 8 trận động đất mạnh, tòa nhà vẫn đứng vững
Ecuador nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh của Nam Mỹ. Trong hơn 30 năm tồn tại, tòa nhà El Inmortal được thống kê đã chịu tác động của ít nhất 8 trận động đất lớn, trong đó có nhiều trận khiến các khu dân cư xung quanh hư hại nặng.
Đáng chú ý nhất là trận động đất mạnh khoảng 6,5 độ Richter xảy ra vào năm 2023. Thời điểm đó, nhiều hình ảnh lan truyền trên truyền thông quốc tế cho thấy công trình có dấu hiệu nghiêng nhẹ, khiến không ít người lo ngại tòa nhà sẽ sụp đổ sau nhiều năm "thách thức" thiên tai.
Chính quyền địa phương đã nhanh chóng phong tỏa khu vực lối đi bộ xung quanh để đảm bảo an toàn, đồng thời cử các kỹ thuật viên và chuyên gia quản lý rủi ro tới kiểm tra kết cấu. Tuy nhiên, kết quả đánh giá sau đó cho thấy công trình chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ và vẫn đáp ứng các yêu cầu an toàn kỹ thuật, theo Oddity Central.
Vẻ ngoài đáng sợ nhưng nền móng lại là "chìa khóa sống sót"
Điểm khiến El Inmortal gây tranh cãi suốt nhiều năm nằm ở thiết kế gồm ba tầng trên vươn ra ngoài mà không hề có cột chống trực tiếp bên dưới. Với nhiều người, đây là điều "đi ngược lại mọi logic xây dựng thông thường".
Tuy nhiên, các kỹ sư kết cấu cho biết, bí mật giúp tòa nhà đứng vững qua nhiều trận động đất nằm ở nền móng sâu và cực kỳ chắc chắn, được tính toán để phân tán lực rung chấn. Công trình do kỹ sư kết cấu Jorge Manzano thiết kế, người từng tham gia xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng tại thành phố Guayaquil, nơi cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất.
Chủ sở hữu tòa nhà, ông Willman Sanchez, từng lên tiếng khẳng định rằng ông không muốn những tin đồn thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận. "Thiết kế của tòa nhà có thể khiến nhiều người lo lắng, nhưng về mặt kỹ thuật, nó không hề nguy hiểm như vẻ ngoài", ông nói với báo chí địa phương, đồng thời cho biết đã nhiều lần mời kỹ thuật viên độc lập tới kiểm tra để đảm bảo an toàn.
Từ nỗi lo sập đổ đến biểu tượng "bất tử" của Machala
Suốt nhiều thập kỷ, người dân Machala vẫn truyền tai nhau câu hỏi: "Không biết đến khi nào tòa nhà này mới đổ?" Nhưng thời gian và các trận động đất liên tiếp dường như đã đưa ra câu trả lời ngược lại.
Ngày nay, tầng một của El Inmortal vẫn được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh, các tầng trên là căn hộ cho người dân sinh sống bình thường. Sau mỗi trận động đất, tòa nhà lại trở thành tâm điểm bàn tán không phải vì sụp đổ, mà vì tiếp tục đứng vững.
Dù gây nhiều tranh cãi về mặt thẩm mỹ và thiết kế, El Inmortal hiện đã trở thành điểm check-in thu hút du khách khi tới Machala. Nhiều người tìm đến chỉ để tận mắt chứng kiến công trình từng được cho là "mong manh nhất thành phố", nhưng lại bền bỉ đứng vững qua hơn 30 năm rung chuyển của lòng đất đúng như cái tên mà người dân ưu ái dành cho nó là "Kẻ bất tử".
Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắcChuyện đó đây - 15 giờ trước
Đoạn video cho thấy con cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba, Uganda đang rình rập, tấn công và nuốt chửng một con rắn dài như thể nó chỉ là một con giun nhỏ.
Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Phát hiện này có thể mang đến nhiều lợi thế cho ai tìm thấy nó.
Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gàChuyện đó đây - 1 ngày trước
Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển khiến cô sốc nặng.
Máy lọc không khí thực sự lọc được bụi mịn PM2.5 hay chỉ là "cú lừa vĩ đại" để móc túi tiền dân thành phố?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Với việc người người, nhà nhà đổ xô đi mua máy lọc không khí, câu hỏi được đặt ra là liệu những thiết bị này có thực sự là tấm khiên bảo vệ lá phổi con người.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?Chuyện đó đây - 3 ngày trước
"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.
Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xaoChuyện đó đây - 4 ngày trước
Đó là loài vật nào?
NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạChuyện đó đây - 5 ngày trước
Phát hiện chấn động của kính viễn vọng James Webb.
Phát hiện hai loại vô cực mới đe dọa phá vỡ những quy tắc nền tảng của vũ trụChuyện đó đây - 6 ngày trước
Giới toán học đang xôn xao trước một phát hiện chấn động từ các nhà nghiên cứu châu Âu. Sự xuất hiện của hai loại "bản số" vô cực mới không chỉ thách thức các định luật hiện hành mà còn gợi mở về một vũ trụ toán học hỗn loạn và khó nắm bắt hơn chúng ta tưởng.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Một ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.
"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tínhChuyện đó đây - 1 tuần trước
Nó có thể tự chữa lành chính mình trong 2 phút.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?Chuyện đó đây
"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.