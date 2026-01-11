Xiêu vẹo đến khó tin, tòa nhà 4 tầng này đã trải qua 8 trận động đất mạnh suốt hơn 30 năm vẫn không sụp đổ

Nằm ở góc phố Pichincha và Buenavista, ngay trung tâm thành phố Machala (Ecuador), tòa nhà mang tên El Inmortal từ lâu đã khiến người đi đường không khỏi giật mình. Công trình cao 4 tầng với phần tầng một hẹp bất thường, trong khi ba tầng phía trên lại phình rộng và vươn ra ngoài tới khoảng 5m, tạo cảm giác chênh vênh như thể chỉ cần một rung chấn nhẹ cũng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nguy hiểm, El Inmortal đã trụ vững qua hàng chục năm động đất liên tiếp, trở thành một trong những công trình gây tò mò nhất Ecuador, theo ghi nhận của trang Oddity Central chuyên theo dõi các công trình kiến trúc đặc biệt trên thế giới.

Ít nhất 8 trận động đất mạnh, tòa nhà vẫn đứng vững

Ecuador nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh của Nam Mỹ. Trong hơn 30 năm tồn tại, tòa nhà El Inmortal được thống kê đã chịu tác động của ít nhất 8 trận động đất lớn, trong đó có nhiều trận khiến các khu dân cư xung quanh hư hại nặng.

Đáng chú ý nhất là trận động đất mạnh khoảng 6,5 độ Richter xảy ra vào năm 2023. Thời điểm đó, nhiều hình ảnh lan truyền trên truyền thông quốc tế cho thấy công trình có dấu hiệu nghiêng nhẹ, khiến không ít người lo ngại tòa nhà sẽ sụp đổ sau nhiều năm "thách thức" thiên tai.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng phong tỏa khu vực lối đi bộ xung quanh để đảm bảo an toàn, đồng thời cử các kỹ thuật viên và chuyên gia quản lý rủi ro tới kiểm tra kết cấu. Tuy nhiên, kết quả đánh giá sau đó cho thấy công trình chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ và vẫn đáp ứng các yêu cầu an toàn kỹ thuật, theo Oddity Central.

Vẻ ngoài đáng sợ nhưng nền móng lại là "chìa khóa sống sót"

Điểm khiến El Inmortal gây tranh cãi suốt nhiều năm nằm ở thiết kế gồm ba tầng trên vươn ra ngoài mà không hề có cột chống trực tiếp bên dưới. Với nhiều người, đây là điều "đi ngược lại mọi logic xây dựng thông thường".

Tuy nhiên, các kỹ sư kết cấu cho biết, bí mật giúp tòa nhà đứng vững qua nhiều trận động đất nằm ở nền móng sâu và cực kỳ chắc chắn, được tính toán để phân tán lực rung chấn. Công trình do kỹ sư kết cấu Jorge Manzano thiết kế, người từng tham gia xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng tại thành phố Guayaquil, nơi cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất.

Chủ sở hữu tòa nhà, ông Willman Sanchez, từng lên tiếng khẳng định rằng ông không muốn những tin đồn thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận. "Thiết kế của tòa nhà có thể khiến nhiều người lo lắng, nhưng về mặt kỹ thuật, nó không hề nguy hiểm như vẻ ngoài", ông nói với báo chí địa phương, đồng thời cho biết đã nhiều lần mời kỹ thuật viên độc lập tới kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Từ nỗi lo sập đổ đến biểu tượng "bất tử" của Machala

Suốt nhiều thập kỷ, người dân Machala vẫn truyền tai nhau câu hỏi: "Không biết đến khi nào tòa nhà này mới đổ?" Nhưng thời gian và các trận động đất liên tiếp dường như đã đưa ra câu trả lời ngược lại.

Ngày nay, tầng một của El Inmortal vẫn được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh, các tầng trên là căn hộ cho người dân sinh sống bình thường. Sau mỗi trận động đất, tòa nhà lại trở thành tâm điểm bàn tán không phải vì sụp đổ, mà vì tiếp tục đứng vững.

Dù gây nhiều tranh cãi về mặt thẩm mỹ và thiết kế, El Inmortal hiện đã trở thành điểm check-in thu hút du khách khi tới Machala. Nhiều người tìm đến chỉ để tận mắt chứng kiến công trình từng được cho là "mong manh nhất thành phố", nhưng lại bền bỉ đứng vững qua hơn 30 năm rung chuyển của lòng đất đúng như cái tên mà người dân ưu ái dành cho nó là "Kẻ bất tử".