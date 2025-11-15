Xót xa hình ảnh bé gái lom khom nhặt đồ ăn bên đường giữa giá rét
Hình ảnh một bé gái 8 tuổi ở Tây An (Thiểm Tây) giữa mùa đông giá rét vẫn đi dép lê, lom khom nhặt đồ ăn bên đường khiến nhiều người nghẹn lòng.
Trang HK01 đưa tin, bé gái tên gọi ở nhà là Nguyệt Nguyệt, hiện sống cùng cha và em gái ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Mẹ em qua đời vài tháng trước. Người cha thất nghiệp, tinh thần suy sụp nặng, bỏ bê con.
Căn nhà chưa đến 20m2 chất đầy đồ đạc, cửa sổ xiêu vẹo được che bằng chăn, chẳng thể chống nổi cái rét mùa đông. Nguyệt Nguyệt từng thắc mắc: "Tại sao con lúc nào cũng chảy nước mũi?".
Hóa ra giữa trời đông, em chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh, không đủ để giữ ấm cơ thể. Em được người qua đường ghi lại cảnh giữa mùa đông vẫn đi dép lê và nhặt đồ ăn trên đường phố, khiến người dùng mạng vô cùng xót xa.
Một người hàng xóm họ Vương kể lại: "Con bé rất thông minh và lanh lợi. Gặp trên đường, tôi thường mua cho cháu cây xúc xích nướng hoặc cho đồ ăn vặt. Trời lạnh như vậy mà cháu vẫn đi dép lê. Tôi mua mấy đôi tất mang sang nhưng không thấy cháu mang bao giờ".
Có lần, cô bé còn chạy đến khu vực gần trung tâm thương mại, biểu diễn trồng cây chuối, lộn nhào để đổi lấy… một con búp bê. "Con bé mang búp bê tặng lại tôi. Tôi vẫn để nó ở đầu giường", ông Vương nghèn nghẹn nói.
Khi những hình ảnh về cuộc sống của cô bé nghèo khó được người qua đường ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền đã đến nhà kiểm tra. Sau đó, họ đưa hai chị em đến Trung tâm Phúc lợi Trẻ em, giải quyết vấn đề sinh hoạt lẫn việc học.
Khi nghe tin mình được đi học trở lại, Nguyệt Nguyệt đã vui sướng đến mức nhảy chân sáo từ trong nhà xuống tầng. Các em cũng đã được chuẩn bị quần áo mới, giày dép cùng đồ dùng học tập cần thiết. Người cha đã nộp đơn xin chính quyền tạm thời chăm sóc hai con gái, đợi khi bản thân ổn định mới đón các con về.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Quan Miếu cho biết, việc nhập học của em đã được sắp xếp ổn thỏa. Xã hội và chính quyền vẫn tiếp tục theo sát để đảm bảo hai chị em nhận đủ sự hỗ trợ.
